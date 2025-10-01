Bridgerton 4: Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της νέας σεζόν στο Netflix – Όσα θα δούμε

Η νέα σεζόν θα επικεντρωθεί στον Benedict Bridgerton, τον οποίο θα δούμε να πρωταγωνιστεί σε μια νέα ρομαντική ιστορία που θυμίζει παραμύθι

Το Netflix ετοιμάζεται να επαναφέρει στη μικρή οθόνη το αγαπημένο «Bridgerton» με την 4η σεζόν του, ωστόσο οι φανατικοί της σειράς θα χρειαστεί να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η πρεμιέρα δεν αναμένεται πριν από το 2026.

Αν και τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και η παραγωγή βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, η ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένει αρκετά μακρινή, γεγονός που έχει δημιουργήσει απογοήτευση και ανυπομονησία στο κοινό.

Η νέα σεζόν θα επικεντρωθεί στον Benedict Bridgerton, τον οποίο θα δούμε να πρωταγωνιστεί σε μια νέα ρομαντική ιστορία που θυμίζει παραμύθι. Το αφηγηματικό μοτίβο αντλεί έμπνευση από το μυθιστόρημα «An Offer from a Gentleman» της Julia Quinn, μια εκδοχή της κλασικής «Σταχτοπούτας» με μια βικτωριανή πινελιά. Η γυναίκα που θα βρεθεί στο επίκεντρο της καρδιάς του Benedict είναι η Sophie Beckett, την οποία θα ενσαρκώσει η ηθοποιός Yerin Ha.

Το καστ θα εμπλουτιστεί με νέα πρόσωπα, όπως η Lady Araminta Gunningworth, την οποία θα υποδυθεί η Katie Leung, μαζί με τις δύο κόρες της που αναμένεται να προσθέσουν εντάσεις και δράμα στην ήδη γεμάτη πλοκή.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που φούντωσε τις φήμες σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας, είναι η ανακοίνωση πως τον Ιανουάριο του 2026 θα κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του βιβλίου, με εξώφυλλο βασισμένο στη σειρά.

Πολλοί εικάζουν πως η πρεμιέρα θα τοποθετηθεί κοντά στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για να συνδεθεί θεματικά με τον ρομαντικό χαρακτήρα της ιστορίας. Η σεζόν θα αποτελείται από 8 επεισόδια, τα οποία υπόσχονται να μας ταξιδέψουν ξανά στον λαμπερό κόσμο των Bridgerton, γεμάτο πάθη, ανατροπές και κοινωνικά σκάνδαλα.

