Οι ιδανικές σειρές του Netflix για φθινοπωρινό binge‑watching

1. Lockwood & Co.

Μια υπέροχη επιλογή αν σου αρέσουν τα παράξενα, τα μεταφυσικά και τα gothic vibes. Η σειρά ακολουθεί μια ομάδα εφήβων που διαθέτουν μια ιδιαίτερη ικανότητα να βλέπουν φαντάσματα. Όταν καλούνται να διερευνήσουν ένα μυστηριώδες Κάστρο, ανακαλύπτουν ότι πίσω από τα φαινόμενα υπάρχει κάτι πολύ πιο σκοτεινό και παλιό. Είναι ιδανική για νυχτερινές ώρες με λίγη δόση τρόμου και πολλή ατμόσφαιρα.

2. October Faction

Αν θες κάτι που συνδυάζει οικογένεια + μυστήριο + υπερφυσικά στοιχεία, αυτή είναι η σειρά για σένα. Το October Faction παρουσιάζει τους Φρεντ και Ντελόρις, γονείς που κυνηγούν μυστηριώδη πλάσματα, ενώ οι δίδυμοι Βιβ και Τζεφ κρύβουν τα δικά τους μυστικά. Όσο προχωρά η σειρά, ανακαλύπτεις ότι η πραγματικότητα είναι πιο περίεργη και πιο επικίνδυνη απ’ ό,τι φαίνεται αρχικά.

3. Captain Fall

Για κάτι πιο ανάλαφρο αλλά με σαρκασμό και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Ένας ιδιαίτερα αφελής καπετάνιος, ο Jonathan Fall, αναλαμβάνει να κυβερνήσει ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο και φυσικά, οι ζωές του ανατρέπονται όταν αποκαλύπτεται ότι κάποιοι το χρησιμοποιούν ως κάλυψη για λαθρεμπορικές δραστηριότητες. Ιδανική σειρά για να ξεκινήσεις το βράδυ με λίγη δράση, λίγο χιούμορ και ατμόσφαιρα ταξιδιού.

4. The Midnight Club

Αν σου αρέσουν τα σκοτεινά, τρομακτικά στοιχεία αλλά με έναν προσωπικό, συναισθηματικό πυρήνα, τότε The Midnight Club είναι για σένα. Η σειρά διαδραματίζεται σε ένα hospice, όπου νέοι ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες συναντώνται κάθε βράδυ για να πουν ιστορίες τρόμου. Πίσω απ’ τις ιστορίες όμως υπάρχουν φόβοι, όνειρα και η επιθυμία να μη σε ξεχάσουν – πράγματα που δένουν ιδανικά με την ατμόσφαιρα του φθινοπώρου.

5. The Glass Dome

Μιαν ατμοσφαιρική αστυνομική ‑ μυστήριο σειρά από τη Σουηδία (η 1η της σεζόν έχει 6 επεισόδια) που συνδυάζει ψυχολογική ένταση και σκοτεινά μυστικά. Η Lejla Ness, επιστρέφει στη μικρή φανταστική κοινότητα του Granås, μετά από χρόνια που έζησε και εργάστηκε στις ΗΠΑ. Ο λόγος είναι η ξαφνική ειδοποίηση από τον υιοθετημένο πατέρα της, Valter, ότι η σύζυγός του, η μητέρα της Lejla, πέθανε αναπάντεχα. Όμως η επιστροφή της φέρνει πίσω τραύματα: παιδικές μνήμες απαγωγής, κρυφές απειλές και η σκιά ενός αθέατου κακού που φαίνεται πως δεν έχει περάσει.

