Life 04.05.2026

Η Αθήνα «κλέβει» τη δόξα από Ρώμη και Βαρκελώνη – Η απρόσμενη ανατροπή στα city breaks

Οι ταξιδιωτικές προτιμήσεις αλλάζουν ριζικά και η Αθήνα να κερδίζει συνεχώς έδαφος απέναντι στους κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς
Πόπη Βασιλείου

Σε μια εντυπωσιακή ανατροπή που δείχνει πώς αλλάζουν οι ταξιδιωτικές τάσεις στην Ευρώπη, η Αθήνα εμφανίζεται ολοένα και πιο δυναμικά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, την ώρα που παραδοσιακοί city break προορισμοί όπως η Ρώμη, η Βαρκελώνη και η Πράγα φαίνεται να χάνουν έδαφος, σύμφωνα με ανάλυση της British Airways Holidays για την εφημερίδα The Independent.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι οι ταξιδιώτες δεν αναζητούν πλέον μόνο τα κλασικά ευρωπαϊκά «hotspots», αλλά στρέφονται σε προορισμούς που συνδυάζουν αυθεντικότητα, εμπειρία και πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, κάτι που φαίνεται να ευνοεί ιδιαίτερα την Αθήνα αλλά και το Jersey. Η άνοδος της Αθήνας ως city break προορισμού συνδέεται με μια νέα ταξιδιωτική φιλοσοφία, όπου το πολιτιστικό στοιχείο, η γαστρονομία και το πιο προσιτό lifestyle παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή προορισμού, κάνοντάς την ιδιαίτερα ελκυστική για σύντομα ταξίδια.

Την ίδια στιγμή, προορισμοί όπως η Ρώμη και η Βαρκελώνη, που για χρόνια αποτελούσαν την «κλασική επιλογή» για city breaks, φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό από πιο «φρέσκες» ή λιγότερο κορεσμένες επιλογές στην ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά.

Η ανάλυση της British Airways Holidays αποτυπώνει μια ξεκάθαρη μετατόπιση στις προτιμήσεις, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν εμπειρίες που δεν περιορίζονται μόνο στα αξιοθέατα, αλλά επεκτείνονται σε πιο προσωπικές και αυθεντικές στιγμές μέσα σε κάθε πόλη. Η Αθήνα, με τον συνδυασμό ιστορίας, σύγχρονης κουλτούρας και μεσογειακής ενέργειας, φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος, τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των νέων ταξιδιωτικών τάσεων για σύντομες αποδράσεις στην Ευρώπη.

Το Jersey, αν και λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, αναδεικνύεται επίσης σε ανερχόμενο προορισμό, επιβεβαιώνοντας ότι οι ταξιδιώτες πλέον στρέφονται σε πιο ιδιαίτερες επιλογές που προσφέρουν διαφορετική εμπειρία από τα συνηθισμένα city breaks.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αγορά των ταξιδιών αλλάζει ριζικά, με την Αθήνα να μετατρέπεται από «εναλλακτική επιλογή» σε πρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών city breaks, δίπλα σε παραδοσιακά μεγάλα ονόματα που τώρα καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους.

