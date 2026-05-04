Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα

Από το YouTube μέχρι τη Meta και το gaming, οι πιο καυτές tech εξελίξεις που δείχνουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της ψυχαγωγίας

Η εκπομπή Mad Tech News επέστρεψε με ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο τεχνολογικές εξελίξεις, gaming updates και AI ειδήσεις που δείχνουν ξεκάθαρα πως η ψηφιακή εποχή αλλάζει με ρυθμούς που δύσκολα μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Το νέο επεισόδιο παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από Google, OpenAI, Meta και τον χώρο του gaming, σε ένα περιεχόμενο που συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Από νέες δοκιμές στο YouTube μέχρι πειραματικές ιδέες για τα smartphones του μέλλοντος και AI εργαλεία που υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουμε, το επεισόδιο έδωσε μια καθαρή εικόνα για το πού κινείται η τεχνολογία σήμερα. Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι gaming αναφορές που έφεραν πιο fun διάθεση στο tech update της εβδομάδας.

Mad Tech News: Το Dragon Ball επιστρέφει και το Netflix γίνεται TikTok

Η Google φέρνει πιο «έξυπνη» αναζήτηση στο YouTube με AI

Η Google δοκιμάζει μια νέα λειτουργία στο YouTube με την ονομασία Ask YouTube, ένα AI chatbot που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν πιο φυσικές ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις μαζί με σχετικά βίντεο. Η λειτουργία βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο και είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό χρηστών του YouTube Premium, όμως δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς μια πιο διαδραστική εμπειρία αναζήτησης. Ο χρήστης δεν βλέπει μόνο αποτελέσματα, αλλά και συνοπτικές πληροφορίες και προτάσεις περιεχομένου που προσαρμόζονται στο ερώτημά του.

Η OpenAI ετοιμάζει smartphone χωρίς παραδοσιακές εφαρμογές

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά θέματα του επεισοδίου αφορά τα σχέδια της OpenAI να εισέλθει στην αγορά των smartphones. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εργάζεται πάνω σε ένα AI-first τηλέφωνο που αναμένεται να μπει σε μαζική παραγωγή γύρω στο 2028. Το concept διαφοροποιείται σημαντικά από τα σημερινά δεδομένα, καθώς δεν θα βασίζεται σε κλασικές εφαρμογές αλλά σε ένα ενιαίο περιβάλλον όπου οι λειτουργίες θα εμφανίζονται απευθείας στην αρχική οθόνη, με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει τον κεντρικό ρόλο στην εμπειρία χρήσης.

Gaming crossover με Star Wars στο PowerWash Simulator 2

Οι gamers είχαν και αυτοί τη δική τους στιγμή στο επεισόδιο, με την ανακοίνωση ενός νέου crossover DLC για το PowerWash Simulator 2 με θέμα το Star Wars. Το περιεχόμενο αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026 και θα μεταφέρει τους παίκτες σε εμβληματικά σημεία του σύμπαντος όπως το Tatooine, αλλά και σε γνωστά διαστημικά σκάφη όπως τα X-Wing, δίνοντας μια πιο χαλαρωτική αλλά και φαντασμαγορική gaming εμπειρία.

Η Meta πειραματίζεται με AI που «μαθαίνει» από τους εργαζόμενους

Τέλος, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά στη Meta και το νέο της εργαλείο Model Capability Initiative. Πρόκειται για ένα σύστημα που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους, όπως κινήσεις ποντικιού, πληκτρολόγηση και screenshots, με στόχο την εκπαίδευση AI agents. Η ιδέα είναι οι ψηφιακοί βοηθοί να μπορούν στο μέλλον να εκτελούν καθημερινές εργασίες αυτόνομα, με τους ανθρώπους να έχουν περισσότερο ρόλο καθοδήγησης παρά εκτέλεσης.

