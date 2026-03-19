Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Μέσα στο Μυαλό σου Part 2» στο Talk του MAD

Talk To Mad 19.03.2026

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχθηκε στο Talk to Mad δύο από τους πρωταγωνιστές της παράστασης «Μέσα στο μυαλό σου Part 2: Έρωτας και Χάος», που παρουσιάζεται στο Θέατρο Αλίκη. Οι ηθοποιοί, Νίνα Έππα και Μάνος Τσούτης, μίλησαν για τους ρόλους τους, την αλληλεπίδραση με το κοινό και τις εμπειρίες τους από τη διαδραστική ψυχολογική παράσταση.

Η παράσταση δεν είναι μια κλασική ιστορία έρωτα. Ο θεατής παρακολουθεί το χάος που συμβαίνει στο μυαλό της Ολίβιας, ενώ παράλληλα εισέρχεται στον κόσμο του Άρη, ενός τοξικού αλλά ταυτόχρονα ευαίσθητου χαρακτήρα. Όπως εξήγησαν οι ηθοποιοί, η ιστορία αγγίζει θέματα που όλοι έχουμε βιώσει σε σχέση: το πώς επιλέγουμε συντρόφους, πώς ανταποκρινόμαστε σε τοξικές συμπεριφορές και πώς η παιδική μας εμπειρία καθορίζει τις σχέσεις μας.

«Όσο λιγότερο ταυτιστείς στην παράσταση, τόσο καλύτερο είναι», σημείωσε ο Μάνος Τσούτης, τονίζοντας ότι η παράσταση λειτουργεί και ως είδος ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης. Η Νίνα Έππα πρόσθεσε ότι όλοι οι θεατές αναγνωρίζουν στοιχεία του εαυτού τους στους χαρακτήρες, είτε ως θύματα είτε ως θύτες.

Μοναδικό στοιχείο της παράστασης είναι η αλληλεπίδραση με το κοινό. Οι θεατές μπορούν να καταθέσουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους μέσω QR codes και μικρών βίντεο, συμμετέχοντας σε μια ζωντανή ψυχαναλυτική διαδικασία που σχολιάζει τις σκηνές σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, τα κινητά επιτρέπονται για σύντομες βιντεοσκοπήσεις, κάτι που διαφοροποιεί την εμπειρία από την παραδοσιακή θεατρική αίθουσα.

Η Νίνα Έππα υποδύεται την Ολίβια, μια γυναίκα ευαίσθητη που έρχεται αντιμέτωπη με τον τοξικό Άρη, ενώ ο Μάνος Τσούτης υποδύεται τον Άρη, έναν χαρακτήρα σύνθετο με σκοτεινές αλλά και ανθρώπινες πλευρές. Η αλληλεπίδραση με το κοινό και η συνεχής ψυχολογική ανάλυση τους έχει φέρει σε επαφή με τις δικές τους συμπεριφορές και σκέψεις, αναδεικνύοντας πόσο το θέατρο μπορεί να γίνει καθρέφτης της πραγματικής ζωής.

«Δεν γίνεται να μη βρεις στοιχεία του εαυτού σου μέσα στο έργο», ανέφερε ο Μάνος, προσθέτοντας ότι οι θεατές βλέπουν δύο πόλους: αν θα παραμείνουν δίπλα σε έναν τοξικό σύντροφο ή αν θα αναγνωρίσουν τις συμπεριφορές και θα φύγουν.

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τη συνεργασία τους με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάγιο, τονίζοντας την επαγγελματικότητα, την αμεσότητα και την ανοιχτή διάθεση για δημιουργία. Όπως επισήμαναν, η ομάδα είναι δεμένη και το ομαδικό πνεύμα φέρνει αποτέλεσμα στην παράσταση, κάνοντάς την ζωντανή και διαρκώς ανανεωμένη.

Η συνέντευξη δεν έλειπε από χιούμορ. Η Νίνα παραδέχτηκε το «guilty pleasure» της: junk food, ενώ ο Μάνος αποκάλυψε τα πιο περίεργα που του αρέσουν, όπως η ανάμειξη πατατακιών με σοκολάτα και η αγάπη για πλέξιμο. Παράλληλα, συζήτησαν ποιοι ηθοποιοί θεωρούνται υπερεκτιμημένοι, με τον Μάνο να αναφέρει, αστειευόμενος, τον George Clooney.

Η παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα στις 20:00 και κάθε Σάββατο στις 21:00 στο Θέατρο Αλίκη, ενώ τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε στα Αθηναϊκά Θέατρα ή διαδικτυακά στο more.com. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το MAD TV και το MAD Radio 106,2.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad Μάνος Τσούτης Μέσα στο μυαλό σου Part 2: Έρωτας και Χάος Νίνα Έππα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

