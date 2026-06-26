Spill The Tea με τον Άρη Κόντο: «Δεν είμαι ο σωσίας του Brad Pitt, είμαι ηθοποιός»

Με μια ματιά Ο Άρης Κόντος δηλώνει ότι είναι ηθοποιός και όχι απλώς σωσίας του Brad Pitt.

Περιγράφει την εμπειρία του ως ντουμπλέρ του Brad Pitt, αναφέροντας μια θετική στιγμή στο τέλος γυρισμάτων.

Αντιμετώπισε παρεξηγήσεις λόγω της ομοιότητάς του, που οδήγησαν σε ψευδείς ειδήσεις.

Ασχολείται με το digital marketing, διατηρώντας διαφημιστική εταιρεία, και αγαπά τον κινηματογράφο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Άρης Κόντος, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός σε μεγάλο μέρος του ελληνικού κοινού ως ο εντυπωσιακός σωσίας του Brad Pitt, βρέθηκε καλεσμένος του Ανδρέα Ζωίτσα στην εκπομπή Spill the Tea. Σε μια εξομολογητική συζήτηση, ο ίδιος αποδομεί τον τίτλο που τον ακολουθεί, μιλά για την κινηματογραφική του εμπειρία στο πλευρό του σταρ του Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις πτυχές της ζωής του που δεν γνωρίζαμε. Από τα γυρίσματα της ταινίας όπου βρέθηκε να εργάζεται ως ντουμπλέρ, μέχρι την καθημερινότητά του στην Αθήνα, ο Άρης Κόντος ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαι ο σωσίας του Brad Pitt. Κάνω πολλά πράγματα. Ηθοποιός είμαι, αυτό έχω σπουδάσει και άλλα και άλλες σπουδές έχω κάνει, αλλά κυρίως αυτό».

Η πορεία του προς την ταινία που τον έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα επιμονής. Όταν η εταιρεία παραγωγής Blonde επικοινώνησε μαζί του για τη συνεργασία, η δυσπιστία του ήταν αρχικά μεγάλη. Ωστόσο, η εμπειρία των γυρισμάτων ήταν καθοριστική. «Δεν είχαμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε γιατί όταν έκανα το γύρισμα του αυτός κοιτούσε για να δει τις κινήσεις και όταν έκανα αυτός αντίστοιχα το γύρισμα κοιτούσα κι εγώ να δω τι κάνει», θυμάται ο ηθοποιός. Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές που μοιράστηκε ήταν στο τέλος μιας δύσκολης ημέρας: «Αργά το βράδυ που είχαμε κάνει γύρισμα σε ένα νεκροταφείο… με το που τελειώσαμε μου λέει “Good job, brother” και ήταν έτσι μια ωραία στιγμή».

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Η αθέατη πλευρά της δημοσιότητας

Η ομοιότητα με έναν από τους διασημότερους άντρες του πλανήτη έχει προκαλέσει πολλά ευτράπελα. Ο Άρης θυμάται με χιούμορ ένα περιστατικό όπου τον μπέρδεψαν με τον Brad Pitt σε μια ευαίσθητη στιγμή, πυροδοτώντας ψευδείς ειδήσεις για την προσωπική του ζωή. «Ήμουν εγώ τότε με την τότε κοπέλα μου που ήταν από τον Καναδά, ήταν κοκκινομάλλα και μου είχε βάλει ένας άσχετος στο δρόμο φωτογραφία και την πούλησε στην Αμερική και βγήκε αυτός ο τίτλος παντού. Αλλά μετά το ξεκαθάρισα. Δηλαδή έδωσα συνέντευξη σε ένα περιοδικό, το In Touch, αποκλειστικότητα και εντάξει. Το εξήγησα».

Η βαθιά αγάπη για τον κινηματογράφο

Για τον Άρη Κόντο, ο κινηματογράφος δεν είναι απλώς επάγγελμα, αλλά καταφύγιο και «φάρμακο». Με μια ζωή γεμάτη βιβλία, δίσκους και ταινίες, η τηλεόραση δεν έχει θέση στο σπίτι του. «Η πιο ευτυχισμένη στιγμή, οι πιο ευτυχισμένες στιγμές μάλλον ήταν όταν πήγαινα στο video club με τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν το ξεχνάω αυτό. Και βλέπω κάθε μέρα ταινία. Δηλαδή θα ξεκλέψω μια ώρα, μιάμιση να δω μια ταινία… Είναι το φάρμακό μου». Όσο για την ελληνική τηλεόραση, δηλώνει αποστασιοποιημένος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη του να μην γίνει «ζόμπι» μπροστά στις οθόνες. «Προτιμώ να κάθομαι να κοιτάω τον τοίχο παρά να βλέπω αυτό το θόρυβο», εξομολογείται.

Επιχειρείν και η επιστροφή στην Ελλάδα

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Άρης Κόντος έχει μεταφέρει το ενδιαφέρον του και στον χώρο του digital marketing, διατηρώντας τη δική του διαφημιστική εταιρεία. Παρά τις δυσκολίες στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας, που, όπως λέει, είναι πιο γρήγοροι ακόμα και από τη Νέα Υόρκη, ο ίδιος βρίσκει την ηρεμία του κοντά στο βουνό. Η επιστροφή του στην Ελλάδα μετά την παραμονή του στο εξωτερικό (Ρουμανία, Καναδά, ΗΠΑ) ήταν μια απόφαση ζωής. «Μ’ αρέσει το φαγητό εδώ και το κλίμα πολύ. Και μένω σε μια ωραία περιοχή δίπλα στο βουνό, έτσι; Ηρεμείς», καταλήγει, κλείνοντας την κουβέντα του στο Spill the Tea με την υπόσχεση για νέες προκλήσεις στο μέλλον.

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