Καλοκαίρι χωρίς styling: Τα κουρέματα που θα σου λύσουν τα χέρια

Με μια ματιά Το καλοκαίρι προτείνεται η επιλογή κουρεμάτων που απαιτούν ελάχιστο styling και αναδεικνύουν τη φυσική υφή των μαλλιών.

Το ατημέλητο καρέ (undone bob) με έντονο φιλάρισμα είναι ιδανικό, καθώς δείχνει καλύτερα με λιγότερη φροντίδα.

Οι curtain bangs είναι μια πρακτική επιλογή για το καλοκαίρι, καθώς μένουν μακριά από το πρόσωπο και δεν απαιτούν συχνό φρεσκάρισμα.

Το in-between bob και το pixie cut προσφέρουν ευκολία στο styling, αφήνουν τον λαιμό ελεύθερο και μπορούν να τιθασευτούν γρήγορα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η υγρασία γίνεται ο μόνιμος σύντροφός σου, οι περίπλοκες ρουτίνες περιποίησης μαλλιών γίνονται… περιττός μπελάς. Το καλοκαίρι δεν είναι η εποχή για να παλεύεις με εργαλεία θερμότητας, να ξοδεύεις 45 λεπτά μπροστά στον καθρέφτη ή να ανησυχείς για τις αφέλειες που κολλάνε στο μέτωπό σου. Αντίθετα, είναι η ιδανική στιγμή για κουρέματα που κάνουν όλη τη δουλειά για εσένα, ώστε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να απολαύσεις τον ήλιο.

Η φιλοσοφία πίσω από τα φετινά summer cuts είναι απλή: λιγότερη προσπάθεια, περισσότερη κίνηση. Στόχος είναι ένα στυλ που δείχνει «αβίαστα cool» είτε μόλις βγήκες από τη θάλασσα, είτε ετοιμάζεσαι για μια βραδινή έξοδο στην πόλη. Αντί να προσπαθείς να δαμάσεις τα μαλλιά σου με προϊόντα και θερμότητα, το κλειδί είναι να επιλέξεις ένα κούρεμα που αγκαλιάζει τη φυσική τους υφή, χαρίζοντάς σου έναν αέρα ανανέωσης που διαρκεί όλη μέρα, χωρίς να χρειάζεται να κρατάς το πιστολάκι στο χέρι

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1. Ατημέλητο καρέ

Αυτό είναι το κούρεμα που όσο λιγότερο το φροντίζεις, τόσο καλύτερα δείχνει. Το undone bob είναι απαλό, με έντονο φιλάρισμα και μια δόση «ατελούς» γοητείας, σχεδιασμένο για να στεγνώνει φυσικά. Είναι η ιδανική επιλογή αν έχεις έστω και λίγη φυσική κίνηση στα μαλλιά σου. Το κλειδί εδώ είναι ότι όσο λιγότερο ασχολείσαι μαζί του, τόσο πιο όμορφο γίνετα. Χρησιμοποίησε λίγο προϊόν προστασίας σε νωπά μαλλιά και άφησέ τα να στεγνώσουν μόνα τους.

2. Curtain fringe

Αν η Sabrina Carpenter μπορεί να υποστηρίξει τις curtain bangs σε μια καυτή έρημο, μπορείς κι εσύ! Σε αντίθεση με τις κλασικές αφέλειες που συχνά γίνονται «εφιάλτης» λόγω του ιδρώτα, οι curtain bangs είναι η πιο safe επιλογή. Χωρίζονται φυσικά προς τα έξω, μένοντας μακριά από το δέρμα σου. Μπορείς να τις κρατήσεις λίγο πιο μακριές από όσο νομίζεις, ώστε να μεγαλώνουν ομοιόμορφα και να μην απαιτούν συχνά φρεσκάρισμα.

3. Το in-between bob

Ούτε καρέ, ούτε lob (long bob). Αυτό το στυλ φτάνει ακριβώς στην κλείδα και έχει γίνει το απόλυτο trend στα κομμωτήρια φέτος. Αυτό που το κάνει τόσο «εύκολο» είναι το βάρος που διατηρείται στις άκρες, δίνοντας ένα φυσικό πέσιμο χωρίς προσπάθεια. Επιπλέον, είναι ιδανικό για τον καύσωνα, καθώς το μήκος του σου επιτρέπει να τα πιάνεις πολύ εύκολα σε ένα χαμηλό κότσο.

5. Το pixie cut

Tο pixie είναι η απόλυτη «απελευθέρωση» του καλοκαιριού. Αφήνει τον λαιμό σου ακάλυπτο, μειώνει τον χρόνο styling σχεδόν στο μηδέν και σου δίνει αμέσως έναν αέρα αυτοπεποίθησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη κρέμα styling, λίγο «τσαλάκωμα» με τα δάχτυλα στην κορυφή, και είσαι έτοιμη να βγεις!