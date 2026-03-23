H Tokischa ξύρισε το κεφάλι της ζωντανά στη σκηνή

Η Tokischa προκάλεσε έντονες αντιδράσεις το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου, όταν ξύρισε το κεφάλι της μπροστά σε ζωντανό κοινό στη σκηνή του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της ως opening act για την περιοδεία «Body High Tour» της FKA Twigs. Η καλλιτέχνις, η οποία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, αλλά έχει ήδη καταγράψει σημαντική παρουσία στα charts Hot Latin Songs τόσο ως βασική ερμηνεύτρια όσο και ως συνεργάτιδα, πραγματοποίησε την τολμηρή αυτή κίνηση στη δεύτερη από τις συνολικά 6 εμφανίσεις της στο πλευρό της FKA Twigs.

Η σκηνική αυτή επιλογή καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας μια στιγμή έντονης καλλιτεχνικής έκφρασης, που εντάσσεται στη γενικότερη αισθητική και ταυτότητα της Tokischa, γνωστής για τις προκλητικές και απρόβλεπτες εμφανίσεις της.

Η Tokischa κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου το νέο της single «Surfboard», το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο «Amor & Droga». Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφει ο Skrillex, ενώ η καλλιτέχνις παρουσίασε πρόσφατα και το επίσημο μουσικό βίντεο του κομματιού, έχοντας ήδη δοκιμάσει το τραγούδι ζωντανά σε προηγούμενες εμφανίσεις της.

Το «Amor & Droga» δεν έχει ακόμη επιβεβαιωμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, ωστόσο η Tokischa συνεχίζει να ενισχύει το καλλιτεχνικό της προφίλ μέσα από δυναμικές εμφανίσεις και συνεργασίες, όπως και η συμμετοχή της στην περιοδεία της FKA Twigs, όπου το κοινό έχει ήδη την ευκαιρία να ακούσει νέο υλικό σε ζωντανή εκτέλεση.

