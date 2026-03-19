Ο Cruz Beckham «καρφώνει» τον Brooklyn Beckham μέσα από νέο τραγούδι

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η ένταση στην οικογένεια Beckham, με τον Cruz Beckham να προκαλεί αντιδράσεις μέσα από τη μουσική του. Ο Cruz Beckham επανέρχεται στο προσκήνιο με το νέο, ακυκλοφόρητο τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο ήδη έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι περιέχει έμμεσες αιχμές προς τον μεγαλύτερο αδελφό του, Brooklyn Beckham. Ο 21χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσιάζει το τραγούδι επί σκηνής, με το κοινό να εστιάζει στους στίχους που περιγράφουν ένα «μοναχικό αγόρι» που πληγώνει τη μητέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Cruz Beckham τραγουδά «μοναχικό αγόρι, η μαμά δεν λέει πολλά, αυτό της ραγίζει την καρδιά, φαίνεται στα μικρά πράγματα που δεν κάνεις», ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει «υποθέτω ότι στο τέλος είσαι εσύ, ο εαυτός σου και πάλι εσύ, πες μου πώς ζεις όταν δεν έχεις κανέναν να χάσεις». Οι στίχοι αυτοί έχουν οδηγήσει πολλούς θαυμαστές στο συμπέρασμα ότι απευθύνονται στον Brooklyn Beckham, δεδομένης της δημόσιας και μακροχρόνιας έντασης που έχει αναπτυχθεί στην οικογένεια.

Η Victoria Beckham φέρεται να είναι βαθιά επηρεασμένη από την κατάσταση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι «εντελώς συντετριμμένη» από την απομάκρυνση του Brooklyn Beckham από την οικογένεια. Η κρίση φαίνεται να έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τον γάμο του Brooklyn Beckham με τη Nicola Peltz το 2022.

Το τραγούδι «Loneliest Boy» περιλαμβάνει και πιο αιχμηρούς στίχους, όπως «μοναχικό αγόρι, ελπίζω να με ακούς, μην απομακρύνεις όλους τους φίλους σου όταν προσπαθούμε να σου δείξουμε αγάπη», ενισχύοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για προσωπικό μήνυμα.

Η ένταση κορυφώθηκε τον Ιανουάριο, όταν ο Brooklyn Beckham δημοσίευσε δημόσια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με τους γονείς του, Victoria Beckham και David Beckham. Όπως ανέφερε «για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν την εικόνα της οικογένειάς μας στα μέσα ενημέρωσης». Στην ίδια δήλωση πρόσθεσε «πρόσφατα είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διαδώσουν ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν τη δική τους εικόνα».

Παρά τις προσπάθειες προσέγγισης από την οικογένεια Beckham μέσω δημόσιων αναρτήσεων, ο Brooklyn Beckham φαίνεται να παραμένει αμετακίνητος στη στάση του. Ενδεικτικό είναι ότι την Ημέρα της Μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο αγνόησε πλήρως τη Victoria Beckham, επιλέγοντας αντίθετα να εκφράσει δημόσια την εκτίμησή του προς τη μητέρα της συζύγου του, Claudia Peltz, την οποία χαρακτήρισε «την καλύτερη πεθερά». Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί έντονα τα διεθνή μέσα, με το τραγούδι «Loneliest Boy» να λειτουργεί ως νέος καταλύτης σε μια ήδη τεταμένη οικογενειακή σχέση.

