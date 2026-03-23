Spill The Tea με την Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου μιλά στο Spill The Tea για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα σχέδιά της για το μέλλον

Στο νέο επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο Mad TV, η Ειρήνη Αγγελοπούλου βρέθηκε καλεσμένη και μίλησε ανοιχτά για την καριέρα της, τη σειρά «Να μ’ αγαπάς», αλλά και για την καθημερινότητά της, με την χαρακτηριστική της ειλικρίνεια και χαμόγελο.

Η ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία που γνώρισε μέσα από τη σειρά και για το πώς νιώθει που πλέον βρίσκεται καθημερινά στα σπίτια των τηλεθεατών. Παρά την ξαφνική αναγνωρισιμότητα, η ίδια δείχνει να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα με ωριμότητα, παραμένοντας προσγειωμένη και επικεντρωμένη στη δουλειά της.

Η συζήτηση στράφηκε στα social media, όπου η Ειρήνη αποκάλυψε πώς το TikTok και τα προσωπικά της vlogs έγιναν ένας τρόπος επικοινωνίας με το κοινό. Παρά τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει περιστασιακά, παραμένει ψύχραιμη, αντιμετωπίζοντάς τα με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

Η ηθοποιός μίλησε για την αγάπη της για το μιούζικαλ και τη σκηνή, αλλά και για τα μελλοντικά της σχέδια στο εξωτερικό, αν παρουσιαστούν κατάλληλες ευκαιρίες. Τόνισε ότι η δουλειά της στην Ελλάδα την γεμίζει και δεν έχει λόγο να αναζητήσει την τύχη της αλλού, αν δεν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο και σημαντικό.

Η Ειρήνη μοιράστηκε επίσης ιστορίες από την παιδική της ηλικία και την υποστήριξη των γονιών της, αλλά και μικρές στιγμές αναγνώρισης από το κοινό που την κάνουν να χαμογελά. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι τα ψέματα την εξοργίζουν, αλλά μπορεί να δώσει δεύτερες ευκαιρίες επαγγελματικά, χωρίς όμως να συμβαίνει το ίδιο σε προσωπικό επίπεδο.

Όσο για το μέλλον, η ηθοποιός ονειρεύεται να συνεχίσει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά, να πρωταγωνιστεί σε νέες δουλειές και να διατηρήσει την άμεση σχέση της με τους fans της, ισορροπώντας τη δουλειά, τη δημιουργία και την προσωπική της ζωή.

