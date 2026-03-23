Motor Oil: Η ενέργεια που γίνεται προσφορά

Τι είναι τελικά η ενέργεια; Είναι το φως του ήλιου, η κίνηση, η δύναμη που μας κινητοποιεί αλλά και η διάθεση να προσφέρουμε

Στον Όμιλο Motor Oil, η έννοια της ενέργειας δεν περιορίζεται στην παραγωγή. Αγκαλιάζει και ενισχύει την κοινωνία, τους ανθρώπους, το περιβάλλον την ασφάλεια και την ετοιμότητα της χώρας μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Φροντίζω». Ένα πρόγραμμα με δεκάδες δράσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο σε κρίσιμες εθνικές υποδομές, στη νέα γενιά, στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στην κοινωνία.

Η κοινωνική συνεισφορά δεν είναι για εμάς μια τυπική υποχρέωση. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Ένα κομμάτι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία μας και αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής μας για το μέλλον.

Στον Όμιλο Motor Oil πιστεύουμε πως η πραγματική πρόοδος μετριέται όχι μόνο με τους αριθμούς και τις επιδόσεις, αλλά με το ίχνος ευθύνης και προσφοράς που αφήνουμε πίσω μας. Η φιλοσοφία μας αποτυπώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνεισφοράς:

Πρωτοβουλίες Εθνικής Σημασίας – Στηρίζουμε την Ελλάδα

O Όμιλος Motor Oil αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε δράσεις και πρωτοβουλίες που τιμούν την ιστορία και ενισχύουν τις υποδομές της χώρας και το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας.

Από την ανακαίνιση του σπιτιού της κυρά Ρηνιώς στην Κίναρο και την πλήρη ανακατασκευή του χωριού Μάκιστος στην Ηλεία, μέχρι την αναβάθμιση του θεραπευτηρίου στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη δημιουργία νέων πτερύγων στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, κάθε δράση αποδεικνύει την έννοια της συλλογικής προόδου.

Νέα Γενιά – Επένδυση στο αύριο

Η πραγματική ανάπτυξη ξεκινά από τους νέους ανθρώπους. Ο Όμιλος Motor Oil στηρίζει την εκπαίδευση με υποτροφίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, ενίσχυση σχολικών υποδομών και επιστημονικών ομάδων και τον αθλητισμό, με χορηγίες σε αθλητικά προγράμματα και αθλητικούς συλλόγους της περιφέρειας, και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τα τελευταία 3 χρόνια η Μotor Oil με χορηγίες και δωρεές στέκεται υπερήφανα δίπλα σε περισσότερους από 75 πρωταθλητές “Olympians” & “Rising Stars” που μας εκπροσωπούν σε κορυφαίες διοργανώσεις και Ολυμπιακούς αγώνες. Ενισχύοντας την κοινωνική ταύτιση των αθλητών ως θετικά πρότυπα και πηγή έμπνευσης, συνοχής και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες αλλά και κυρίως για τη Νέα Γενιά μεταξύ άλλων για την επιμονή, την ανθεκτικότητα, τη συνέπεια και την αριστεία, για μια δυναμική νέα γενιά που θα πρωταγωνιστήσει στην πρόοδο της χώρας.

Περιβάλλον – Δράσεις με μετρήσιμο αποτύπωμα

Η προστασία της φύσης αποτελεί καθημερινή δέσμευση. Από καθαρισμούς παραλιών έως αναδασώσεις, όλα τα μέλη του Ομίλου προχωρούν σε πρωτοβουλίες και δράσεις που θέτουν το περιβάλλον στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υιοθεσία του εκκοκκιστηρίου και φυτωρίου της Αμυγδαλέζας: μέσα σε τέσσερα χρόνια, μετριέται σε αριθμούς δύο εκατομμύρια νέες φυτεύσεις, ένα εκατομμύριο καλλιεργητικές φροντίδες και πάνω από 37.000 κιλά καρπών που παρήγαγαν περισσότερα από 1.000 κιλά σπόρων, έτοιμους να επιστρέψουν στα δάση μας. Σύμφωνα με μελέτη του CSE, κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην Αμυγδαλέζα μεταφράζεται σε 3,71 ευρώ κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας, με συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Κοινωνία & Άνθρωπος – Ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο

Στηρίζουμε την υγεία, την κοινωνική φροντίδα και τις ευάλωτες ομάδες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής. Από δράσεις για τα παιδιά μέχρι προγράμματα υποστήριξης για όσους έχουν ανάγκη, η προσφορά γίνεται καθημερινή πράξη.

Η Motor Oil στηρίζει ενεργά προγράμματα που γίνονται γέφυρες κοινωνικής προσφοράς.

Το «Πρόγραμμα για Άτομα άνω των 65 ετών», του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τις Λέσχες Φιλίας/ΚΑΠΗ. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν δωρεάν ξενάγηση από αρχαιολόγο, μετακίνηση και φιλοξενία στο Cycladic Café, ενισχύοντας τη χαρά, την κοινωνικοποίηση και την ισότιμη πρόσβαση στον Πολιτισμό.

Με το σύνθημα «Παρέα, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος» η Coral Gas, μέλος του Ομίλου Motor Oil, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. υιοθέτησε τη μικρή Gas, τη σκυλίτσα-οδηγό για άτομα με προβλήματα όρασης. Έπειτα από εκπαίδευση και φροντίδα, η Gas παραδόθηκε στη νέα της χειρίστρια, προσφέροντας ανεξαρτησία, ασφάλεια και καθημερινή σιγουριά. Στηρίζοντας το έργο της Liberty Guide Dogs, ο Όμιλος Μotor Oil συμβάλλει έμπρακτα στην ενδυνάμωση της αυτονομίας και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων με οπτική αναπηρία και προάγει την έννοια της αλληλεγγύης στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος αρωγής της εταιρείας, που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στήριξης για άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας, η AVIN καλύπτει σταθερά τις ετήσιες ανάγκες της τη Μη-Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Ithaca σε καύσιμα ενισχύοντας τις δράσεις του οργανισμού. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους εργαζομένους της να συμμετέχουν στο έργο της στήριξης ευάλωτων συνανθρώπων μας, με στόχο την περαιτέρω κοινωνική ενσωμάτωση και ενδυνάμωσή τους.

Παράλληλα η Coral Α.Ε. – Shell Licensee στηρίζει τις δράσεις του “The Love Van”, με την χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας “The Love Van goes to school”. Τα πρατήρια Shell και το “The Love Van” προσφέρουν τη δυνατότητα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από όλη την Ελλάδα να βιώσουν τη χαρά της προσφοράς και του εθελοντισμού, μαγειρεύοντας με την ομάδα του “The Love Van” στο σχολείο τους και διανέμοντας πλήρη γεύματα σε Οργανισμούς που θα έχουν επιλέξει οι ίδιοι μαθητές, υποστηρίζοντας ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Με τη δύναμη της ενέργειας, η Motor Oil φροντίζει με ενσυναίσθηση για τον άνθρωπο.

Το πρόγραμμα «Φροντίζω»: Η ενέργεια που δίνει αξία

Για τον Όμιλο Motor Oil, το «Φροντίζω» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι η δέσμευση να δίνουμε ενέργεια σε ό,τι έχει αξία: στους ανθρώπους, στο περιβάλλον, στη νέα γενιά, στον πολιτισμό, στην κοινωνία, στο μέλλον.

Μέσα από όλες τις δράσεις μας επενδύουμε σε αξίες και στο έργο που αφήνουμε πίσω μας, γιατί η πραγματική πρόοδος μετριέται με το αποτύπωμα της υπευθυνότητας και της προσφοράς μας.