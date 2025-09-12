H Victoria Beckham αποκαλύπτεται στο Netflix τον Οκτώβριο

Από τη «Posh Spice» στη διεθνή μόδα: η σειρά που φωτίζει τη διαδρομή της και την προσωπική ζωή της Victoria Beckham τον Οκτώβριο στο Netflix

Η Victoria Beckham επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με τον πιο προσωπικό τρόπο. Το Netflix ανακοίνωσε ότι το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια σπάνια, εσωτερική ματιά στη ζωή και την καριέρα της πρώην «Spice Girl» που έγινε σχεδιάστρια μόδας και είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Nadia Hallgren, γνωστή από το «Becoming», ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Studio 99, η εταιρεία του David Beckham. Το ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει την Victoria Beckham από τα πρώτα της βήματα ως «Posh Spice» μέχρι την καθιέρωσή της στον κόσμο της υψηλής ραπτικής, καταγράφοντας παράλληλα την προετοιμασία της για την απαιτητική Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Μια συνέχεια μετά την επιτυχία του David Beckham

Η Victoria Beckham είχε κλέψει την παράσταση στο ντοκιμαντέρ για τον David Beckham, που σκηνοθέτησε ο Fisher Stevens και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023. Μια σκηνή έγινε viral, όταν η ίδια δήλωσε πως προέρχεται από «εργατική τάξη», μέχρι που ο David Beckham την προέτρεψε να παραδεχθεί ότι πήγαινε σχολείο με Rolls Royce.

Όπως όλα δείχνουν, ο David Beckham θα κάνει και αυτή τη φορά την εμφάνισή του, μαζί με τα παιδιά τους και διάσημους φίλους του ζευγαριού.

Οι απουσίες που σχολιάζονται

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, απίθανο θεωρείται να εμφανιστούν στο νέο project ο Brooklyn Peltz Beckham και η σύζυγός του, Nicola Peltz Beckham, καθώς οι σχέσεις τους με την οικογένεια Beckham φέρονται να έχουν ψυχρανθεί το τελευταίο διάστημα.

Το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» υπόσχεται να συνδυάσει την αίγλη του παρελθόντος με την απαιτητική καθημερινότητα μιας σύγχρονης fashion icon. Από την ποπ σκηνή των 90s μέχρι τις πασαρέλες του Παρισιού, η Victoria Beckham ανοίγει την πόρτα της ζωής της, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο μόδα, οικογένεια και ανατροπές.

