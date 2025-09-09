Billboard Hot 100: Σαρώνει το Golden – Δες ποιοι αντιστέκονται στην K-pop στην καταιγίδα

To Golden κρατά γερά την κορυφή του Billboard Hot 100 για τέταρτη εβδομάδα, την ώρα που οι μεγαλύτεροι pop και country καλλιτέχνες προσπαθούν να αντισταθούν

Το φαινόμενο της K-pop συνεχίζει να σαρώνει τις διεθνείς λίστες επιτυχιών, με το γυναικείο τρίο HUNTR/X να παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το τραγούδι «Golden», από το soundtrack της επιτυχημένης animated ταινίας του Netflix «KPop Demon Hunters». Η επιτυχία του «Golden» είναι ιστορική, καθώς με την άνοδό του στο Νο. 1, οι EJAE, Audrey Nuna και REI AMI -που δανείζουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες Rumi, Mira και Zoey- έγιναν το πρώτο γυναικείο K-pop συγκρότημα που κατακτά την κορυφή του Hot 100.

Το «KPop Demon Hunters» γράφει ιστορία

Η ταινία «KPop Demon Hunters» έχει ήδη καταφέρει κάτι πρωτοφανές: έγινε το πρώτο soundtrack που έχει τέσσερα τραγούδια ταυτόχρονα στο Top 10 του Billboard Hot 100 στα 67 χρόνια ιστορίας του. Στην κορυφή βρίσκεται το «Golden» των HUNTR/X, ενώ τα «Your Idol» και «Soda Pop» των Saja Boys διατηρούνται στις υψηλές θέσεις, όπως και το «How It’s Done» των HUNTR/X που παραμένει στο Νο. 9.

Η επιτυχία της Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter συνεχίζει την ανοδική της πορεία, κατακτώντας δύο θέσεις στο Top 5. Το νέο της single «Tears» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 3 με 26,3 εκατομμύρια streams και 11,9 εκατομμύρια ακροατές στο ραδιόφωνο, ενώ το «Manchild» εκτοξεύεται από το Νο. 7 στο Νο. 4, σημειώνοντας αύξηση 86% στις ψηφιακές ακροάσεις. Και τα δύο κομμάτια περιλαμβάνονται στο νέο της άλμπουμ «Man’s Best Friend», το οποίο έκανε είσοδο κατευθείαν στην κορυφή του Billboard 200.

Η δύναμη των αριθμών

Το «Golden», σε παραγωγή Visva/Republic Records, κατέγραψε την εβδομάδα 29 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου:

34,5 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ (πτώση 2% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

22,1 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (άνοδος 13%).

9.000 πωλήσεις (άνοδος 4%).

Έτσι, διατηρεί την κορυφή στο Streaming Songs για έβδομη εβδομάδα, ανεβαίνει στο Νο. 24 του Radio Songs και παραμένει Νο. 1 στο Digital Song Sales.

Τα ρεκόρ της K-pop

Το «Golden» είναι το ένατο K-pop τραγούδι που φτάνει στην κορυφή του Hot 100. Επιπλέον, έγινε μόλις το δεύτερο τραγούδι γυναικείου K-pop συγκροτήματος που παραμένει τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1. Η λίστα με τα κορυφαία αντίστοιχα ρεκόρ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το «Butter» των BTS με δέκα εβδομάδες στο Νο. 1 και το «Dynamite» με τρεις.

Top 10 του Billboard Hot 100 – (9 Σεπτεμβρίου 2025)

HUNTR/X – «Golden» Alex Warren – «Ordinary» Sabrina Carpenter – «Tears» Sabrina Carpenter – «Manchild» Saja Boys – «Your Idol» Saja Boys – «Soda Pop» Morgan Wallen feat. Tate McRae – «What I Want» Ravyn Lenae – «Love Me Not» HUNTR/X – «How It’s Done» Teddy Swims- «Lose Control»

Η άνοδος των HUNTR/X και η ταυτόχρονη επιτυχία της Sabrina Carpenter επιβεβαιώνουν πως η παγκόσμια μουσική σκηνή βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, με νέα ονόματα να κατακτούν κορυφές που μέχρι πρότινος φάνταζαν άπιαστες. Αν το «Golden» συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, δεν αποκλείεται να γίνει ένα από τα σημαντικότερα chart phenomena της δεκαετίας, ενώ η Sabrina Carpenter δείχνει έτοιμη να παγιώσει τη θέση της ως νέα δύναμη στην pop μουσική.

