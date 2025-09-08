Η Rosé είναι η πρώτη K-pop καλλιτέχνιδα που λαμβάνει βραβείο στα MTV VMAs

Με 8 υποψηφιότητες και μια λαμπερή εμφάνιση, η Rosé κατέκτησε το βραβείο «Song of the Year», το πρώτο στην ιστορία της K-pop

Η Rosé των Blackpink κατέκτησε μια ιστορική διάκριση στα MTV Video Music Awards 2025, καθώς έγινε η πρώτη K-pop καλλιτέχνιδα που κερδίζει το βραβείο «Song of the Year». Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη, με την τραγουδίστρια-τραγουδοποιό να παραλαμβάνει το βραβείο για το APT., τη συνεργασία της με τον Bruno Mars. Πρόκειται για την πρώτη φορά που K-pop act επικρατεί σε αυτήν την κατηγορία, μετά την υποψηφιότητα του Dynamite των BTS το 2021 που δεν είχε καταφέρει να κερδίσει.

Η Rosé, φορώντας εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα, ανέβηκε στη σκηνή και ξεκίνησε την ομιλία της με τα εξής λόγια: «Δεν μπορώ να το πιστέψω». Στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά τον Mars λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ τον Bruno που πίστεψε σε μένα και με στήριξε. Αυτή είναι μια δικαίωση για όλη τη σκληρή δουλειά που κάναμε».

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα συναισθηματική, καθώς η σταρ αφιέρωσε το βραβείο στον 16χρονο εαυτό της που ονειρευόταν να γίνει καλλιτέχνιδα, ενώ έκλεισε με μια συγκινητική αναφορά στα μέλη των Blackpink: «Teddy, πήρα το βραβείο. Jisoo, Jennie, Lisa, το πήρα. Ευχαριστώ για όλα, σας αγαπώ», εναλλάσσοντας τα λόγια της στα αγγλικά και τα κορεατικά.

;igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Η Rosé μπήκε στη φετινή διοργάνωση ως η K-pop καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες όλων των εποχών, με 8 συνολικά: Song of the Year, Video of the Year, Best Collaboration, Best Pop, Best Direction, Best Art Direction, Best Visual Effects για το APT. και Best K-pop για το σόλο της ντεμπούτο Toxic Till the End.

Αν και το βραβείο Best K-pop δεν κατέληξε στα χέρια της, η χαρά παρέμεινε εντός των Blackpink. Η Lisa κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτή τη φορά με το Born Again, τη συνεργασία της με τις Doja Cat και Raye. Στην ίδια κατηγορία είχαν προταθεί επίσης οι Jisoo και Jennie, κάνοντας τις Blackpink κυρίαρχες του φετινού K-pop ανταγωνισμού, μαζί με τα υποψήφια κομμάτια Whiplash των aespa, Who του Jimin των BTS και Chk Chk Boom των Stray Kids.

Με τη νίκη της στα VMAs, η Rosé επιβεβαιώνει πως ανήκει πλέον στο παγκόσμιο star- system και η στιγμή αυτή γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία της K-pop.

Διάβασε επίσης: MTV VMA 2025: Το μεγαλύτερο πάρτι της μουσικής επιστρέφει με all-star line-up

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.