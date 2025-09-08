MTV VMAs 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Από τις δραματικές γραμμές μέχρι τα αποκαλυπτικά κοψίματα, το κόκκινο χαλί των VMAs 2025 έδωσε στη μόδα τον πρωταγωνιστικό ρόλο, χαρίζοντας στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες

Στη λαμπερή βραδιά των VMAs 2025, η μόδα πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο με μια αισθητική που θύμιζε περισσότερο θεατρική σκηνή παρά κλασικό κόκκινο χαλί. Στις 7 Σεπτεμβρίου, στο UBS Arena της Νέας Υόρκης, καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga, η Doja Cat και η Sabrina Carpenter έκαναν την είσοδό τους με εμφανίσεις που ανέδειξαν την τάση του υπερβολικού και του τολμηρού.

Δραματικές γραμμές, αποκαλυπτικά κοψίματα και σιλουέτες που φλέρταραν με την υπερβολή έκαναν το κοινό και τα social media να μιλούν ασταμάτητα. Γιατί τι θα ήταν ένα κόκκινο χαλί χωρίς εκείνη την εμφάνιση που διχάζει και συζητιέται;

Τα VMAs ξεχωρίζουν διαχρονικά ως η πιο ανατρεπτική πασαρέλα της ποπ κουλτούρας. Εκεί που τα Όσκαρ και τα Grammys προτιμούν κομψότητα και αυστηρές γραμμές, τα VMAs επιδιώκουν το θέαμα και την πρόκληση. Εδώ δεν υπάρχει χώρος για υπερβολική τελειότητα αλλά για εκρηκτική δημιουργικότητα, και όσοι τολμούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό καταφέρνουν να γράψουν ιστορία. Από εκκεντρικά κοστούμια με camp αισθητική μέχρι edgy εμφανίσεις γεμάτες λεπτομέρειες που τραβούν το βλέμμα, η βραδιά δεν απογοήτευσε.

Ακολουθούν οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση στα φετινά VMAs.

Doja Cat

Η Doja Cat άνοιξε το κόκκινο χαλί με μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί. Επέλεξε ένα μίνι φόρεμα Balmain σε παστέλ γαλάζιο και κίτρινο με μοτίβο αρλεκίνου, διακοσμημένο με ροζ κεντήματα στο ντεκολτέ και κατά μήκος της μπροστινής όψης. Το look ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά κοσμήματα Chopard, που ξεπερνούσαν τα 85 καράτια σε διαμάντια, δίνοντας στην εμφάνιση μια λάμψη απόλυτης πολυτέλειας.

Η τραγουδίστρια δείχνει ξεκάθαρα πως αντλεί έμπνευση από την υπερβολική και γεμάτη χλιδή αισθητική των ’80s, κάτι που συνδέεται και με την επικείμενη κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Vie. Η εμφάνιση αυτή, που θα μπορούσε να σταθεί σε ένα επεισόδιο της εμβληματικής σειράς Dynasty, συνδύασε θεατρικότητα και νοσταλγία με απόλυτη επιτυχία.

Tate McRae

Η Tate McRae έμεινε πιστή στο ανατρεπτικό dress code των VMAs με μια εμφάνιση που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Επέλεξε μια custom δημιουργία του Ludovic de Saint Sernin, ένα αιθέριο φόρεμα, που συνδύαζε ρομαντισμό και πρόκληση. Το icy white bra top διέθετε βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς, στριφτές λεπτές τιράντες και ιδιαίτερα draping στοιχεία, τα οποία κατέληγαν σε μια εντελώς διάφανη φούστα που έσερνε στο πάτωμα.

Η sheer φούστα άφηνε σε κοινή θέα ένα παιχνιδιάρικο λευκό εσώρουχο, δίνοντας στην εμφάνιση μια τολμηρή αλλά ταυτόχρονα αέρινη διάσταση. Η McRae κατάφερε να αποδώσει την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στη γοητεία και στην πρόκληση, αποδεικνύοντας ότι η θεατρικότητα του κόκκινου χαλιού των VMAs είναι στο DNA της.

Ariana Grande

Η Ariana Grande μπορεί προσωρινά να έχει κάνει παύση από την προώθηση του Wicked, ωστόσο η αδυναμία της στο ροζ παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στα VMAs, συνεργάστηκε με τον στυλίστα-μάγο Law Roach και παρουσίασε μια couture δημιουργία Fendi που ισορρόπησε ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη φινέτσα.

