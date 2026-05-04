Talk To Mad 04.05.2026

Talk To MAD: Δύο παραστάσεις, δύο κόσμοι στο «Off Off Athens Festival»

Οι συντελεστές του Off Off Athens Theatre Festival μιλούν για την ψυχική υγεία, τις σχέσεις εξουσίας και τις ανθρώπινες συγκρούσεις επί σκηνής
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD συντελεστές από δύο παραστάσεις του Off Off Athens Theatre Festival που παρουσιάζονται στο Θέατρο επί Κολονώ, με αφορμή τη θεατρική δημιουργία, τις κοινωνικές προεκτάσεις των έργων και τον τρόπο που το θέατρο συνομιλεί με την πραγματικότητα.

Screenshot 2026-05-04 175230

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η Μαρκέλλα Μαλαγάρη μίλησε για την παράσταση «Η Blanche», μια δημιουργία της ομάδας Pi100 που εστιάζει στην ψυχική υγεία και στον εσωτερικό διάλογο ενός ανθρώπου με τα τραύματά του.

Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»

Η Μαρκέλλα εξήγησε πως η παράσταση γεννήθηκε από την ανάγκη να διερευνηθεί η πολυπλοκότητα του χαρακτήρα της Blanche και να αναδειχθεί το πώς οι κοινωνικοί ρόλοι και τα στερεότυπα επηρεάζουν τη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός ανθρώπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της ως «φωνή μέσα στο μυαλό» της ηρωίδας, μια συνθήκη που, όπως σημείωσε, αποτέλεσε μεγάλη υποκριτική πρόκληση, καθώς απαιτεί σωματική και ψυχολογική μεταφορά της εσωτερικής σύγκρουσης επί σκηνής.

Η ίδια περιέγραψε τη Blanche ως έναν χαρακτήρα «πονεμένο, αδικημένο αλλά και δυνατό», τονίζοντας πως το έργο δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά αφήνει τον θεατή να ερμηνεύσει τη λύση ή τη μη λύση της εσωτερικής της πάλης.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Αλεξάνδρα Λιώλου και ο Αντώνης Καραστεργίου παρουσίασαν την παράσταση «Πειραιώς 12», ένα έργο που τοποθετείται σε ένα νυχτερινό κέντρο, με έντονη μουσική, κωμικά στοιχεία αλλά και βαθιές δραματικές προεκτάσεις.

Η Λιώλου, που υπογράφει και το κείμενο, ανέφερε ότι το έργο διαδραματίζεται σε ένα μαγαζί που πριν ανοίξει βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας ανατροπής, με τέσσερις γυναίκες διαφορετικών ρόλων να συνδέονται με έναν κοινό πυρήνα εξουσίας και επιρροής.

Screenshot 2026-05-04 175356

Οι δύο ηθοποιοί στάθηκαν ιδιαίτερα στο πώς οι γυναικείοι χαρακτήρες καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες ενός ευρύτερου συστήματος που σχετίζεται με την ανδροκρατούμενη εξουσία και τις κοινωνικές ανισότητες, ενώ υπογράμμισαν ότι το έργο δεν περιορίζεται σε μία γραμμική αφήγηση, αλλά κινείται ανάμεσα στο κωμικό και το σκοτεινό.

Ο Αντώνης Καραστεργίου σημείωσε πως η παράσταση, πίσω από τη φαινομενικά «γιορτινή» ατμόσφαιρα των μπουζουκιών, κρύβει στιγμές έντονης μοναξιάς και εσωτερικής αλήθειας, που αποκαλύπτονται όταν οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με τον εαυτό τους.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τις δύσκολες σκηνές, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με τη βία και τις σχέσεις εξουσίας, με τους συντελεστές να τονίζουν ότι η πρόβα και η σκηνοθετική καθοδήγηση δημιούργησαν ένα ασφαλές πλαίσιο για την προσέγγισή τους.

Ο Νίκος Κοψιδάς μιλά στο Talk To MAD για το πάνελ «TikTok, Νέοι και Πολιτική» του Mad Forum 2026

Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα»

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Off-Off Athens Theatre Festival Talk To Mad Αθηνά Κλίμη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα

Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα

04.05.2026

Δες επίσης

Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα
Mad TV News

Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα

04.05.2026
H Μαίρη Αργυριάδου στο Spill the Tea: «Θέλω πάρα πολύ να επιστρέψω στο ραδιόφωνο»
Mad TV News

H Μαίρη Αργυριάδου στο Spill the Tea: «Θέλω πάρα πολύ να επιστρέψω στο ραδιόφωνο»

04.05.2026
Η Μαρία Μέντζα και η Μαριάννα Παπαευθυμίου μιλούν στο Talk To MAD
Mad TV News

Η Μαρία Μέντζα και η Μαριάννα Παπαευθυμίου μιλούν στο Talk To MAD

30.04.2026
Διαmadάκια: Τα μικρά ψεματάκια που λέμε καθημερινά
Diamadakia

Διαmadάκια: Τα μικρά ψεματάκια που λέμε καθημερινά

29.04.2026
Ο Λάκης Γαβαλάς στο OK!: «Επιστρέφω τηλεοπτικά και ξεκινάω γυρίσματα σε 5 μέρες»
Mad TV News

Ο Λάκης Γαβαλάς στο OK!: «Επιστρέφω τηλεοπτικά και ξεκινάω γυρίσματα σε 5 μέρες»

28.04.2026
Η Geneviéve Majari στο OK!: «Συνεχίζουμε και γυρίζουμε επεισόδια για το First Dates»
Mad TV News

Η Geneviéve Majari στο OK!: «Συνεχίζουμε και γυρίζουμε επεισόδια για το First Dates»

27.04.2026
Ο Ηλίας Φιλίππου στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»
Mad for Greekz

Ο Ηλίας Φιλίππου στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»

27.04.2026
Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD: «Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο»
Mad TV News

Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD: «Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο»

27.04.2026
Ο Χρήστος Ντεντόπουλος στο Spill the Tea: «Πήγα να φύγω τρεις φορές οικειοθελώς από το Big Brother»
Mad TV News

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος στο Spill the Tea: «Πήγα να φύγω τρεις φορές οικειοθελώς από το Big Brother»

24.04.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι