«ΣΕ ΑΦΟΡΑ»: Τι φάση με αυτές τις αφίσες στους δρόμους της Αθήνας

Οι αφίσες που έχουν γεμίσει την Αθήνα δεν είναι τυχαία και όταν τα διαβάζεις αρχίζεις να νιώθεις ότι μιλάνε κατευθείαν σε εσένα

Αν περπατάς τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα, είναι πολύ πιθανό να έχεις παρατηρήσει κάτι που τραβάει το βλέμμα σου χωρίς να κάνει φασαρία. Μικρά χαρτιά κολλημένα σε βιτρίνες, τοίχους και γωνίες δρόμων, με μια απλή αλλά φορτισμένη φράση: «ΣΕ ΑΦΟΡΑ». Κάτω από αυτήν, σύντομες προτάσεις που μοιάζουν σχεδόν προσωπικές, σαν σκέψεις που κάποιος κατέγραψε χωρίς φίλτρο. Φράσεις όπως «Όταν νιώθω ότι με ακολουθούν, κάνω πως μιλάω στο τηλέφωνο», «Έξω με στραβοκοιτάνε αλλά στη δουλειά με γουστάρουν φουλ» ή «Μόλις με δουν τρώνε ακύρο» δημιουργούν μια περίεργη αίσθηση οικειότητας αλλά και απορίας. Δεν πρόκειται για μια κλασική διαφήμιση, ούτε για κάποιο προφανές μήνυμα καμπάνιας. Και αυτό ακριβώς είναι που σε κάνει να σταματάς, να κοιτάς ξανά και να αναρωτιέσαι: Ποιος το έβαλε αυτό; Τι σημαίνει; Και γιατί φαίνεται σαν να απευθύνεται προσωπικά σε εσένα;

Όταν συναντάς το «ΣΕ ΑΦΟΡΑ» σε τόσα διαφορετικά σημεία της πόλης, το πρώτο που καταλαβαίνεις είναι ότι δεν πρόκειται για τυχαία μεμονωμένα χαρτιά. Αντίθετα, φαίνεται να είναι μέρος μιας καλλιτεχνικής δράσης που παίζει με την έννοια της καθημερινής εμπειρίας. Το «ΣΕ ΑΦΟΡΑ» λειτουργεί σαν άμεση πρόκληση. Δεν σου λέει τι να σκεφτείς, αλλά σε βάζει στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν αυτό που διαβάζεις έχει σχέση με εσένα. Οι φράσεις που το συνοδεύουν δεν είναι ουδέτερες. Μιλούν για άγχος, κοινωνικές στιγμές, μικρές ανασφάλειες και καθημερινές συμπεριφορές που όλοι λίγο-πολύ αναγνωρίζουμε. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι το μήνυμα δεν έχει έναν συγκεκριμένο αποδέκτη, αλλά πολλούς ταυτόχρονα. Σαν να γράφτηκε για οποιονδήποτε περνά εκείνη τη στιγμή από το σημείο.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη ή ξεκάθαρη απάντηση που να επιβεβαιώνει την προέλευση αυτών των μηνυμάτων.

Αυτό όμως είναι και μέρος της δύναμής τους. Μπορεί να πρόκειται για καλλιτεχνική δράση δρόμου, για κοινωνικό πείραμα ή για μια μορφή guerrilla επικοινωνίας που στόχο έχει να προκαλέσει σκέψη χωρίς να δίνει έτοιμες απαντήσεις. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι τόσο το «ποιος», αλλά το «γιατί». Γιατί να επιλέξει κάποιος να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο στον δημόσιο χώρο; Η απάντηση πιθανόν βρίσκεται στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα άμεσο, σχεδόν προσωπικό σοκ αναγνώρισης μέσα στην καθημερινότητα της πόλης.

Ανεξάρτητα από την προέλευση, τα μηνύματα αυτά λειτουργούν σαν καθρέφτης. Δεν σου λένε κάτι συγκεκριμένο, αλλά σε αναγκάζουν να δεις κομμάτια της δικής σου καθημερινότητας μέσα τους. Μικρές στιγμές αμηχανίας, κοινωνικής πίεσης ή αυτοπαρατήρησης γίνονται δημόσιο υλικό. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία: το «ΣΕ ΑΦΟΡΑ» δεν είναι απλώς μια φράση. Είναι ένας τρόπος να σε κάνει να σταματήσεις για λίγο μέσα στη ροή της πόλης και να σκεφτείς ότι αυτά που ζεις δεν είναι τόσο προσωπικά όσο νομίζεις – είναι κοινά.

Δες και κάποια δικά μας «ΣΕ ΑΦΟΡΑ»:

1. Έξω με στραβοκοιτάνε, αλλά στη δουλειά με γουστάρουν φουλ. ΣΕ ΑΦΟΡΑ

2. Ό,τι και να λένε, εγώ θα παίξω στο πρωτάθλημα. ΣΕ ΑΦΟΡΑ

3. Όταν νιώθω ότι με ακολουθούν κάνω πως μιλάω στο τηλέφωνο. ΣΕ ΑΦΟΡΑ

4. Μόλις με δουν τρώω άκυρο. ΣΕ ΑΦΟΡΑ

Το φαινόμενο των χαρτιών με το «ΣΕ ΑΦΟΡΑ» στην Αθήνα δεν χρειάζεται απαραίτητα μυστήριο για να σταθεί. Μπορεί να είναι τέχνη, κοινωνικό σχόλιο ή απλώς μια δημιουργική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο. Το σίγουρο είναι ότι καταφέρνει κάτι σπάνιο: σε κάνει να σταματάς, να διαβάζεις και να νιώθεις ότι, για λίγα δευτερόλεπτα, η πόλη σου μιλάει απευθείας.

