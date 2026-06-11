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Life 11.06.2026

Το Spetses Mini Marathon γιορτάζει! 15 χρόνια ιστορίας που άλλαξαν τον χάρτη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα

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15 χρόνια Spetses Mini Marathon: Η εκδήλωση που μετέτρεψε τις Σπέτσες σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Spetses Mini Marathon γιορτάζει 15 χρόνια, έχοντας εξελιχθεί σε μεγάλο multi-sport event.
  • Η διοργάνωση έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.
  • Τιμήθηκαν χορηγοί, υποστηρικτές και εθελοντές, η "ραχοκοκαλιά" του θεσμού.
  • Δημιουργείται η "Πλατεία Εθελοντισμού" στις Σπέτσες για να τιμηθούν οι εθελοντές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με μία ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και το μέλλον του θεσμού, πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο νησί των Σπετσών η συνέντευξη Τύπου ενόψει της διαδρομής των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό Μουσείο της Μπουμπουλίνας, ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα του νησιού, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων εκδηλώσεων για τη διοργάνωση-ορόσημο του 2026.

GENERIC
Spetses Mini Marathon

Από το 2011 μέχρι σήμερα, το Spetses Mini Marathon έχει εξελιχθεί από μία πρωτοποριακή αθλητική πρωτοβουλία, στο μεγαλύτερο multi-sport event της χώρας , με διεθνή απήχηση, χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο και μία κοινότητα που κάθε χρόνο μεγαλώνει, ενισχύοντας τη συμμετοχική της βάση και το διεθνές αποτύπωμά της.

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Η ημέρα ξεκίνησε με τη μεταφορά των προσκεκλημένων από τον Πειραιά προς τις Σπέτσες, μέσω ειδικά προσαρμοσμένου δρομολογίου της Alpha Lines, Exclusive Transportation Partner της Συνέντευξης Τύπου της διοργάνωσης, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο μιας ημέρας αφιερωμένης στα 15 χρόνια του θεσμού. Εκπρόσωποι των media, θεσμικοί φορείς, χορηγοί, αθλητές, εθελοντές και συνεργάτες της διοργάνωσης έδωσαν το παρών σε μία συνάντηση με ιδιαίτερα συγκινησιακό χαρακτήρα, ανατρέχοντας στις σημαντικότερες στιγμές μιας διαδρομής 15 ετών που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού destination storytelling για τις Σπέτσες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους εθελοντές, τη «ραχοκοκαλιά» του θεσμού, οι οποίοι με την αφοσίωση και το πάθος τους έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαχρονική επιτυχία της διοργάνωσης.

Γιάννης Δρυμωνάκος
Γιάννης Δρυμωνάκος
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Αναστασία Μαρινάκου
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Αναστασία Μαρινάκου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι διαχρονικοί χορηγοί και υποστηρικτές του θεσμού για τη συμβολή τους στην πορεία των τελευταίων 15 ετών. Μεταξύ αυτών, η Melissa, η L’Oréal και η GU Energy οι οποίες συμπορεύονται με τη διοργάνωση από τα πρώτα της βήματα, καθώς και οι bwin, Under Armour, Arla Protein, Garmin, Herbalife και Deloitte, χορηγοί που επί 10 συναπτά έτη έχουν ταυτίσει την παρουσία τους με την πορεία της. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν το κοινωνικό αποτύπωμα του αγώνα, όπως η συνεργασία με το «Όραμα Ελπίδας» του Ομίλου Motor Oil, ενώ ανακοινώθηκε και η έναρξη της συνεργασίας με την Eurobank ως Financial Partner της διοργάνωσης.

Αλέξανδρος Παπανδρέου
Αλέξανδρος Παπανδρέου
Μαρία Κούρταλη, Ιωάννα Μπερίου
Μαρία Κούρταλη, Ιωάννα Μπερίου
Αθηνά Κλήμη | Αλεξάνδρα Καυμένου | Μαρίνα Κουταρέλλη, πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Spetses Mini Marathon | Μαριάννα Μανωλοπούλου, Χρήστος Κάβουρας
Αθηνά Κλήμη | Αλεξάνδρα Καυμένου | Μαρίνα Κουταρέλλη, πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Spetses Mini Marathon | Μαριάννα Μανωλοπούλου, Χρήστος Κάβουρας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ξεχώρισαν με τις τοποθετήσεις τους προσωπικότητες που έχουν συνδεθεί με διαφορετικά κεφάλαια της 15ετούς διαδρομής του Spetses Mini Marathon. Ανάμεσά τους, ο executive σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου και οι Ολυμπιονίκες Παναγιώτης Μαντής και Παύλος Καγιαλής , Κλέλια και Άννυ Πανταζή καθώς και οι πρωταθλήτριες Στίβου , Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Αναστασία Μαρινάκου, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και στιγμές που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού μέσα στον χρόνο. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανακοίνωση της Δημάρχου Σπετσών για μια ιστορική πρωτοβουλία του Δήμου, σύμφωνα με την οποία o δημοτικός χώρος πλησίον του μουσείου της Μπουμπουλίνας θα διαμορφωθεί σε πλατεία με έξοδα της διοργάνωσης και θα ονομαστεί σε «Πλατεία Εθελοντισμού», με αφορμή τα 15 χρόνια της διοργάνωσης, τιμώντας τους σπετσιώτες εθελοντές. Μάλιστα, μετά τη συνέντευξη τύπου, η δήμαρχος Ευγενία Φραγγιά από κοινού με την οργανωτική αρχή και όλους τους χορηγούς, προχώρησαν στη συμβολική φύτευση του πρώτου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δράσης που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο. Η εμπειρία κορυφώθηκε με το lunch που προσέφεραν η Melissa και Terra Creta στο Poseidonion Grand Hotel, όπου οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμές χαλάρωσης και φιλοξενίας.

