Netflix Οκτώβριος 2026: Οι νέες ταινίες και σειρές που θα σε κάνουν να κολλήσεις στην οθόνη

Ανακαλύψτε τις πιο συναρπαστικές πρεμιέρες του μήνα για binge-watching, δράμα, ντοκιμαντέρ και πολλά άλλα στο Netflix

Ο Οκτώβριος του 2025 φέρνει στο Netflix μια πλούσια συλλογή από νέες σειρές και ταινίες, που υπόσχονται να κρατήσουν το κοινό κολλημένο στις οθόνες του.

Είτε ψάχνετε για το επόμενο μεγάλο binge-watching, είτε για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία το Σαββατοκύριακο, οι νέες προσθήκες του μήνα προσφέρουν επιλογές για κάθε γούστο και διάθεση.

Οι σειρές που ξεχωρίζουν τον Οκτώβριο

RIV4LRIES (1/10): Μια νέα μαθήτρια με δυναμικό χαρακτήρα ανατρέπει την ηρεμία σε ένα γυμνάσιο της Πίζας, προκαλώντας έντονες αντιπαλότητες.

The Game: You Never Play Alone – Season 1 (2/10): Μια προγραμματίστρια παιχνιδιών αντιστέκεται σε μισογυνιστικές επιθέσεις στον ψηφιακό και πραγματικό κόσμο.

Αρσενικά (2/10): Τέσσερις φίλοι στα 40 τους προσπαθούν να κατανοήσουν τη σύγχρονη αρρενωπότητα, με αστείες αλλά και δύσκολες στιγμές.

Το Νέο Σώμα (3/10): Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η πρώτη γυναικεία ομάδα αστυνομικών στην Σουηδία του 1950 ξεκινά ένα πρωτοποριακό πείραμα.

Ήταν Κάποτε ένας Δολοφόνος (8/10): Μια ιστορική περιπέτεια στη Γαλλία του 1504, με έναν πατέρα που παλεύει να προστατέψει την κόρη του από κινδύνους.

Ταινίες και ντοκιμαντέρ που δεν πρέπει να χάσετε

Στιβ (3/10): Η καθημερινότητα ενός σχολείου τελευταίας ευκαιρίας και οι δυσκολίες ενός αφοσιωμένου διευθυντή.

Καραμέλο (8/10): Ένα τρυφερό δράμα για έναν σεφ που βρίσκει ελπίδα και δύναμη χάρη σε έναν πιστό τετράποδο φίλο.

Η Γυναίκα στην Καμπίνα 10 (10/10): Μια δημοσιογράφος παλεύει να αποδείξει την αλήθεια μετά από μια μυστηριώδη εξαφάνιση σε κρουαζιέρα.

Φουριόζα 2 (15/10): Η συνέχεια της ιστορίας μιας βίαιης συμμορίας χούλιγκαν με νέους ηγέτες και νέες προκλήσεις.

Highlights και sports σειρές

Αρχική Πεντάδα – Season 2 (16/10): Παρακολουθήστε τα αστέρια του NBA όπως οι Τζέιλεν Μπράουν και Κέβιν Ντουράντ σε μια συναρπαστική σεζόν 2024-25.

Η Αυτοκρατορία του Άμστερνταμ (30/10): Ένα δράμα γεμάτο ίντριγκες και προδοσίες στον κόσμο των coffee shops.

Ο Οκτώβριος στο Netflix είναι γεμάτος από ποικιλία και ποιότητα, καλύπτοντας κάθε προτίμηση, από αστυνομικές ιστορίες και δράματα, μέχρι κωμωδίες και ντοκιμαντέρ. Μη χάσετε τις νέες κυκλοφορίες που θα κρατήσουν τις βραδιές σας συναρπαστικές!

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

