Unknown number: To νέο ντοκιμαντέρ του Netflix φέρνει το πιο ανατριχιαστικό plot twist

Από ταραγμένα χρόνια της καραντίνας μέχρι και σήμερα, η τάση στη διασκέδαση στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο true crime. Σειρές, ταινίες και ακόμα και επιτραπέζια βασίζουν την πλοκή τους σε γεγονότα που έχουν συμβεί σε πραγματικούς ανθρώπους, οι οποίοι υπήρξαν ή υπάρχουν ακόμα ανάμεσά μας. Όχι, δεν πρόκειται για ένα παρατραβηγμένο σενάριο που επινόησε κάποιος σεναριογράφος· είναι αληθινά γεγονότα που, όσο αφύσικα και παραλλαγμένα και αν φαίνονται, είναι πέρα για πέρα αληθινά.

Το Netflix, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα streaming, ξέρει πάρα πολύ καλά τι ζητάει το κοινό της και φροντίζει να του το προσφέρει με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο. Αυτή τη φορά, ανοίγει τη φθινοπωρινή σεζόν με ένα ντοκιμαντέρ που, στο τέλος του, κρύβει το πιο ανατρεπτικό plot twist που θα μπορούσε να σκεφτεί ακόμα και ο πιο διεστραμμένος νους.

Η συζήτηση φουντώνει γύρω από το νέο ντοκιμαντέρ «Unknown Number: The High School Catfish», που έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του σε σχεδόν κάθε λογαριασμό στο TikTok. Η ιστορία εστιάζει σε δύο μαθητές λυκείου, τη Lauryn Licari και τον Owen McKenny, οι οποίοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους από την παραλαβή ανώνυμων μηνυμάτων που τους παρενοχλούσαν, επηρεάζοντας παράλληλα και τους γύρω τους. Για πάνω από 1,5 χρόνο, οι 2 πρωτοετείς μαθητές λάμβαναν άσεμνα και χυδαία μηνύματα, μερικές φορές έως και 30 την ημέρα.

Καθώς οι δύο ήταν σε σχέση, ο δράστης έστελνε τα μηνύματα κυρίως στη Lauryn Licari, κοροϊδεύοντάς την καθημερινά, αποκαλώντας την άσχημη, άχρηστη και ανορεξική με συνεχώς νέους τρόπους. Στέλνονταν φωτογραφίες του ζευγαριού με emoji εμετού καλυμμένο πάνω στο πρόσωπο της Licari λέγοντας ότι ο McKenny δεν ήθελε να είναι μαζί της, περιγράφοντας με λεπτομέρεια τι θα έκαναν σεξουαλικά στον Owen. Τα χειρότερα από όλα ήταν τα μηνύματα που της έλεγαν να αυτοκτονήσει.

Ορισμένα από τα μηνύματα περιλάμβαναν φράσεις όπως: «Είναι προφανές ότι με θέλει, όλη του η προσοχή είναι σε μένα» και «Δεν θέλει τίποτα μαζί σου… Σε θεωρεί ενοχλητική και άσχημη και εύχεται να τον αφήσεις ήσυχο… Γιατί νομίζεις ότι είναι συνέχεια στο τηλέφωνό του και μου στέλνει μηνύματα;… Εσύ δεν προσκαλέθηκες να κοιμηθείς μαζί του, εγώ προσκαλέστηκα. Θα περάσω τη νύχτα μαζί του, θα μοιραστώ το κρεβάτι μαζί του, όχι εσύ».

Πρόκειται για μια απίστευτα σκοτεινή ιστορία που κράτησε μήνες, καθώς το αστυνομικό τμήμα της πόλης προσπαθούσε να εντοπίσει την πηγή των μηνυμάτων. Οι μητέρες των εφήβων, η Kendra Licari και η Jill McKenny, ενεπλάκησαν και συνεργάστηκαν με τις τοπικές αρχές για να φτάσουν στην ουσία αυτής της δοκιμασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αστυνομία συνεργάστηκε με τον διευθυντή του σχολείου και τον υπεύθυνο της σχολικής περιφέρειας για να εντοπίσουν τον παρενοχλητή. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός τηλεφώνου άλλαζε συχνά, δεν κατάφεραν να λύσουν την υπόθεση.

Όλα άλλαξαν όταν ο αστυνομικός Brad Peter ανέλαβε την έρευνα με εντολή του σερίφη Michael Main. Ο Peter εργάζεται στην Mid-Michigan Computer Crimes Task Force, μια συνεργασία μεταξύ του FBI και των τοπικών αρχών, και ήταν εκείνος που εντόπισε τον δράστη. Ανακάλυψε ότι ο θύτης χρησιμοποιούσε μια εφαρμογή ονόματι Pinger, η οποία επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων και κλήσεων από διαφορετικούς αριθμούς.