Το strapless φόρεμα διέθετε κλασικό column cut με ασπρόμαυρο πουά μοτίβο και sweetheart neckline, ενώ η statement λεπτομέρεια ήταν το φουσκωτό peplum στη μέση σε blush pink, που χάριζε όγκο και θηλυκή ενέργεια. Η έμπνευση προήλθε από ένα iconic φόρεμα που είχε φορέσει η Silvia Venturini τη δεκαετία του ’80, ενώ μια πιο κοντή εκδοχή παρουσιάστηκε πρόσφατα στη resort συλλογή του οίκου.

Πιστή στο girly-glam ύφος που την έχει καθιερώσει, κατάφερε να δώσει μια ρετρό πινελιά μέσα από έναν απόλυτα σημερινό φακό, ενισχύοντας για ακόμη μια φορά την εικόνα της ως fashion darling του κόκκινου χαλιού.

Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter, που μας έχει συνηθίσει σε παιχνιδιάρικα μίνι φορέματα, αυτή τη φορά έκανε την ανατροπή στο κόκκινο χαλί των VMAs με μια εμφάνιση γεμάτη θεατρικότητα και παλιό Χόλιγουντ glam. Επέλεξε μια couture δημιουργία Valentino, ένα εφαρμοστό φόρεμα μέχρι το πάτωμα από διάφανο κόκκινο τούλι, κεντημένο με μοτίβο από παγιετένια δαντέλα που χάριζε λάμψη και κομψότητα.

Για να ολοκληρώσει το look, πρόσθεσε διαμαντένια κοσμήματα Tiffany & Co. και κράτησε μια ροζ μποά από μαλακά maribu φτερά που πρόσφερε μια δόση απόλυτου va-va-voom. Τα ξανθά της μαλλιά έπεφταν σε κλασικά bombshell waves, ενώ το μακιγιάζ της ήταν εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’50, με έμφαση σε σαγηνευτικά μάτια και διαχρονικά κόκκινα χείλη.

Lady Gaga

Η μεγάλη νικήτρια του βραβείου Artist of the Year κατάφερε να συνδυάσει υποχρεώσεις και λάμψη, αφού λίγα λεπτά μετά την παραλαβή του τροπαίου έφυγε βιαστικά για να προλάβει το live της στο Madison Square Garden. Πριν όμως αποχωρήσει, χάρισε στο κοινό μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς.

Επέλεξε μια δραματική δημιουργία Marc Jacobs που ανέδειξε στο έπακρο τη dark αισθητική της. Το φόρεμά της ήταν καλυμμένο από την κορυφή ως τα νύχια με μαύρα τούλινα βολάν, δημιουργώντας layers γεμάτα κίνηση και όγκο. Η εμφάνιση παρέπεμπε σε ένα gothic fantasy που θύμιζε συνδυασμό Mayhem και Wednesday, ενσαρκώνοντας το απόλυτο edgy glam.

Conan Gray

Ο ανερχόμενος τραγουδιστής τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με μια εμφάνιση εμπνευσμένη από τη ναυτική αισθητική, δια χειρός του σχεδιαστή Erik Charlotte. Το look του περιλάμβανε ένα navy τζιν φόρεμα με βολάν, συνδυασμένο με λευκή δαντελένια εσωτερική φούστα. Το ολοκλήρωσε με καπέλο ναύτη και εντυπωσιακές πλατφόρμες.

Tyla

Η πρέσβειρα της Pandora, Tyla, επέλεξε μια κομψή και παιχνιδιάρικη εμφάνιση με ένα vintage μίνι φόρεμα Chanel σε κρεμ απόχρωση, φτιαγμένο από boucle ύφασμα, με μαύρες λεπτομέρειες στο ντεκολτέ και τις τσέπες, από τη συλλογή Άνοιξη 1993 του οίκου. Όσο για τα αξεσουάρ, η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look με εντυπωσιακά μετάλλια και χρυσά κοσμήματα-αλυσίδες από τη νέα συλλογή Talisman της Pandora.

Lenny Kravitz

Ο τραγουδιστής του American Woman έκανε μια statement εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των φετινών VMAs, φορώντας καρό κοστούμι σε καφέ μάλλινο ύφασμα από τον γαλλικό οίκο Saint Laurent.

Το συνδύασε με γυαλιστερές δερμάτινες μπότες λουστρίνι, ενώ για να δώσει μια πιο τολμηρή και σέξι νότα, επέλεξε να το φορέσει χωρίς πουκάμισο, αφήνοντας τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του να κλέψουν την παράσταση.

Katseye

Το pop συγκρότημα Katseye έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί των VMAs με συντονισμένα looks από τον οίκο Dolce & Gabbana. Υποψήφιες για τα βραβεία «MTV Push Performance of the Year» και «Best Group», τα κορίτσια εμφανίστηκαν απόλυτα λαμπερά, με έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό από γυαλιστερά μεταξωτά υφάσματα και διάφανο τούλι.

