Το Netflix ανέδειξε το τραγούδι της δεκαετίας – Το single που εκθρόνισε μεγαθήρια της μουσικής

Ένα soundtrack κατάφερε να ξεπεράσει τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά και κυριάρχησε στο Billboard Hot 100, στο πιο απαιτητικό chart του κόσμου

Η μουσική του κινηματογράφου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της μεγάλης οθόνης και να μετατραπεί σε αυτόνομο πολιτιστικό φαινόμενο. Το τραγούδι «Golden» των HUNTR/X, μέσα από το πολυσυζητημένο film «KPop Demon Hunters» του Netflix, καταγράφει ένα μοναδικό επίτευγμα: βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 6η συνεχόμενη εβδομάδα, κατακτώντας το ρεκόρ του μακροβιότερου soundtrack single της δεκαετίας. Με αυτόν τον τρόπο, το «Golden» ξεπέρασε το εμβληματικό «We Don’t Talk About Bruno» από την ταινία «Encanto» (που είχε μείνει πέντε εβδομάδες στο Νο. 1 το 2022) και γίνεται το μακροβιότερο τραγούδι από κινηματογραφικό soundtrack μετά το «See You Again» του Wiz Khalifa με τον Charlie Puth από το «Fast & Furious 7», που κυριάρχησε για 12 εβδομάδες το 2015.

Ένα ιστορικό επίτευγμα για τις HUNTR/X

Η επιτυχία του «Golden» σηματοδοτεί και μια στιγμή-ορόσημο: οι HUNTR/X, το τρίο των EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, έγιναν το πρώτο γυναικείο K-pop συγκρότημα που ανεβαίνει στην κορυφή του Hot 100. Παράλληλα, το τραγούδι καταγράφει το μακροβιότερο Νο. 1 στην ιστορία του chart από animated group, σε όλη την 67ετή διαδρομή του.

Το φιλμ «KPop Demon Hunters» κατάφερε ακόμη κάτι εξαιρετικά σπάνιο: να τοποθετήσει τέσσερα τραγούδια ταυτόχρονα στο Top 10 του Billboard Hot 100. Εκτός από το «Golden», στο Top 10 βρίσκονται το «Soda Pop» των Saja Boys (στο Νο. 5), το «Your Idol» (στο Νο. 6) και το «How It’s Done» των HUNTR/X (στο Νο. 10).

«Golden»: Streams, Airplay και πωλήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Visva/Republic Records, το «Golden» κατέγραψε αυτή την εβδομάδα:

32,1 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ (πτώση 5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα)

30,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (άνοδος 16%)

7.000 πωλήσεις (πτώση 6%) μεταξύ 12 και 18 Σεπτεμβρίου

Τα μακροβιότερα soundtrack hits από το 2000

Το «Golden» καταγράφει την πιο μακροχρόνια παραμονή στο Νο. 1 για soundtrack τραγούδι στη δεκαετία του 2020. Ακολουθεί η λίστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αιώνα:

12 εβδομάδες στο Νο. 1: «See You Again» – Wiz Khalifa feat. Charlie Puth («Fast & Furious 7», 2015)

12 εβδομάδες: «Lose Yourself» – Eminem («8 Mile», 2002)

11 εβδομάδες: «Independent Women Part I» – Destiny’s Child («Charlie’s Angels», 2000)

10 εβδομάδες: «Happy» – Pharrell Williams («Despicable Me 2», 2014)

6 εβδομάδες: «Golden» – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI («KPop Demon Hunters», 2025)

5 εβδομάδες: «We Don’t Talk About Bruno» – Carolina Gaitan, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast («Encanto», 2022)

5 εβδομάδες: «Check On It» – Beyoncé feat. Slim Thug («The Pink Panther», 2006)

5 εβδομάδες: «Lady Marmalade» – Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya & P!nk («Moulin Rouge», 2001)

«Golden» Girls: Οι πιο επιτυχημένες γυναικείες παρουσίες

Το «Golden» είναι πλέον η τρίτη μακροβιότερη επιτυχία όλων των εποχών από γυναικείο γκρουπ με τρία ή περισσότερα μέλη στο Hot 100.

Ακολουθεί η λίστα:

11 εβδομάδες: Destiny’s Child – «Independent Women Part 1» (2000)

7 εβδομάδες: TLC – «Waterfalls» (1995)

6 εβδομάδες: HUNTR/X – «Golden» (2025)

5 εβδομάδες: The Emotions – «Best of My Love» (1977)

4 εβδομάδες: TLC – «No Scrubs» (1999)

4 εβδομάδες: Spice Girls – «Wannabe» (1997)

4 εβδομάδες: TLC – «Creep» (1995)

4 εβδομάδες: Bangles – «Walk Like an Egyptian» (1986)

4 εβδομάδες: The Supremes – «Baby Love» (1964)

4 εβδομάδες: The Chiffons – «He’s So Fine» (1963)

Το Top 10 του Billboard Hot 100 αυτή την εβδομάδα

Νο. 1: «Golden» – HUNTR/X

Νο. 2: «Ordinary» – Alex Warren

Νο. 3: «Manchild» – Sabrina Carpenter

Νο. 4: «What I Want» – Morgan Wallen feat. Tate McRae

Νο. 5: «Soda Pop» – Saja Boys

Νο. 6: «Your Idol» – HUNTR/X

Νο. 7: «Love Me Not» – Ravyn Lenae

Νο. 8: «Daisies» – Justin Bieber

Νο. 9: «Lose Control» – Teddy Swims

Νο. 10: «How It’s Done» – HUNTR/X

Το «Golden» των HUNTR/X δεν είναι απλώς ένα ακόμη τραγούδι από μια επιτυχημένη ταινία. Είναι μια στιγμή-ορόσημο που αλλάζει τον χάρτη των soundtracks, της K-pop και της ποπ μουσικής γενικότερα. Με ρεκόρ που συνδέουν τρεις καλλιτέχνιδες με τα μεγαλύτερα ονόματα της τελευταίας 20ετίας και με μια ταινία που συνεχίζει να σαρώνει τα charts, η επιτυχία αυτή αποδεικνύει πως όταν η μουσική συναντά την εικόνα, μπορεί να γεννηθεί κάτι που ξεπερνά κάθε προσδοκία.

