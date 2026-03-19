Η πρωτοβουλία της All Within My Hands Foundation κινητοποίησε χιλιάδες νέους και ανέδειξε τη δύναμη της μουσικής στην κοινωνική προσφορά

Ένα σημαντικό ορόσημο κοινωνικής προσφοράς πέτυχαν οι Metallica σε συνεργασία με τον οργανισμό American Red Cross, καθώς η κοινή τους πρωτοβουλία για αιμοδοσία ξεπέρασε τις 25000 δωρεές αίματος σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δράση, που υλοποιήθηκε μέσω της φιλανθρωπικής οργάνωσης All Within My Hands Foundation, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και συνδέθηκε με επιλεγμένες εμφανίσεις της περιοδείας M72.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε εντυπωσιακή, με τους θαυμαστές των Metallica να συμμετέχουν ενεργά στις αιμοδοσίες που διοργανώθηκαν παράλληλα με τις συναυλίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του American Red Cross, το 16% των συμμετεχόντων έδωσε αίμα για πρώτη φορά, ενώ σχεδόν οι μισοί νέοι αιμοδότες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 24 ετών, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της Gen Z.

Ο Darren Irby, εκτελεστικός διευθυντής εθνικών συνεργασιών του American Red Cross, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας δηλώνοντας ότι «όσα πέτυχαν οι Metallica και οι θαυμαστές τους φέτος είναι πραγματικά μνημειώδη, εμπνέοντας ανθρώπους να δώσουν αίμα για πρώτη φορά και ενεργοποιώντας νέους γύρω από τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Δεν υπάρχει υποκατάστατο του αίματος και οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν τη μοναδική πηγή, γι’ αυτό και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τον αντίκτυπο αυτής της συνεργασίας σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν καρκίνο, χειρουργικές επεμβάσεις και τραυματικές καταστάσεις».

Από την πλευρά του συγκροτήματος, ο Lars Ulrich τόνισε τον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης, σημειώνοντας ότι «βασική αποστολή της All Within My Hands Foundation είναι η στήριξη της υγειονομικής φροντίδας και των κοινοτήτων, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Metallica family αναγνώρισε τη σημασία της αιμοδοσίας και ανταποκρίθηκε άμεσα. Ο ενθουσιασμός τους έκανε πραγματική διαφορά και είναι τιμή μας να στεκόμαστε δίπλα τους».

Η περιοδεία M72 των Metallica ξεκίνησε στις 27 Απριλίου 2023 στο Άμστερνταμ και συνεχίστηκε στη Βόρεια Αμερική από τις 4 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς, ενσωματώνοντας σταδιακά τις δράσεις αιμοδοσίας. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται στις 5 Ιουλίου στο Λονδίνο, επισφραγίζοντας μια περιοδεία που συνδύασε τη μουσική με την κοινωνική προσφορά.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, όσοι συμμετείχαν σε αιμοδοσίες ή δωρεές αιμοπεταλίων από τις 29 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 έλαβαν συλλεκτικά αναμνηστικά, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε κλήρωση για μια μοναδική κιθάρα ESP Snakebyte, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του συγκροτήματος και σχεδιασμένη ειδικά για τη συνεργασία.

Η πρωτοβουλία των Metallica και του American Red Cross αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης κοινωνικής ευαισθητοποίησης, κινητοποιώντας νέες γενιές σε πράξεις αλληλεγγύης με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο.

