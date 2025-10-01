Ασταμάτητο το Golden – Ξεπερνά μεγαθήρια της μουσικής και γράφει ιστορία στα charts

Το τραγούδι από την ταινία «KPop Demon Hunters» σκαρφαλώνει στα all-time charts και κατακτά νέα ρεκόρ για γυναικείο συγκρότημα

Η παγκόσμια μουσική σκηνή έχει νέο πρωταγωνιστή. Το τραγούδι «Golden» των HUNTR/X, μέσα από το επιτυχημένο φιλμ του Netflix «KPop Demon Hunters», σαρώνει τις κορυφές των charts, παραμένοντας για έβδομη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100. Το επίτευγμα αυτό το κατατάσσει επισήμως ανάμεσα στα 10 μακροβιότερα Νο.1 τραγούδια που έχουν προέλθει από ταινίες σε ολόκληρη την 67χρονη ιστορία του καταλόγου.

Παράλληλα, η επιτυχία αυτή σπάει κι άλλα ρεκόρ: το «Golden» ισοφαρίζει το «Waterfalls» των TLC (1995) ως το δεύτερο μακροβιότερο Νο.1 τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα, με το «Independent Women Part I» των Destiny’s Child να κρατά την πρωτιά με 11 συνεχόμενες εβδομάδες την περίοδο 2000-2001.

Διάβασε επίσης: Το Netflix ανέδειξε το τραγούδι της δεκαετίας – Το single που εκθρόνισε μεγαθήρια της μουσικής

Η λάμψη του «Golden»

Το «Golden», με ερμηνεύτριες τις EJAE, Audrey Nuna και REI AMI στους ρόλους των χαρακτήρων Rumi, Mira και Zoey αντίστοιχα, έκανε τους HUNTR/X το πρώτο γυναικείο Kpop συγκρότημα που κατακτά την κορυφή του Hot 100. Επιπλέον, πρόκειται για το μακροβιότερο Νο.1 τραγούδι από animated group στην ιστορία των charts, ενώ το soundtrack του «KPop Demon Hunters» έγινε το πρώτο που έβγαλε ταυτόχρονα τέσσερα τραγούδια στο top 10.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: την εβδομάδα 19-25 Σεπτεμβρίου το τραγούδι κατέγραψε 33,8 εκατομμύρια streams (αύξηση 5%), 33,9 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση 11%) και 8.000 πωλήσεις (αύξηση 2%) στις ΗΠΑ. Η δυναμική του τραγουδιού ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν η Jourdan Blue το διασκεύασε στον τελικό του «America’s Got Talent» στις 23 Σεπτεμβρίου. Το κομμάτι βρίσκεται για δέκατη εβδομάδα στο Νο.1 του Streaming Songs, εκτοξεύτηκε στο Νο.9 του Radio Songs και ανέβηκε ξανά στο Νο.2 των Digital Song Sales.

Τα πιο μακροβιότερα τραγούδια από ταινίες

Η παραμονή του «Golden» για επτά εβδομάδες στο Νο.1 το φέρνει στην ένατη θέση όλων των εποχών σε τραγούδια που συνδέθηκαν με κινηματογραφικές παραγωγές. Η λίστα, όπως έχει διαμορφωθεί, είναι η εξής:

14 εβδομάδες στο Νο.1: Whitney Houston – «I Will Always Love You» (The Bodyguard, 1992)

13 εβδομάδες: Boyz II Men – «End of the Road» (Boomerang, 1992)

12 εβδομάδες: Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – «See You Again» (Fast & Furious 7, 2015)

12 εβδομάδες: Eminem – «Lose Yourself» (8 Mile, 2002)

11 εβδομάδες: Destiny’s Child – «Independent Women Part I» (Charlie’s Angels, 2000)

10 εβδομάδες: Pharrell Williams – «Happy» (Despicable Me 2, 2014)

9 εβδομάδες: Diana Ross & Lionel Richie – «Endless Love» (Endless Love, 1981)

8 εβδομάδες: Bee Gees – «Night Fever» (Saturday Night Fever, 1978)

7 εβδομάδες: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – «Golden» (KPop Demon Hunters, 2025)

7 εβδομάδες: UB40 – «Can’t Help Falling in Love» (Sliver, 1993)

7 εβδομάδες: Bryan Adams – «(Everything I Do) I Do It for You» (Robin Hood: Prince of Thieves, 1991)

Τα μακροβιότερα τραγούδια από γυναικεία συγκροτήματα

Εκτός από την κινηματογραφική λίστα, το «Golden» κατέχει πλέον και μια θέση ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες από γυναικεία γκρουπ.

11 εβδομάδες στο Νο.1: Destiny’s Child – «Independent Women Part I» (2000)

7 εβδομάδες: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – «Golden» (2025)

7 εβδομάδες: TLC – «Waterfalls» (1995)

5 εβδομάδες: The Emotions – «Best of My Love» (1977)

4 εβδομάδες: TLC – «No Scrubs» (1999)

4 εβδομάδες: Spice Girls – «Wannabe» (1997)

4 εβδομάδες: TLC – «Creep» (1995)

4 εβδομάδες: Bangles – «Walk Like an Egyptian» (1986)

4 εβδομάδες: The Supremes – «Baby Love» (1964)

4 εβδομάδες: The Chiffons – «He’s So Fine» (1963)

Το υπόλοιπο top 10

Την ίδια εβδομάδα, το τοπίο του Billboard Hot 100 συμπληρώνουν κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής:

Στο Νο.2 παραμένει ο Alex Warren με το «Ordinary», το οποίο έχει περάσει ήδη 10 εβδομάδες στην κορυφή.

Στο Νο.3 ανεβαίνει το «Soda Pop» των Saja Boys, επίσης από το soundtrack του «KPop Demon Hunters».

Στο Νο.4 σταθερός ο Morgan Wallen με το «What I Want» σε συνεργασία με την Tate McRae.

Στο Νο.5 το «Your Idol» των Saja Boys.

Στο Νο.6 πέφτει η Sabrina Carpenter με το «Manchild».

Στο Νο.7 ανεβαίνει το «Lose Control» του Teddy Swims.

Στο Νο.8 ανεβαίνει το «Daisies» του Justin Bieber.

Στο Νο.9 υποχωρεί η Ravyn Lenae με το «Love Me Not».

Στο Νο.10 επιστρέφει το ντουέτο Lady Gaga και Bruno Mars με το «Die With a Smile».

Η πορεία του «Golden» δείχνει πώς η σύγχρονη μουσική βιομηχανία διασταυρώνεται με τη δύναμη του σινεμά και των streaming πλατφορμών. Ένα animated συγκρότημα που γεννήθηκε μέσα από μια ταινία κατάφερε να ξαναγράψει την ιστορία των charts, να σπάσει ρεκόρ και να σταθεί δίπλα σε εμβληματικά ονόματα όπως η Whitney Houston, οι Boyz II Men και ο Eminem.

Το «Golden» των HUNTR/X δεν είναι απλώς ένα ακόμη pop single. Είναι η απόδειξη ότι η μουσική μπορεί να ξεπερνά τα όρια της οθόνης και να αγγίζει τον παγκόσμιο παλμό. Και όσο παραμένει στην κορυφή, αποδεικνύει ότι η «χρυσή» εποχή του μόλις ξεκίνησε.

Διάβασε επίσης: Golden: Το K-pop hit που έχει κατακτήσει το TikTok με το πιο viral challenge

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.