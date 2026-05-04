Talk To MAD: Δύο παραστάσεις, δύο κόσμοι στο «Off Off Athens Festival»

Οι συντελεστές του Off Off Athens Theatre Festival μιλούν για την ψυχική υγεία, τις σχέσεις εξουσίας και τις ανθρώπινες συγκρούσεις επί σκηνής

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD συντελεστές από δύο παραστάσεις του Off Off Athens Theatre Festival που παρουσιάζονται στο Θέατρο επί Κολονώ, με αφορμή τη θεατρική δημιουργία, τις κοινωνικές προεκτάσεις των έργων και τον τρόπο που το θέατρο συνομιλεί με την πραγματικότητα.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η Μαρκέλλα Μαλαγάρη μίλησε για την παράσταση «Η Blanche», μια δημιουργία της ομάδας Pi100 που εστιάζει στην ψυχική υγεία και στον εσωτερικό διάλογο ενός ανθρώπου με τα τραύματά του.

Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»

Η Μαρκέλλα εξήγησε πως η παράσταση γεννήθηκε από την ανάγκη να διερευνηθεί η πολυπλοκότητα του χαρακτήρα της Blanche και να αναδειχθεί το πώς οι κοινωνικοί ρόλοι και τα στερεότυπα επηρεάζουν τη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός ανθρώπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της ως «φωνή μέσα στο μυαλό» της ηρωίδας, μια συνθήκη που, όπως σημείωσε, αποτέλεσε μεγάλη υποκριτική πρόκληση, καθώς απαιτεί σωματική και ψυχολογική μεταφορά της εσωτερικής σύγκρουσης επί σκηνής.

Η ίδια περιέγραψε τη Blanche ως έναν χαρακτήρα «πονεμένο, αδικημένο αλλά και δυνατό», τονίζοντας πως το έργο δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά αφήνει τον θεατή να ερμηνεύσει τη λύση ή τη μη λύση της εσωτερικής της πάλης.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Αλεξάνδρα Λιώλου και ο Αντώνης Καραστεργίου παρουσίασαν την παράσταση «Πειραιώς 12», ένα έργο που τοποθετείται σε ένα νυχτερινό κέντρο, με έντονη μουσική, κωμικά στοιχεία αλλά και βαθιές δραματικές προεκτάσεις.

Η Λιώλου, που υπογράφει και το κείμενο, ανέφερε ότι το έργο διαδραματίζεται σε ένα μαγαζί που πριν ανοίξει βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας ανατροπής, με τέσσερις γυναίκες διαφορετικών ρόλων να συνδέονται με έναν κοινό πυρήνα εξουσίας και επιρροής.

Οι δύο ηθοποιοί στάθηκαν ιδιαίτερα στο πώς οι γυναικείοι χαρακτήρες καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες ενός ευρύτερου συστήματος που σχετίζεται με την ανδροκρατούμενη εξουσία και τις κοινωνικές ανισότητες, ενώ υπογράμμισαν ότι το έργο δεν περιορίζεται σε μία γραμμική αφήγηση, αλλά κινείται ανάμεσα στο κωμικό και το σκοτεινό.

Ο Αντώνης Καραστεργίου σημείωσε πως η παράσταση, πίσω από τη φαινομενικά «γιορτινή» ατμόσφαιρα των μπουζουκιών, κρύβει στιγμές έντονης μοναξιάς και εσωτερικής αλήθειας, που αποκαλύπτονται όταν οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με τον εαυτό τους.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τις δύσκολες σκηνές, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με τη βία και τις σχέσεις εξουσίας, με τους συντελεστές να τονίζουν ότι η πρόβα και η σκηνοθετική καθοδήγηση δημιούργησαν ένα ασφαλές πλαίσιο για την προσέγγισή τους.

Ο Νίκος Κοψιδάς μιλά στο Talk To MAD για το πάνελ «TikTok, Νέοι και Πολιτική» του Mad Forum 2026

Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα»