Το Netflix στα 2: Η νέα σειρά που μίσησαν οι κριτικοί αλλά λάτρεψε το κοινό

Από την πρώτη κιόλας μέρα προβολής της στο Netflix, η νέα δραματική σειρά Black Rabbit φρόντισε να προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο για την έντονη, σκοτεινή της ατμόσφαιρα, αλλά και για το πρωτοφανές χάσμα ανάμεσα στις απόψεις των τηλεοπτικών κριτικών και τις αντιδράσεις του κοινού.

Ενώ οι ειδικοί στην τηλεόραση την χαρακτήρισαν υπερβολική, βαριά και υπερφιλόδοξη, οι θεατές έσπευσαν να την αποθεώσουν, τοποθετώντας την πολύ γρήγορα ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες της σεζόν.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκονται δύο αδέλφια, ο Jake και ο Vince Friedkin, που προσπαθούν να συμφιλιωθούν με ένα τραυματικό παρελθόν και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους μέσα από το κατώφλι ενός νυχτερινού μαγαζιού που κρύβει πολλά περισσότερα απ’ όσα φαίνονται. Πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι ηθοποιοί Jason Bateman και Jude Law, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους όχι μόνο ως πρωταγωνιστές αλλά και ως εκτελεστικοί παραγωγοί. Η σειρά, με φόντο μια νυχτερινή Νέα Υόρκη γεμάτη σκιές, χρέη και ηθικά διλήμματα, αναμετριέται με τα όρια της αδελφικής αγάπης και της προσωπικής εξιλέωσης.

Οι πρώτες κριτικές στάθηκαν ιδιαίτερα σκληρές. Πολλοί ανέφεραν πως η πλοκή είναι υπερφορτωμένη με χαρακτήρες και υπο-ιστορίες που δεν βρίσκουν επαρκή ανάπτυξη, ενώ άλλοι εστίασαν στην εσκεμμένα καταθλιπτική ατμόσφαιρα, που κάνει το θέαμα βαρύ και ψυχολογικά εξαντλητικό. Η σειρά, σύμφωνα με τους κριτικούς, παραπαίει ανάμεσα στο οικογενειακό δράμα και το ψυχολογικό θρίλερ, χωρίς να αποφασίζει τελικά τι θέλει να είναι.

Το κοινό, όμως, είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Από τις πρώτες κιόλας μέρες, το Black Rabbit μπήκε στις λίστες με τις δημοφιλέστερες σειρές της πλατφόρμας σε πολλές χώρες, ενώ οι θεατές μιλούν για μια ιστορία εθιστική, βαθιά και αληθινή. Η υποβλητική φωτογραφία, οι μεστές ερμηνείες και το γεγονός ότι η σειρά δεν φοβάται να δείξει τον άνθρωπο στα πιο σκοτεινά του σημεία, θεωρήθηκαν προτερήματα από το κοινό που αναζητά πιο ενήλικο περιεχόμενο στις streaming πλατφόρμες.

Η έντονη αντίθεση ανάμεσα στους κριτικούς και το κοινό δεν έμεινε μόνο στα σχόλια. Η σειρά προκάλεσε θόρυβο και σε επίπεδο οικονομικό, καθώς η πρώτη απόφαση του Netflix να προωθήσει δειλά τη σειρά μετά τις αρνητικές πρώτες αντιδράσεις, άλλαξε άρδην όταν διαπίστωσαν την ανταπόκριση του κόσμου. Πλέον, το Black Rabbit αποτελεί case study για το πώς μια τηλεοπτική παραγωγή μπορεί να κερδίσει την εκτίμηση του κοινού, ακόμα και όταν οι κριτικοί επιλέγουν να την κόψουν.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος καθώς αρχικά παρουσιάστηκε ως limited series ωστόσο, οι δημιουργοί έχουν δηλώσει ανοιχτοί στο ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει στήριξη από την πλατφόρμα και το κοινό. Αν μη τι άλλο, το Black Rabbit απέδειξε πως, ακόμα και στις μέρες της απόλυτης πληροφόρησης, η τελική κρίση ανήκει σε αυτόν που παρακολουθεί και όχι απαραίτητα σε εκείνον που σχολιάζει.

