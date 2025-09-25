Streaming News 25.09.2025

Το Netflix έκοψε ξαφνικά σειρά που βρισκόταν στο Top 10 – Απογοητευμένοι οι fans

Τι οδήγησε το Netflix να ακυρώσει μία από τις πιο ελπιδοφόρες νέες παραγωγές του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αστυνομική σειρά The Waterfront, παρότι κέρδισε αρχικά το ενδιαφέρον των θεατών και κατάφερε να μπει στο Top 10 του Netflix σε πολλές χώρες, τελικά διακόπηκε μετά από μία μόνο σεζόν.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε απογοήτευση στους φίλους του είδους, όμως δεν ήταν εντελώς απρόσμενη, καθώς βασίστηκε σε μια σειρά από στρατηγικούς και ποιοτικούς λόγους που συνήθως λαμβάνει υπόψη η πλατφόρμα για να συνεχίσει ή να διακόψει μια παραγωγή.

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες φαίνεται να ήταν τα ποσοστά ολοκλήρωσης της σειράς. Παρόλο που υπήρξε αρχικά μεγάλη προσέλευση θεατών, το Netflix παρατήρησε ότι μεγάλο μέρος του κοινού δεν συνέχισε ή δεν ολοκλήρωσε τη σειρά. Η πτώση αυτή σε θεάσεις μετά τα πρώτα επεισόδια υποδεικνύει ότι η σειρά δεν κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών σε βάθος χρόνου κάτι που αποτελεί βασικό κριτήριο για το Netflix, το οποίο πλέον δίνει έμφαση όχι μόνο στο πόσοι ξεκινούν μια σειρά, αλλά και στο πόσοι την ολοκληρώνουν.

Ένας δεύτερος καθοριστικός παράγοντας ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής. Το The Waterfront ήταν μια σειρά με μεγάλες απαιτήσεις, σκηνικά, καστ, εφέ και ακριβές τοποθεσίες. Αν η επένδυση αυτή δεν συνοδευτεί από διαρκή απήχηση, δυνατή συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα και ενδείξεις ότι η σειρά μπορεί να χτίσει φανατικό κοινό, τότε δύσκολα δικαιολογείται η συνέχισή της, ειδικά σε μια εποχή όπου το Netflix είναι πιο επιλεκτικό με τα έξοδά του.

Επιπλέον, η σειρά δεν κατάφερε να δημιουργήσει το απαραίτητο buzz στα social media ούτε να μετατραπεί σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς, κάτι που είναι πια σχεδόν απαραίτητο για να επιβιώσει μια νέα σειρά στον έντονο ανταγωνισμό των streaming πλατφορμών. Μπορεί να είχε θετικά σχόλια και αξιοπρεπή αρχικά νούμερα, αλλά δεν απέκτησε το είδος της φανατικής βάσης που συχνά κάνει τη διαφορά.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι το Netflix συγκρίνει συνεχώς τις σειρές του μεταξύ τους, αξιολογώντας ποια από αυτές προσφέρουν καλύτερο value for money. Είναι πιθανό, λοιπόν, το The Waterfront να έχασε τη θέση του στον προγραμματισμό υπέρ άλλων παραγωγών που είτε κοστίζουν λιγότερο είτε δείχνουν μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης.

Αν και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη δήλωση από τη μεριά του Netflix ή των δημιουργών σχετικά με τη διακοπή, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για μια συνδυαστική απόφαση που στηρίχθηκε σε αριθμούς, προβολές και στρατηγική και όχι απαραίτητα στην ποιότητα ή τις ερμηνείες, που πολλοί θεατές χαρακτήρισαν αξιόλογες.

