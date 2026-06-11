Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 11.06.2026

Καλοκαίρι χωρίς styling: Τα κουρέματα που θα σου λύσουν τα χέρια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Βαρέθηκες το styling μέσα στη ζέστη; Ανακάλυψε 5 υπέροχα κουρέματα για το καλοκαίρι του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το καλοκαίρι προτείνεται η επιλογή κουρεμάτων που απαιτούν ελάχιστο styling και αναδεικνύουν τη φυσική υφή των μαλλιών.
  • Το ατημέλητο καρέ (undone bob) με έντονο φιλάρισμα είναι ιδανικό, καθώς δείχνει καλύτερα με λιγότερη φροντίδα.
  • Οι curtain bangs είναι μια πρακτική επιλογή για το καλοκαίρι, καθώς μένουν μακριά από το πρόσωπο και δεν απαιτούν συχνό φρεσκάρισμα.
  • Το in-between bob και το pixie cut προσφέρουν ευκολία στο styling, αφήνουν τον λαιμό ελεύθερο και μπορούν να τιθασευτούν γρήγορα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η υγρασία γίνεται ο μόνιμος σύντροφός σου, οι περίπλοκες ρουτίνες περιποίησης μαλλιών γίνονται… περιττός μπελάς. Το καλοκαίρι δεν είναι η εποχή για να παλεύεις με εργαλεία θερμότητας, να ξοδεύεις 45 λεπτά μπροστά στον καθρέφτη ή να ανησυχείς για τις αφέλειες που κολλάνε στο μέτωπό σου. Αντίθετα, είναι η ιδανική στιγμή για κουρέματα που κάνουν όλη τη δουλειά για εσένα, ώστε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να απολαύσεις τον ήλιο.

kourema
https://www.instagram.com/lotusdenhair/

Η φιλοσοφία πίσω από τα φετινά summer cuts είναι απλή: λιγότερη προσπάθεια, περισσότερη κίνηση. Στόχος είναι ένα στυλ που δείχνει «αβίαστα cool» είτε μόλις βγήκες από τη θάλασσα, είτε ετοιμάζεσαι για μια βραδινή έξοδο στην πόλη. Αντί να προσπαθείς να δαμάσεις τα μαλλιά σου με προϊόντα και θερμότητα, το κλειδί είναι να επιλέξεις ένα κούρεμα που αγκαλιάζει τη φυσική τους υφή, χαρίζοντάς σου έναν αέρα ανανέωσης που διαρκεί όλη μέρα, χωρίς να χρειάζεται να κρατάς το πιστολάκι στο χέρι

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

1. Ατημέλητο καρέ

Αυτό είναι το κούρεμα που όσο λιγότερο το φροντίζεις, τόσο καλύτερα δείχνει. Το undone bob είναι απαλό, με έντονο φιλάρισμα και μια δόση «ατελούς» γοητείας, σχεδιασμένο για να στεγνώνει φυσικά. Είναι η ιδανική επιλογή αν έχεις έστω και λίγη φυσική κίνηση στα μαλλιά σου. Το κλειδί εδώ είναι ότι όσο λιγότερο ασχολείσαι μαζί του, τόσο πιο όμορφο γίνετα. Χρησιμοποίησε λίγο προϊόν προστασίας σε νωπά μαλλιά και άφησέ τα να στεγνώσουν μόνα τους.

kare
https://www.instagram.com/meredithquan/?hl=el

2. Curtain fringe

Αν η Sabrina Carpenter μπορεί να υποστηρίξει τις curtain bangs σε μια καυτή έρημο, μπορείς κι εσύ! Σε αντίθεση με τις κλασικές αφέλειες που συχνά γίνονται «εφιάλτης» λόγω του ιδρώτα, οι curtain bangs είναι η πιο safe επιλογή. Χωρίζονται φυσικά προς τα έξω, μένοντας μακριά από το δέρμα σου. Μπορείς να τις κρατήσεις λίγο πιο μακριές από όσο νομίζεις, ώστε να μεγαλώνουν ομοιόμορφα και να μην απαιτούν συχνά φρεσκάρισμα.

afeleies
https://www.instagram.com/dilaveravsar/?hl=el

3. Το in-between bob

Ούτε καρέ, ούτε lob (long bob). Αυτό το στυλ φτάνει ακριβώς στην κλείδα και έχει γίνει το απόλυτο trend στα κομμωτήρια φέτος. Αυτό που το κάνει τόσο «εύκολο» είναι το βάρος που διατηρείται στις άκρες, δίνοντας ένα φυσικό πέσιμο χωρίς προσπάθεια. Επιπλέον, είναι ιδανικό για τον καύσωνα, καθώς το μήκος του σου επιτρέπει να τα πιάνεις πολύ εύκολα σε ένα χαμηλό κότσο.

lob
https://www.instagram.com/themanehaven/

5. Το pixie cut

Tο pixie είναι η απόλυτη «απελευθέρωση» του καλοκαιριού. Αφήνει τον λαιμό σου ακάλυπτο, μειώνει τον χρόνο styling σχεδόν στο μηδέν και σου δίνει αμέσως έναν αέρα αυτοπεποίθησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη κρέμα styling, λίγο «τσαλάκωμα» με τα δάχτυλα στην κορυφή, και είσαι έτοιμη να βγεις!

pixie
https://www.instagram.com/delilahbelle/?hl=en

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Καλοκαίρι 2026 κούρεμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ήρθε το καλοκαίρι»: Η Αναστασία υποδέχθηκε το καλοκαίρι και «έριξε» το instagram

«Ήρθε το καλοκαίρι»: Η Αναστασία υποδέχθηκε το καλοκαίρι και «έριξε» το instagram

11.06.2026
Επόμενο
Η Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project ανοίγουν το Φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου ’26

Η Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project ανοίγουν το Φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου ’26

11.06.2026

Δες επίσης

Εσπαντρίγιες: Το καλοκαιρινό σου «διαβατήριο» για κάθε περιπέτεια
Fashion

Εσπαντρίγιες: Το καλοκαιρινό σου «διαβατήριο» για κάθε περιπέτεια

11.06.2026
Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι
Beauty

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

11.06.2026
Δέρμα το καλοκαίρι; Η Kaia Gerber μας δείχνει τον πιο chic τρόπο για το τολμήσεις
Fashion

Δέρμα το καλοκαίρι; Η Kaia Gerber μας δείχνει τον πιο chic τρόπο για το τολμήσεις

11.06.2026
5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου
Life

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

10.06.2026
Έχει άλατα το πλυντήριό σου; Με αυτό το hack θα ξεγνοιάσεις
Life

Έχει άλατα το πλυντήριό σου; Με αυτό το hack θα ξεγνοιάσεις

10.06.2026
Το μεγαλύτερο λάθος στην καλοκαιρινή διακόσμηση και πώς να το αποφύγεις
Life

Το μεγαλύτερο λάθος στην καλοκαιρινή διακόσμηση και πώς να το αποφύγεις

10.06.2026
Μπριάμ: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό – Πώς να το κάνεις σαν τη μαμά σου
Food

Μπριάμ: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό – Πώς να το κάνεις σαν τη μαμά σου

10.06.2026
5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου
Life

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

10.06.2026
Η Rihanna μεταμορφώνεται σε «La Reine» για το ee72 – Backstage από το shoot
Fashion

Η Rihanna μεταμορφώνεται σε «La Reine» για το ee72 – Backstage από το shoot

10.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!