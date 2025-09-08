Μετά την Angelina Jolie αυτή είναι η νέα Lara Croft

Η Lara Croft επιστρέφει αυτή τη φορά στη μικρή οθόνη με φρέσκια ενέργεια και γνωστά ονόματα

Η Amazon Prime Video προχωρά επίσημα την παραγωγή της νέας live-action σειράς «Tomb Raider», βασισμένης στην εμβληματική σειρά video games, με πρωταγωνίστρια την Sophie Turner στον ρόλο της Lara Croft.

Η σειρά θα ξεκινήσει γυρίσματα στις 19 Ιανουαρίου 2026, ενώ το cast και η δημιουργική ομάδα της σειράς αρχίζουν ήδη να τραβούν τα βλέμματα. Η εμπλοκή της Lara Turner είχε αναφερθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, ενώ η σειρά πήρε επίσημο πράσινο φως τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.

Η Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, No Time to Die) θα είναι η δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός της σειράς. Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Chad Hodge (Wayward Pines), ως συν-σεναριογράφος και συν-showrunner. Τη σκηνοθεσία και την εκτελεστική παραγωγή έχει αναλάβει ο Jonathan van Tulleken, γνωστός από σειρές όπως το Shōgun και το Top Boy.

Η Waller-Bridge δήλωσε ενθουσιασμένη με την επιλογή της Lara Turner: «Η Sophie είναι φοβερή ως Lara. Το να δημιουργώ μια σειρά με χαρακτήρα που αγάπησα μεγαλώνοντας είναι κάτι σπάνιο. Όλη η ομάδα είναι γεμάτη πάθος – ακριβώς όπως η ίδια η Croft». Η Sophie Turner, που έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από το «Game of Thrones», παίρνει τη σκυτάλη από τις Angelina Jolie και Alicia Vikander, που ενσάρκωσαν τη Lara Croft στη μεγάλη οθόνη.

«Είναι τιμή για μένα να παίζω τη Lara Croft», είπε η Turner. «Είναι ένας χαρακτήρας-σύμβολο για τόσους ανθρώπους. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην Phoebe και στην ομάδα. Ανυπομονώ να δείτε τι ετοιμάζουμε».

Η σειρά αποτελεί προϊόν συνεργασίας των Crystal Dynamics, Amazon MGM Studios, και Story Kitchen με τη Waller-Bridge να συμμετέχει μέσω της εταιρείας της Wells Street Productions. Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο deal ανάμεσα στην Crystal Dynamics και το στούντιο της Amazon για την ανάπτυξη του σύμπαντος του Tomb Raider τόσο σε σειρές όσο και σε ταινίες.

Ο Vernon Sanders, επικεφαλής της Prime Video, σχολίασε: «Η Lara Croft είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία των video games. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Sophie Turner θα δώσει ζωή σε αυτή τη φιγούρα με δύναμη, θάρρος και αποφασιστικότητα».

Η παραγωγή φέρνει μαζί της ένα δυνατό δημιουργικό team:

Jenny Robins (Wells Street Productions)

Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg & Timothy I. Stevenson (Story Kitchen)

Michael Scheel, Chad Hodge, Jonathan van Tulleken

Legendary Television

Η σειρά υπόσχεται να παραμείνει πιστή στη μυθολογία της Lara Croft, ενώ ταυτόχρονα θα φέρει νέες, συναρπαστικές περιπέτειες για το παγκόσμιο κοινό του Prime Video.

Η Sophie Turner ετοιμάζεται να γράψει τη δική της σελίδα στην ιστορία της Croft και αν κρίνουμε από την ομάδα πίσω από το project, το αποτέλεσμα θα είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλώς «another reboot».

