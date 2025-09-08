Jennifer Lawrence- Robert Pattinson: Το teaser της νέας τους ταινίας «Die, My Love»

Μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στην τρέλα, την αγάπη και την απώλεια

Το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας της σκηνοθέτιδος Lynne Ramsay, με τίτλο «Die, My Love» κυκλοφόρησε πριν μερικές ώρες και ήδη έχει προκαλέσει αναταράξεις στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Η ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ariana Harwicz, ακολουθεί τη Grace (Jennifer Lawrence) και τον σύζυγό της, Jackson (Robert Pattinson), καθώς μετακομίζουν από τη Νέα Υόρκη σε μια απομονωμένη, αγροτική κατοικία στη Μοντάνα, αναζητώντας ηρεμία.

Η Grace, όμως, αρχίζει να χάνει σταδιακά την ψυχική της ισορροπία σε ένα περιβάλλον που τη συσκοτίζει αντί να την βρει, ένα στοιχείο αστραφτερό αλλά βίαιο, που αποκαλύπτεται μέσα από τις απρόβλεπτες κι έντονες εικόνες του teaser.

Το teaser, συνοδεία της μαθηματικής άνοιας του τραγουδιού «The Clapping Song» της Shirley Ellis, παρουσιάζει μια σειρά από σπαραχτικές και οριακές στιγμές: η Jennifer Lawrence κινείται σαν άγριο ζώο, τρίβει το πρόσωπό της σε τζάμι, βρυχάται, κάνει χορογραφικές κινήσεις με πάθος και λύσσα, σκηνές φορτισμένες με ένταση, σκοτεινό χιούμορ και μια αύρα που φλερτάρει με το ψυχολογικό θρίλερ.

Η ταινία αποτυπώνει τη σπασμένη ψυχολογία της μητρότητας μετατρέποντας τη σοβαρότητα σε βάρος και το ακραίο σε κινηματογραφικό κώδικα. Η συνδημιουργία του σεναρίου μεταξύ Ramsay, Enda Walsh και Alice Birch έχει κατορθώσει να ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και μια, αναπάντεχη, αχνή δόση μαύρου χιούμορ.

Εκτός από την εξαιρετική αλληλεπίδραση των δύο πρωταγωνιστών, το cast εμπλουτίζεται με σημαντικές παρουσίες όπως οι LaKeith Stanfield, Sissy Spacek και Nick Nolte, προσθέτοντας αφηγηματικό βάθος και ποιότητα.

Σκηνοθετικά και παραγωγικά, η ταινία έχει την υπογραφή του Martin Scorsese και της εταιρείας Excellent Cadaver της Jennifer Lawrence, με διανομή από το MUBI. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου 2025.

