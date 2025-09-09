Hot Milk: Το πολυαναμενόμενο ψυχολογικό δράμα της Rebecca Lenkiewicz στις ελληνικές αίθουσες

Το ελληνικό κοινό ετοιμάζεται να υποδεχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 την ταινία «Hot Milk», μια από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Deborah Levy.

Τη σκηνοθεσία και τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Βρετανίδα δημιουργός Rebecca Lenkiewicz, γνωστή για τη συμμετοχή της στο Ida, She Said και Disobedience.

Διάβασε επίσης: Η νέα ταινία της Angelina Jolie έχει την υπογραφή του οίκου Chanel

Πρόκειται για ένα ψυχολογικό δράμα με υπαρξιακές και φεμινιστικές αποχρώσεις, που εστιάζει στη σύνθετη και συχνά συγκρουσιακή σχέση μεταξύ μητέρας και κόρης, μέσα σε ένα απομονωμένο, ηλιόλουστο παραθαλάσσιο τοπίο της Ισπανίας.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη Sofia, μια νεαρή γυναίκα που βρίσκεται σε συναισθηματική στασιμότητα, καθώς φροντίζει τη μυστηριωδώς άρρωστη μητέρα της, Rose, σε ένα περιβάλλον που διαρκώς ενισχύει τη μεταξύ τους εξάρτηση.

Στον ρόλο της Sofia συναντάμε τη Nell Robinson, η οποία έχει κερδίσει τις εντυπώσεις για τη λιτή αλλά βαθιά φορτισμένη ερμηνεία της, ενώ ως Rose πρωταγωνιστεί η Emily Watson, σε μια εσωτερική, σχεδόν σωματική ερμηνεία που δίνει βάθος στον ρόλο της αινιγματικής μητέρας.

Η ταινία έκανε ήδη την πρεμιέρα της σε διεθνή φεστιβάλ, όπου απέσπασε θετικά σχόλια για την σκηνοθετική ακρίβεια, τη μεστή ερμηνεία των πρωταγωνιστών και τη δυναμική ατμόσφαιρα, που μεταφέρει με επιτυχία την εσωτερική ένταση του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Η ίδια η Lenkiewicz δηλώνει ότι πρόκειται για μια «ιστορία για τη γυναικεία ανεξαρτησία, τη θυσία και την ανάγκη για προσωπική ταυτότητα».

Η ελληνική διανομή της ταινίας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, μέσω της Feelgood Entertainment, με προβολές τόσο σε χειμερινές αίθουσες όσο και σε επιλεγμένα θερινά σινεμά.

Η παραγωγή συνδυάζει τον υπαρξιακό λυρισμό της Levy με τη λιτή, γεμάτη υπονοούμενα κινηματογραφική ματιά της Lenkiewicz, προσφέροντας μια εμπειρία που μένει μαζί σου πολύ μετά την έξοδο από την αίθουσα.

Διάβασε επίσης: Jennifer Lawrence- Robert Pattinson: Το teaser της νέας τους ταινίας «Die, My Love»