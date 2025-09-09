Streaming News 09.09.2025

Wake Up Dead Man: Ο Daniel Craig στον πιο σκοτεινό ρόλο της καριέρας του – Δες το trailer

Το νέο κεφάλαιο του «Knives Out» φέρνει τον Daniel Craig αντιμέτωπο με μια υπόθεση δολοφονίας που ξεπερνά τα όρια της λογικής, πλαισιωμένο από ένα καστ γεμάτο αστέρες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η δημοφιλής σειρά ταινιών μυστηρίου «Knives Out» επιστρέφει με το τρίτο της κεφάλαιο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Wake Up Dead Man». Το πολυαναμενόμενο trailer μόλις κυκλοφόρησε, προετοιμάζοντας το κοινό για ένα ακόμη σκοτεινό κινηματογραφικό μυστήριο.  Η νέα ταινία του Rian Johnson με τον Daniel Craig στον πρωταγωνιστικό ρόλο, κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον με ένα ακόμη περίπλοκο αίνιγμα.

Στη νέα ταινία η δολοφονία και η θρησκεία συναντούνται σε μια ιστορία που συνδυάζει σασπένς και υπαρξιακά ερωτήματα. Το Netflix ανακοίνωσε ότι η ταινία  θα κάνει περιορισμένη κινηματογραφική προβολή δύο εβδομάδων στις ΗΠΑ, από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, και έπειτα θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα.

www.imdb.com

Ο Benoit Blanc επιστρέφει

Ο Daniel Craig επανέρχεται στον ρόλο του ιδιόρρυθμου ντετέκτιβ Benoit Blanc, αυτή τη φορά σε μια υπόθεση που περιγράφεται ως «η πιο επικίνδυνη μέχρι σήμερα». Μετά από έναν ξαφνικό, και φαινομενικά αδύνατο να λυθεί φόνο που συγκλονίζει μια μικρή πόλη, ο Blanc καλείται να συνεργαστεί με την τοπική αστυνομική διευθύντρια Geraldine Scott, την οποία υποδύεται η Mila Kunis. Μαζί θα προσπαθήσουν να ξετυλίξουν ένα μυστήριο που μοιάζει να αψηφά κάθε λογική.

www.imdb.com

Ένα καστ γεμάτο αστέρες

Στην ταινία συμμετέχει ο Josh O’Connor, ο οποίος υποδύεται τον ιερέα Jud Duplenticy, που καλείται να συνδράμει τον Monsignor Jefferson Wicks, ρόλο που ενσαρκώνει ο Josh Brolin. Δίπλα τους βρίσκουμε τη Glenn Close ως την ευσεβή Martha Delacroix, τον Thomas Haden Church ως τον επιστάτη Samson Holt, την Kerry Washington ως τη δικηγόρο Vera Draven και τον Daryl McCormack στον ρόλο του ανερχόμενου πολιτικού Cy Draven. Το καστ συμπληρώνουν ο Jeremy Renner ως ο γιατρός της πόλης Nat Sharp, η Cailee Spaeny ως η τσελίστρια Simone Vivane και ο Andrew Scott στον ρόλο του συγγραφέα Lee Ross.

Με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig, την εντυπωσιακή παρουσία του Josh O’Connor και ένα καστ γεμάτο αστέρες, το «Wake Up Dead Man» αναμένεται να συνδυάσει το γνώριμο χιούμορ και τη σαγήνη του «Knives Out» με μια πιο σκοτεινή και φιλοσοφική διάσταση.

Κεντρική φωτογραφία: www.imdb.com

Daniel Craig Knives Out netflix TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