Μόνο ένας αριθμός εμφανιζόταν συνεχώς και ανήκε στη μητέρα της Lauryn, την Kendra.

Για σχεδόν 2 χρόνια, αυτή η γυναίκα έκανε cyber-bullying στην ίδια της την έφηβη κόρη, στέλνοντας τα πιο αποκρουστικά και χυδαία μηνύματα, φτάνοντας στο σημείο να της στείλει μήνυμα (από ψεύτικο αριθμό) που έλεγε: «ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΤΩΡΑ».

Στο ντοκιμαντέρ, το κοινό βλέπει τη Kendra να πιάνεται επ’ αυτοφώρω μπροστά στην κόρη της, που είχε υποστεί αυτή την αδιάκοπη παρενόχληση για πάνω από 1 χρόνο. Η αντίδραση της μητέρας; Σηκώνεται αμέσως και αρχίζει να αγκαλιάζει τη Lauryn, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μείνει μακριά της.

Ο σύζυγος της Kendra και πατέρας της Lauryn, Shawn, ενημερώνεται ότι ο εφιάλτης έχει τελειώσει, όμως για εκείνον και τη Lauryn, αυτό ήταν μόνο η αρχή ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος.

Η Kendra είχε ψευδώς δηλώσει στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά της οικογένειας, είχε απολυθεί από τη Central Michigan University και τη Ferris State University λόγω της απόδοσής της. Σύμφωνα με έρευνα του The Cut, ο λόγος ήταν ότι ξόδευε «υπερβολικό χρόνο» σε μηνύματα και τηλεφωνήματα μη σχετιζόμενα με τη δουλειά.

Καθώς ολόκληρη η πόλη αναστέναξε με ανακούφιση, η ζημιά που προκάλεσε η Kendra αντιμετωπίστηκε με την ανάλογη τιμωρία. Τον Δεκέμβριο του 2022, συνελήφθη και την άνοιξη του 2023 καταδικάστηκε σε 19 μήνες φυλάκιση για δύο κατηγορίες cyberstalking. Ακόμα και μέσα στη φυλακή, συνέχισε να διατηρεί επικοινωνία με την κόρη της, στέλνοντας μηνύματα τακτικά μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και email.

Ο λόγος για τη συμπεριφορά της Kendra, όπως δήλωσε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ήταν ότι μετά από μήνες συμβουλευτικής ανακάλυψε ότι αντιμετωπίζει ψυχική ασθένεια και ανέφερε κατάθλιψη, άγχος και καταπιεσμένα παιδικά τραύματα που προέκυψαν από σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στην εφηβεία της. Στο ντοκιμαντέρ, μέσα από ένα ποτάμι δακρύων, είπε ότι το έκανε για να κρατήσει την Lauryn κοντά της, καθώς ένιωθε την κόρη της να απομακρύνεται. Οι πράξεις της απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς η Lauryn στηριζόταν έντονα στη μητέρα της, η οποία μπορούσε έτσι να παίξει τον ρόλο της ηρωίδας. Ο υπεύθυνος της σχολικής περιφέρειας χαρακτήρισε τις ενέργειες της Kendra ως «cyber-Munchausen», κατεδαφίζοντας την Lauryn μόνο για να την ξαναχτίσει.

Οι αληθινά απεχθείς πράξεις της έγιναν παγκόσμιο θέμα και συζητήθηκαν έντονα στο διαδίκτυο, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο της δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστεί την ιστορία της μέσα από το ντοκιμαντέρ. Στην αρχή της ταινίας, η Kendra εμφανίζεται ως ανήσυχη και προνοητική μητέρα, μέχρι τη στιγμή που αποκαλύπτεται ότι ήταν εκείνη που έστελνε εκατοντάδες χυδαία μηνύματα στην κόρη της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη σοβαρότητα των εγκλημάτων της, ωστόσο το ευρύ κοινό θεώρησε ότι δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στην κόρη της μετά από τα μηνύματα που της έλεγαν να αυτοκτονήσει και ότι η ποινή φυλάκισης ήταν υπερβολικά σύντομη. Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ σπάνια αμφισβήτησε τις προθέσεις της Kendra.

Στο τέλος της ταινίας, η Lauryn εξέφρασε την επιθυμία να διατηρήσει μια σχέση με τη μητέρα της και να αφήσει πίσω της αυτή τη δοκιμασία, κάτι που είναι κατανοητό, αλλά δεν μπορείς να μην νιώσεις λύπη για το νεαρό κορίτσι, που έχει γνωρίσει τη μητέρα της μόνο μέσα από αυτήν την τοξικότητα.

