Η χώρα που εκτοξεύτηκε τουριστικά λόγω ταινίας του Netflix – Αύξηση 40% στις αναζητήσεις

3 μήνες μετά την κυκλοφορία της στο Netflix, η ταινία K-Pop Demon Hunters συνεχίζει να συζητιέται έντονα, όχι μόνο για την εντυπωσιακή της επιτυχία, αλλά και για τον πολιτιστικό της απόηχο.

Η ταινία έγινε viral, συγκεντρώνοντας 33 εκατομμύρια προβολές μέσα σε δύο εβδομάδες. Έφτασε στο Top 10 σε 93 διαφορετικές χώρες και αρκετά από τα κομμάτια του soundtrack της ανέβηκαν στα παγκόσμια μουσικά charts, ξεπερνώντας γνωστά ονόματα όπως η Sabrina Carpenter και ο Benson Boone. Δεν είναι τυχαίο πως θεωρείται πλέον η πιο επιτυχημένη αγγλόφωνη animated παραγωγή στην ιστορία της πλατφόρμας.

Η ιστορία πίσω από την επιτυχία

Η υπόθεση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από δύο μουσικά συγκροτήματα. Οι Huntr/x, ένα δημοφιλές κοριτσίστικο group, που αποτελείται από τις Ρούμι, Μίρα και Ζόι, ζουν μια διπλή ζωή: είναι σταρ της K-Pop, αλλά και μυστικές κυνηγοί δαιμόνων που προσπαθούν να προστατεύσουν τον κόσμο και κυρίως τους θαυμαστές τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση, ωστόσο, δεν προέρχεται μόνο από τις σκοτεινές δυνάμεις, αλλά και από τους Saja Boys, ένα αγορίστικο γκρουπ που αποτελεί τον μουσικό τους ανταγωνιστή.

Σε αντίθεση με άλλες μουσικές ταινίες, το soundtrack της K-Pop Demon Hunters θεωρείται εξαιρετικά αυθεντικό, χάρη στη συμμετοχή καταξιωμένων παραγωγών. Μεταξύ αυτών, και ο Teddy Park, ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από την εκτόξευση των BLACKPINK στη διεθνή K-Pop σκηνή.

Η Νότια Κορέα «κερδίζει» από την επιτυχία της ταινίας

Η επιρροή της ταινίας δεν σταμάτησε στον χώρο της μουσικής. Από την πρεμιέρα της και μετά, οι online αναζητήσεις για ταξίδια στη Νότια Κορέα αυξήθηκαν κατά 40%, προκαλώντας το ενδιαφέρον τουριστικών γραφείων και ταξιδιωτών παγκοσμίως.

«Σήμερα, οι ταξιδιώτες θέλουν να επισκέπτονται τα μέρη που γίνονται viral. Η Νότια Κορέα έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο ποθητούς προορισμούς», αναφέρει η ειδικός ταξιδιών Μπέτι Μπουσιέ-Χόμπιν από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Destination2. Όπως επισημαίνει, οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και η κορεατική κουλτούρα προσφέρει ακριβώς αυτό.

Η Σεούλ, η καρδιά της K-culture, κατακτά την Generation Z, καθώς η κορεατική μουσική, τηλεόραση και κουζίνα συνεχίζουν να επηρεάζουν το παγκόσμιο πολιτιστικό τοπίο. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025, η πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας υποδέχθηκε 8,28 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 16% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Η Σεούλ μετατρέπεται σε σκηνικό παγκόσμιου τουρισμού

Σημεία που εμφανίζονται σε γνωστές κορεατικές σειρές και ταινίες έχουν πλέον εξελιχθεί σε τουριστικά hotspots. Ανάμεσά τους το Μουσείο Πέτρινης Τέχνης από το Queen of Tears, ο πέτρινος δρόμος του Παλατιού Ντεόκσου από το Reborn Rich, και το εντυπωσιακό Dongdaemun Design Plaza, γνωστό από τη σειρά Vincenzo.

Καθώς η δημοφιλία της K-Pop Demon Hunters εξαπλώνεται, η Νότια Κορέα κερδίζει ακόμη περισσότερο έδαφος ως παγκόσμιος προορισμός για όσους αναζητούν εμπειρίες ψυχαγωγίας, κουλτούρας και μουσικής.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

