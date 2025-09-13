Το Man’s Best Friend της Sabrina Carpenter σπάει απανωτά ρεκόρ

Το νέο άλμπουμ της Sabrina Carpenter σημειώνει το μεγαλύτερο ντεμπούτο της καριέρας της και το ισχυρότερο για γυναίκα καλλιτέχνιδα το 2025

Η Sabrina Carpenter συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην παγκόσμια ποπ σκηνή. Με το νέο της άλμπουμ «Man’s Best Friend» σκαρφάλωσε απευθείας στο Νο.1 του Billboard 200, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα καριέρας της τόσο σε πωλήσεις όσο και σε streams. Η επιτυχία αυτή εδραιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο καθοριστικές pop σταρ του 2025.

Το νέο άλμπουμ και οι αριθμοί-ρεκόρ

Το «Man’s Best Friend», το έβδομο στούντιο άλμπουμ της Sabrina Carpenter, κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή με 366.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Από αυτές, οι 224.000 προήλθαν από καθαρές πωλήσεις, εξασφαλίζοντας στην τραγουδίστρια την καλύτερη εβδομάδα της καριέρας της σε επίπεδο φυσικών και ψηφιακών πωλήσεων.

Παράλληλα, το άλμπουμ συγκέντρωσε 184,11 εκατομμύρια streams, τα οποία αντιστοιχούν σε 141.000 μονάδες, κάνοντάς το το πιο πολυακουσμένο άλμπουμ της μέχρι σήμερα και το μεγαλύτερο streaming ντεμπούτο του 2025 για γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Στρατηγική κυκλοφορίας και singles

Η εμπορική επιτυχία δεν ήταν τυχαία. Το «Man’s Best Friend» κυκλοφόρησε σε 13 διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου (μεταξύ αυτών και δύο υπογεγραμμένες), τέσσερις εκδόσεις CD, δύο κασέτες, καθώς και σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένης μίας deluxe εκδοχής με το bonus track «Such a Funny Way».

Το άλμπουμ προηγήθηκε από δύο δυνατά singles: το «Manchild», που έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Billboard Hot 100 τον Ιούνιο, και το «Tears». Με αυτά, η Sabrina Carpenter αριθμεί πλέον δύο Νο.1 επιτυχίες στο Hot 100, μετά το περσινό «Please Please Please».

Σπάζοντας ρεκόρ και φέρνοντας αλλαγή

Το «Man’s Best Friend» σημείωσε το μεγαλύτερο ντεμπούτο για γυναίκα καλλιτέχνιδα μέσα στο 2025, ξεπερνώντας το «Mayhem» της Lady Gaga (219.000 μονάδες). Είναι επίσης το τρίτο ισχυρότερο άνοιγμα της χρονιάς συνολικά, πίσω από τα «I’m the Problem» του Morgan Wallen (493.000) και «Hurry Up Tomorrow» του The Weeknd (490.000). Η επιτυχία του άλμπουμ έβαλε τέλος και σε μια «ξηρασία» πέντε μηνών, καθώς είναι το πρώτο γυναικείο άλμπουμ που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 από τότε που η Ariana Grande είχε φτάσει στο Νο.1 με το «Eternal Sunshine» τον Απρίλιο.

Παράλληλα, το προηγούμενο άλμπουμ της Sabrina Carpenter, «Short n’ Sweet» -που είχε τιμηθεί με Grammy για Καλύτερο Pop Vocal Album- επέστρεψε στο Top 10, καταλαμβάνοντας τη θέση Νο.7. Έτσι, η καλλιτέχνιδα έχει ταυτόχρονα δύο άλμπουμ στο Top 10, ένα κατόρθωμα που λίγοι καλλιτέχνες έχουν επιτύχει. Η Sabrina Carpenter, με το «Man’s Best Friend», αποδεικνύει ότι βρίσκεται στην πιο δημιουργική και εμπορικά δυνατή φάση της καριέρας της. Με ρεκόρ πωλήσεων, κορυφές στα charts και διπλή παρουσία στο Top 10, η 25χρονη ποπ σταρ γράφει το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Το ερώτημα πλέον είναι όχι αν θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αλλά πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει.

