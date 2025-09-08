Screen News 08.09.2025

Jennifer Lawrence- Robert Pattinson: Το teaser της νέας τους ταινίας «Die, My Love»

Die, My Love: Στον αέρα το teaser της νέας ταινίας με Jennifer Lawrence και Robert Pattinson
Μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στην τρέλα, την αγάπη και την απώλεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας της σκηνοθέτιδος Lynne Ramsay, με τίτλο «Die, My Love» κυκλοφόρησε πριν μερικές ώρες και ήδη έχει προκαλέσει αναταράξεις στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Η ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ariana Harwicz, ακολουθεί τη Grace (Jennifer Lawrence) και τον σύζυγό της, Jackson (Robert Pattinson), καθώς μετακομίζουν από τη Νέα Υόρκη σε μια απομονωμένη, αγροτική κατοικία στη Μοντάνα, αναζητώντας ηρεμία.

Die, My Love: Στον αέρα το teaser της νέας ταινίας με Jennifer Lawrence και Robert Pattinson

Διάβασε επίσης: Angelina Jolie: Δίνει φωνή στις γυναίκες του Κονγκό μέσα από μια ταινία με παγκόσμιο μήνυμα

Η Grace, όμως, αρχίζει να χάνει σταδιακά την ψυχική της ισορροπία σε ένα περιβάλλον που τη συσκοτίζει αντί να την βρει, ένα στοιχείο αστραφτερό αλλά βίαιο, που αποκαλύπτεται μέσα από τις απρόβλεπτες κι έντονες εικόνες του teaser.

Die, My Love: Στον αέρα το teaser της νέας ταινίας με Jennifer Lawrence και Robert Pattinson

Το teaser, συνοδεία της μαθηματικής άνοιας του τραγουδιού «The Clapping Song» της Shirley Ellis, παρουσιάζει μια σειρά από σπαραχτικές και οριακές στιγμές: η Jennifer Lawrence κινείται σαν άγριο ζώο, τρίβει το πρόσωπό της σε τζάμι, βρυχάται, κάνει χορογραφικές κινήσεις με πάθος και λύσσα, σκηνές φορτισμένες με ένταση, σκοτεινό χιούμορ και μια αύρα που φλερτάρει με το ψυχολογικό θρίλερ.

Die, My Love: Στον αέρα το teaser της νέας ταινίας με Jennifer Lawrence και Robert Pattinson

Η ταινία αποτυπώνει τη σπασμένη ψυχολογία της μητρότητας μετατρέποντας τη σοβαρότητα σε βάρος και το ακραίο σε κινηματογραφικό κώδικα. Η συνδημιουργία του σεναρίου μεταξύ Ramsay, Enda Walsh και Alice Birch έχει κατορθώσει να ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και μια, αναπάντεχη, αχνή δόση μαύρου χιούμορ.

Εκτός από την εξαιρετική αλληλεπίδραση των δύο πρωταγωνιστών, το cast εμπλουτίζεται με σημαντικές παρουσίες όπως οι LaKeith Stanfield, Sissy Spacek και Nick Nolte, προσθέτοντας αφηγηματικό βάθος και ποιότητα.

Σκηνοθετικά και παραγωγικά, η ταινία έχει την υπογραφή του Martin Scorsese και της εταιρείας Excellent Cadaver της Jennifer Lawrence, με διανομή από το MUBI. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Διάβασε επίσης: Η Kate Winslet σκηνοθετεί ταινία γραμμένη από τον γιο της – Κορυφαία ονόματα στο cast

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Survival kit για την τσάντα σου: Τα πραγματικά must-have της νέας σχολικής χρονιάς

08.09.2025
Επόμενο

Βασιλική Μιλλούση: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα

08.09.2025

Δες επίσης

Unknown number: To νέο ντοκιμαντέρ του Netflix φέρνει το πιο ανατριχιαστικό plot twist
Cinema

Unknown number: To νέο ντοκιμαντέρ του Netflix φέρνει το πιο ανατριχιαστικό plot twist

09.09.2025
Hot Milk: Το πολυαναμενόμενο ψυχολογικό δράμα της Rebecca Lenkiewicz στις ελληνικές αίθουσες
Cinema

Hot Milk: Το πολυαναμενόμενο ψυχολογικό δράμα της Rebecca Lenkiewicz στις ελληνικές αίθουσες

09.09.2025
31ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: Ανακοίνωση Τίτλων και Κριτικής Επιτροπής
Cinema

31ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: Ανακοίνωση Τίτλων και Κριτικής Επιτροπής

09.09.2025
Δυναμικό comeback στη μεγάλη οθόνη για τον Michael Caine
Cinema

Δυναμικό comeback στη μεγάλη οθόνη για τον Michael Caine

09.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *