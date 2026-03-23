Mad TV News 23.03.2026

Spill The Tea με την Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου μιλά στο Spill The Tea για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα σχέδιά της για το μέλλον
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο Mad TV, η Ειρήνη Αγγελοπούλου βρέθηκε καλεσμένη και μίλησε ανοιχτά για την καριέρα της, τη σειρά «Να μ’ αγαπάς», αλλά και για την καθημερινότητά της, με την χαρακτηριστική της ειλικρίνεια και χαμόγελο.

Η ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία που γνώρισε μέσα από τη σειρά και για το πώς νιώθει που πλέον βρίσκεται καθημερινά στα σπίτια των τηλεθεατών. Παρά την ξαφνική αναγνωρισιμότητα, η ίδια δείχνει να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα με ωριμότητα, παραμένοντας προσγειωμένη και επικεντρωμένη στη δουλειά της.

Η συζήτηση στράφηκε στα social media, όπου η Ειρήνη αποκάλυψε πώς το TikTok και τα προσωπικά της vlogs έγιναν ένας τρόπος επικοινωνίας με το κοινό. Παρά τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει περιστασιακά, παραμένει ψύχραιμη, αντιμετωπίζοντάς τα με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

Η ηθοποιός μίλησε για την αγάπη της για το μιούζικαλ και τη σκηνή, αλλά και για τα μελλοντικά της σχέδια στο εξωτερικό, αν παρουσιαστούν κατάλληλες ευκαιρίες. Τόνισε ότι η δουλειά της στην Ελλάδα την γεμίζει και δεν έχει λόγο να αναζητήσει την τύχη της αλλού, αν δεν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο και σημαντικό.

Η Ειρήνη μοιράστηκε επίσης ιστορίες από την παιδική της ηλικία και την υποστήριξη των γονιών της, αλλά και μικρές στιγμές αναγνώρισης από το κοινό που την κάνουν να χαμογελά. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι τα ψέματα την εξοργίζουν, αλλά μπορεί να δώσει δεύτερες ευκαιρίες επαγγελματικά, χωρίς όμως να συμβαίνει το ίδιο σε προσωπικό επίπεδο.

Όσο για το μέλλον, η ηθοποιός ονειρεύεται να συνεχίσει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά, να πρωταγωνιστεί σε νέες δουλειές και να διατηρήσει την άμεση σχέση της με τους fans της, ισορροπώντας τη δουλειά, τη δημιουργία και την προσωπική της ζωή.

Spill The Tea Ειρήνη Αγγελοπούλου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα