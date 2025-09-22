Οι Twenty One Pilots κατευθείαν στην κορυφή του Billboard με το Breach

Η μουσική βιομηχανία αγαπά τα μεγάλα comeback, και οι Twenty One Pilots μόλις εκαναν ένα από τα πιο ηχηρά. Το νέο τους album «Breach» εκτοξεύτηκε κατευθείαν στο Νο. 1 του Billboard 200, σημειώνοντας την πιο δυνατή εβδομάδα για ροκ δίσκο εδώ και έξι χρόνια. Παράλληλα, ο Ed Sheeran καταγράφει το 8ο άλμπουμ του στο Top 10 με το «Play», αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη διαχρονικότητά του.

Η εκρηκτική επιτυχία του «Breach»

Το «Breach», που κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου, κατέγραψε 200.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Από αυτές, οι 169.000 αφορούσαν σε παραδοσιακές πωλήσεις δίσκων, κάτι που χάρισε στους Twenty One Pilots την κορυφαία εμπορική εβδομάδα της καριέρας τους. Η επίδοση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη για ροκ άλμπουμ από το «Fear Inoculum» των Tool το 2019, που είχε φτάσει τις 270.000 μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο, οι Twenty One Pilots κατακτούν για δεύτερη φορά την κορυφή του Billboard 200, έπειτα από το ιστορικό «Blurryface» το 2015.

Ένα άλμπουμ-γεγονός για τους θαυμαστές

Η επιτυχία του «Breach» δεν περιορίζεται μόνο στα νούμερα. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 15 εκδόσεις βινυλίου, που έγιναν ανάρπαστες και πουλήθηκαν 72.000 αντίτυπα, αριθμός ρεκόρ για ροκ album. Επιπλέον, προσφέρθηκαν τρεις συλλεκτικές εκδόσεις CD, ψηφιακά downloads με bonus υλικό, αλλά και η αποκλειστική έκδοση με το τραγούδι «Drag Path».

Το πρώτο single του δίσκου, «The Contract», είχε ήδη φτάσει στην κορυφή του Alternative Airplay chart τον Αύγουστο, προσθέτοντας άλλη μία μεγάλη επιτυχία στο ενεργητικό των Tyler Joseph και Josh Dun. Οι Twenty One Pilots ξεκίνησαν στις 18 Σεπτεμβρίου την περιοδεία τους «The Clancy Tour: Breach 2025» από το Cincinnati, με στάσεις σε ΗΠΑ και Καναδά έως τις 26 Οκτωβρίου, όπου θα ολοκληρωθεί στο Λος Άντζελες. Η περιοδεία υπόσχεται να αποτελέσει μια από τις πιο εντυπωσιακές ροκ εμπειρίες της χρονιάς.

Ο Ed Sheeran με το «Play»

Την ίδια στιγμή, ο Ed Sheeran συνεχίζει να αποδεικνύει την ακατάβλητη δύναμή του στα charts. Το νέο του άλμπουμ «Play» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 5 του Billboard 200 με 71.000 μονάδες. Από αυτές, οι 51.000 ήταν καθαρές πωλήσεις δίσκων, ενισχυμένες από τις πολυάριθμες συλλεκτικές εκδόσεις σε CD και βινύλιο. Το άλμπουμ προηγήθηκε του single «Azizam», που βρέθηκε στο Top 10 των Pop Airplay και Adult Contemporary charts, ενώ μπήκε και στο Top 40 του Billboard Hot 100. Με το «Play», ο Ed Sheeran προσθέτει το όγδοο άλμπουμ του στο Top 10, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη σύγχρονη pop σκηνή.

Τα υπόλοιπα του Top 10

Το soundtrack του «KPop Demon Hunters» έπεσε στη δεύτερη θέση με 112.000 μονάδες, ενώ το «I’m the Problem» του Morgan Wallen παρέμεινε σταθερά στο Νο. 3 με 97.000. Η Sabrina Carpenter με το «Man’s Best Friend» κατρακύλησε από το Νο. 2 στο Νο. 4, συγκεντρώνοντας 88.000. Στις χαμηλότερες θέσεις του Top 10 συναντάμε τους Justin Bieber («SWAG»), Alex Warren («You’ll Be Alright, Kid»), SZA («SOS»), Morgan Wallen («One Thing at a Time») και sombr («I Barely Know Her»).

Η επιστροφή των Twenty One Pilots με το «Breach» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του 2025. Με νούμερα που σπάνια βλέπει κανείς στη ροκ σκηνή, αλλά και με ένα φανατικό κοινό που αγκαλιάζει κάθε τους βήμα, το δίδυμο Tyler Joseph και Josh Dun δείχνει έτοιμο να γράψει νέο κεφάλαιο στην ιστορία του σύγχρονου ροκ. Και αν κάτι απέδειξε το Billboard 200 αυτής της εβδομάδας, είναι ότι η ροκ μπορεί ακόμη να φτάσει στην κορυφή και να παραμείνει εκεί.