Στέλιος Παρλιάρος, Ναταλία Αρσενικού
Στέλιος Παρλιάρος, Ναταλία Αρσενικού
Ντορίνα Παππά, Senior Marketing and Communications Officer Εurobank , Γιάννης Μαρτίνης, Επικεφαλής Personal Banking Eurobank, Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής, χάλκινοι Ολυμπιονίκες ιστιοπλοΐας, Βάνια Παπακωνσταντίνου, Head of Wealth Management Marketing Eurobank
Ντορίνα Παππά, Senior Marketing and Communications Officer Εurobank , Γιάννης Μαρτίνης, Επικεφαλής Personal Banking Eurobank, Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής, χάλκινοι Ολυμπιονίκες ιστιοπλοΐας, Βάνια Παπακωνσταντίνου, Head of Wealth Management Marketing Eurobank
Μάνια Μπίκοφ, Lifeguard Hellas
Μάνια Μπίκοφ, Lifeguard Hellas

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το Spetses Mini Marathon έχει φιλοξενήσει χιλιάδες συμμετέχοντες από δεκάδες χώρες, κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς αθλητές, Ολυμπιονίκες, προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της κοινωνίας, ενώ παράλληλα έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τουριστικής ταυτότητας των Σπετσών, ιδιαίτερα κατά την off-season περίοδο.

Τιμητική φύτευση ελιάς στην «Πλατεία Εθελοντισμού»
Τιμητική φύτευση ελιάς στην «Πλατεία Εθελοντισμού»
CAKE
Spetses Mini Marathon

Από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, το Spetses Mini Marathon οικοδομήθηκε πάνω στην πεποίθηση ότι ο αθλητισμός αποτελεί χώρο συνάντησης, συμμετοχής και συμπερίληψης. Παραμένοντας πιστό στο διαχρονικό του μήνυμα «Νίκη είναι η συμμετοχή», ο θεσμός έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή κοινότητα που αγκαλιάζει αθλητές κάθε ηλικίας και επιπέδου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και διαφορετικές αφετηρίες, με κοινό σημείο αναφοράς τη χαρά της συμμετοχής και της κοινής εμπειρίας.

Ευγενία Φραγγιά, Δήμαρχος Σπετσών
Ευγενία Φραγγιά, Δήμαρχος Σπετσών

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε το Spetses Mini Marathon πριν από 15 χρόνια, ο αθλητικός τουρισμός στην Ελλάδα ήταν μια έννοια σχεδόν άγνωστη. Σήμερα, είμαι περήφανη που η διοργάνωση θεωρείται πρωτοπόρος και σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας, αποδεικνύοντας τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα αθλητικό γεγονός για έναν προορισμό και την τοπική κοινωνία».

Θεοδώρα Κριεμάδη, η γηραιότερη εθελόντρια του Spetses Mini Marathon
Θεοδώρα Κριεμάδη, η γηραιότερη εθελόντρια του Spetses Mini Marathon

H Δήμαρχος Σπετσών Ευγενία Φραγγιά ανέφερε, κατά, το χαιρετισμό της: «Δεκαπέντε χρόνια μετά, το Spetses Mini Marathon αποτελεί έναν θεσμό που ενώνει αθλητές, επισκέπτες, εθελοντές, χορηγούς και την τοπική κοινωνία γύρω από ένα κοινό όραμα. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, τιμούμε έμπρακτα τους εθελοντές μας μέσα από τη δημιουργία της “Πλατείας Εθελοντισμού”, ενός συμβολικού σημείου αναφοράς για τους ανθρώπους που βρίσκονται διαχρονικά πίσω από κάθε επιτυχημένη διοργάνωση».

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Spetses Mini Marathon Σπέτσες ταξίδι
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