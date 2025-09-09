Η νέα ταινία της Angelina Jolie έχει την υπογραφή του οίκου Chanel

Η Angelina Jolie εντυπωσιάζει στο TIFF 2025 με την ταινία Couture, μια ιστορία για τη μόδα, τη δύναμη και την επιβίωση

Η Angelina Jolie επέστρεψε στο προσκήνιο με μια από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) το Σεπτέμβριο του 2025, φέρνοντας στο κόκκινο χαλί μια μοναδική σύνθεση κινηματογραφικής τέχνης και υψηλής ραπτικής. Η ταινία της, «Couture», δεν είναι απλώς μια ιστορία για τη μόδα ή τη ζωή· είναι μια εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής, της επιβίωσης και της προσωπικής δύναμης, με φόντο τη μαγεία του Παρισιού και την εκθαμβωτική κομψότητα του οίκου Chanel.

Κάθε λεπτομέρεια, από τα σκηνικά μέχρι τα κοστούμια, αναδεικνύει την αίσθηση πολυτέλειας και τη μεθοδική δουλειά που κρύβεται πίσω από τον κόσμο της υψηλής ραπτικής, καθιστώντας την ταινία μια σπάνια συνάντηση του κινηματογράφου με την τέχνη της μόδας.

Στην ταινία, η Angelina Jolie υποδύεται την Maxine, μια Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα που ταξιδεύει στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας και ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή διάγνωση καρκίνου του μαστού. Η ταινία ισορροπεί μεταξύ της έντασης του προσωπικού αγώνα της ηρωίδας και της εκθαμβωτικής λάμψης του κόσμου της μόδας, δημιουργώντας μια μοναδική δραματική ατμόσφαιρα.

Το καστ, που περιλαμβάνει τους Louis Garrel, Ella Rumpf και Garance Marillier, συνθέτει μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και στιλιστική αρτιότητα, ενώ η συνεργασία με τον οίκο Chanel φέρνει την αυθεντικότητα και την πολυτέλεια στη μεγάλη οθόνη με τρόπο μαγευτικό και ανεπιτήδευτο.

Η μαγεία της υψηλής ραπτικής

Η ταινία «Couture» είναι η πρώτη μυθοπλασία που γυρίστηκε στους θρυλικούς χώρους του Παρισιού της Chanel, προσφέροντας στους θεατές μια μοναδική εμπειρία από τον κόσμο της υψηλής ραπτικής. Κάθε σκηνή αναδεικνύει την τέχνη, τη λεπτομέρεια και τη φινέτσα που χαρακτηρίζουν τον γαλλικό οίκο, ενώ η κινηματογραφική αφήγηση και η μόδα συνυπάρχουν αρμονικά. Το αποτέλεσμα είναι μια οπτική πανδαισία, όπου το φως, τα χρώματα και οι υφές των ρούχων γίνονται αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, ενισχύοντας τη δύναμη της ερμηνείας της Jolie και την αίσθηση του δράματος.

Η συνεργασία με τον οίκο Chanel δεν περιορίζεται απλώς στα κοστούμια· οι χώροι, τα αξεσουάρ και η ατμόσφαιρα ενσωματώνονται στο ίδιο το ύφος της ταινίας, δημιουργώντας μια εμπειρία που μοιάζει να ξεπερνά τα όρια της οθόνης. Είναι μια ταινία που τιμά τη μόδα όχι ως φόντο, αλλά ως ενεργό στοιχείο αφήγησης, προσφέροντας μια σπάνια αλληλεπίδραση μεταξύ κινηματογράφου και haute couture.

Εμφάνιση στην πρεμιέρα που καθηλώνει

Στην πρεμιέρα του TIFF, η Angelina Jolie εμφανίστηκε φορώντας ένα καφέ δίχρωμο παλτό με ψηλοτάκουνα μαύρα παπούτσια, συνδυάζοντας κομψότητα, αυτοπεποίθηση και διαχρονική φινέτσα. Η εμφάνισή της αναβίωσε την iconic παρουσία της από τα Όσκαρ του 2012, με την κάμερα να καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της κίνησής της και να μεταφέρει την παρουσία της σε όλο το κόκκινο χαλί. Το στιλιστικό αποτέλεσμα έγινε αμέσως viral, αποτελώντας σημείο αναφοράς για fashion editors και fans σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για την προσωπική της εμπειρία με την απώλεια της μητέρας της, Marcelline Bertrand, που πέθανε από καρκίνο το 2007. Η αληθινή της συγκίνηση έδωσε βάθος στην ερμηνεία της Maxine, ενώ ενίσχυσε τη σύνδεση του κοινού με την ταινία και την ιστορία της ηρωίδας.

Κυκλοφορία και προσδοκίες

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 7 Σεπτεμβρίου 2025 στο TIFF και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Οι πρώτες κριτικές υπογραμμίζουν την ερμηνεία της Angelina Jolie, την αισθητική αρτιότητα της ταινίας και την αρμονική ενσωμάτωση της υψηλής ραπτικής στην αφήγηση, καθιστώντας την μια από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές της χρονιάς.

