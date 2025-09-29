Όχι άλλη ρομαντικοποίηση: Η σειρά του Netflix που δείχνει την ωμή πλευρά της εφηβείας

Όταν μιλάμε για εφηβικά δράματα, λίγα καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα τετριμμένα στερεότυπα της σχολικής ζωής, του πρώτου έρωτα και της κοινωνικής πίεσης. Η σειρά όμως του Netflix με τίτλο «All of Us Are Dead» έρχεται σαν τσουνάμι και όχι μόνο επειδή διαθέτει ζόμπι και μήνες τρόμου.

Η σειρά αυτή, βασισμένη στο webtoon Now at Our School του Joo Dong-geun, κατάφερε να ανακατέψει την τράπουλα, να συνδυάσει τρόμο, αγωνία και σκληρή κοινωνική κριτική, και να καθιερωθεί ως μία από τις πιο δυναμικές παραγωγές Netflix των τελευταίων χρόνων.

Διάβασε επίσης: Η σειρά του Netflix που εκτόξευσε το ενδιαφέρον για κατασκοπευτικά θρίλερ

Από την αρχή, το Netflix φαίνεται να ήξερε ότι εδώ δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη σειρά ζόμπι. Είναι μια σειρά που αντλεί από τις ανησυχίες της καθημερινής ζωής των εφήβων. Διαπραγματεύεται τον σχολικό εκφοβισμό, τις σχέσεις φίλων και οικογένειας υπό πίεση, τις ηθικές εμπλοκές όταν η επιβίωση μπαίνει μπροστά, αλλά και το πώς η αδιαφορία των ενηλίκων μπορεί να επιδεινώσει την κρίση.

Ένα από τα στοιχεία που κάνει την σειρά να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο το «υπερφυσικό» στοιχείο (ο ιός, οι ζόμπι) δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε απλώς μέσο για το αίμα και τον φόβο. Χρησιμοποιείται ως μεταφορά για πραγματικές απειλές: την κοινωνική ανισότητα, την ψυχολογική πίεση στα σχολεία, την αποτυχία των θεσμών.

Η επιτυχία της σειράς αποτυπώνεται και στα νούμερα: μόλις κυκλοφόρησε, βρέθηκε στο νούμερο ένα των δημοφιλών τίτλων στο Netflix, τόσο στη Νότια Κορέα όσο και διεθνώς, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει έντονη ζήτηση για σειρές που ενώ συνδυάζουν διασκέδαση και τρόμο, δεν φοβούνται να θέσουν δύσκολα ερωτήματα.

Αλλά η καινοτομία δεν σταματά στο τί λέει η σειρά αλλά βρίσκεται και στο «πώς». Η υλοποίηση της αφήγησης, με έναν συνδυασμό έντονων σκηνών δράσης, φρίκης, αλλά και διαλλειμάτων που αφήνουν χώρο για εσωτερικότητα για συνειδητοποιήσεις, φόβους, απώλειες. Η πλοκή δεν επιτρέπει στον θεατή να χαλαρώσει εντελώς. Τον αναγκάζει να παρακολουθεί, να συμμετέχει συναισθηματικά. Ο χαρακτήρας των μαθητών, με τις αμφιβολίες, τα λάθη, τις ηθικές συγκρούσεις, προσφέρει κάτι που σπάνια βλέπουμε στα κλασικά εφηβικά δράματα: αυθεντικότητα.

Τέλος, η παραγωγή της σειράς δείχνει ότι το Netflix δεν φοβάται να επενδύσει σε περιεχόμενο μη αγγλόφωνο με παγκόσμια απήχηση. Η σειρά έγινε ένα ακόμη σημείο απόδειξης ότι οι ιστορίες με τοπικό χρώμα, στην περίπτωση αυτή η κορεάτικη σχολική πραγματικότητα, μπορούν να μιλούν διεθνώς, όταν συνδυάζονται με ποιότητα, πρωτοτυπία και ένα θέμα που είναι παγκόσμιο: η νεότητα, η κρίση, η επιβίωση του ατόμου σε δύσκολες συνθήκες.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Το Netflix έκοψε ξαφνικά σειρά που βρισκόταν στο Top 10 – Απογοητευμένοι οι fans