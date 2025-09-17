H Laura Pausini θα τιμηθεί με το Icon Award του Billboard

Μετά από τρεις δεκαετίες καριέρας, πάνω από 75 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και αμέτρητες διακρίσεις, η Laura Pausini θα παραλάβει τη σπουδαία διάκριση

Η Laura Pausini, η φωνή που εδώ και 30 χρόνια γεφυρώνει την Ιταλία με τον υπόλοιπο κόσμο, ετοιμάζεται να τιμηθεί με μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της λατινοαμερικανικής μουσικής βιομηχανίας. Στις 23 Οκτωβρίου 2025, στα Billboard Latin Music Awards, η Ιταλίδα σταρ θα παραλάβει το Billboard Icon Award, ενώ παράλληλα θα χαρίσει μια μοναδική εμφάνιση στη σκηνή του James L. Knight Center στο Miami.

Το Billboard Icon Award απονέμεται σε καλλιτέχνες που όχι μόνο διατήρησαν τη διαχρονικότητά τους, αλλά και που καθιερώθηκαν ως παγκόσμια ονόματα με μουσική και εμπορική επιτυχία. Η Laura Pausini, με περισσότερα από 75 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και 6 δισεκατομμύρια digital streams, θεωρείται η πιο διεθνώς αναγνωρισμένη ιταλική φωνή και μια αληθινή global pop icon.

Η ίδια δήλωσε συγκινημένη: «Αυτό που με συγκινεί περισσότερο είναι ότι η αναγνώριση έρχεται σε μια χρονιά όπου, πριν ακόμη το μάθω, είχα αποφασίσει να κυκλοφορήσω ένα άλμπουμ-φόρο τιμής στους σπουδαίους τραγουδοποιούς της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής. Για πρώτη φορά θα πω τραγούδια που δεν είναι δικά μου, αλλά θα τα ερμηνεύσω βάζοντας τη δική μου σφραγίδα, ως φόρο τιμής σε αυτό το εμβληματικό ρεπερτόριο. Και τότε ήρθε αυτή η είδηση. Είναι ένα πραγματικό δώρο».

Μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες

Η Laura Pausini πέρυσι, κατέκτησε για πρώτη φορά θέση στο Billboard Hot 100 με το ανανεωμένο «Se Fue» σε συνεργασία με τον Rauw Alejandro, ενώ το 2023 τιμήθηκε ως Person of the Year από τη Latin Recording Academy.

Το πιο πρόσφατο single της είναι το «Mi Historia Entre Tus Dedos», διασκευή του Gianluca Grignani, που προλογίζει το νέο της album διασκευών «Yo Canto 2». Παράλληλα, ανακοίνωσε νέα παγκόσμια περιοδεία για το 2026.

