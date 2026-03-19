Στο φως οι πρώτες εικόνες της Scarlett Johansson από τον Εξορκιστή

Η Scarlett Johansson αναλαμβάνει τον πρώτο της ρόλο στο reboot της θρυλικής ταινίας «The Exorcist» υπό τη σκηνοθεσία του Mike Flanagan

Η παραγωγή της νέας κινηματογραφικής εκδοχής του «The Exorcist» ξεκίνησε επίσημα στη Νέα Υόρκη, με τη Scarlett Johansson να εντοπίζεται στα πρώτα γυρίσματα της ταινίας, σηματοδοτώντας μια από τις πιο αναμενόμενες και ταυτόχρονα τολμηρές επιλογές της καριέρας της.

Την έναρξη των γυρισμάτων επιβεβαίωσε ο σκηνοθέτης Mike Flanagan στις 13 Μαρτίου μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας «Ημέρα 1, ξεκινάμε», δίνοντας το πρώτο επίσημο σήμα ότι το project βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Η νέα ταινία αποτελεί reboot της εμβληματικής ταινίας και δεν θα συνεχίσει την προηγούμενη αφηγηματική γραμμή, αλλά θα παρουσιάσει μια εντελώς νέα προσέγγιση. Ο Mike Flanagan, ο οποίος υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, έχει ήδη τονίσει τη σημασία του εγχειρήματος για τον ίδιο, δηλώνοντας ότι «το The Exorcist είναι ένας από τους λόγους που έγινα σκηνοθέτης και αποτελεί τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να δημιουργήσω κάτι νέο, τολμηρό και πραγματικά τρομακτικό μέσα σε αυτό το σύμπαν».

Η Scarlett Johansson ηγείται του καστ, σε έναν ρόλο που σηματοδοτεί την πρώτη της συμμετοχή σε ταινία τρόμου. Η ένταξή της στο project ανακοινώθηκε στα τέλη του 2025, αποτελώντας την πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία. Στη συνέχεια προστέθηκαν σημαντικά ονόματα, όπως η Diane Lane, ο Chiwetel Ejiofor, ο Laurence Fishburne, η Sasha Calle και ο John Leguizamo, συγκροτώντας ένα ισχυρό σύνολο ηθοποιών.

Η πορεία προς το reboot δεν υπήρξε απλή, καθώς τα αρχικά σχέδια για συνέχιση της σειράς μετά το «The Exorcist Believer» εγκαταλείφθηκαν λόγω χαμηλών επιδόσεων.

Το στούντιο αποφάσισε να επανεκκινήσει το σύμπαν της σειράς και ανέθεσε το 2024 το εγχείρημα στον Mike Flanagan.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη, με τον Michael Fimognari να έχει αναλάβει τη διεύθυνση φωτογραφίας. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Μαρτίου 2027, ημερομηνία που συμπίπτει με Παρασκευή και 13, στοιχείο που ενισχύει τον συμβολισμό και την ατμόσφαιρα του είδους.

Το νέο «The Exorcist» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια δυναμική επανεκκίνηση για το εμβληματικό franchise, συνδυάζοντας την εμπειρία του Mike Flanagan στον τρόμο με τη νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση της Scarlett Johansson, σε έναν ρόλο που αναμένεται να αναδείξει μια διαφορετική και πιο σκοτεινή πλευρά της.

Scarlett Johansson on the set of Mike Flanagan’s ‘THE EXORCIST’ in New York. pic.twitter.com/wEVTk6Ubcu — GoldenSeries (@series_golden) March 17, 2026

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…