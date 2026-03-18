Η Madonna επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά από 24 χρόνια σε εμβληματική σειρά

Η Madonna εντάσσεται στη σειρά «The Studio» του Seth Rogen, σηματοδοτώντας την πρώτη της live action εμφάνιση εδώ και δύο δεκαετίες

Η Madonna επιστρέφει δυναμικά στον χώρο της υποκριτικής, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα συμβολικό τόπο για το νέο της επαγγελματικό βήμα. Η εμβληματική καλλιτέχνιδα εθεάθη στη Βενετία, την πόλη όπου είχε γυρίσει το ιστορικό βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Like a Virgin», για τα γυρίσματα της νέας σεζόν της σειράς «The Studio» του Seth Rogen.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Madonna θα συμμετάσχει στη δεύτερη σεζόν της βραβευμένης κωμικής σειράς του Apple TV, η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση παραγωγής στην Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη της σημαντική συμμετοχή σε τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό πρότζεκτ μετά από 24 χρόνια, γεγονός που καθιστά την επιστροφή της ιδιαίτερα σημαντική.

Η ίδια η Madonna άφησε να εννοηθεί η συμμετοχή της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται πάνω σε σκάφος να κρατά σενάριο, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη φράση «The Italian Job». Παράλληλα, φωτογραφίες από τα γυρίσματα επιβεβαιώνουν την παρουσία της στη Βενετία.

Η σειρά «The Studio», δημιουργία του Seth Rogen, γνώρισε μεγάλη επιτυχία κατά την πρώτη της σεζόν, κατακτώντας 13 βραβεία Emmy. Μεταξύ των διακρίσεων ξεχώρισε και η ερμηνεία της Catherine O’Hara, η οποία τιμήθηκε με σημαντικό βραβείο στις αρχές Μαρτίου.

Η επιλογή της Βενετίας δεν είναι τυχαία, καθώς η πόλη συνδέεται άρρηκτα με την καριέρα της Madonna. Εκεί γυρίστηκε το 1984 το εμβληματικό βίντεο κλιπ του «Like a Virgin», το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της ποπ κουλτούρας.

Η τελευταία φορά που η Madonna είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε live action παραγωγή ήταν το 2002, όταν συμμετείχε στην ταινία «Swept Away» σε σκηνοθεσία Guy Ritchie, ενώ είχε και μικρό ρόλο στην ταινία «Die Another Day» της σειράς James Bond. Έκτοτε, η παρουσία της στον κινηματογράφο περιορίστηκε κυρίως σε φωνητικούς ρόλους, όπως στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Arthur and the Invisibles», καθώς και σε μουσικά ντοκιμαντέρ και concert films που συνόδευσαν τις περιοδείες της.

Παράλληλα, η Madonna συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο κινηματογραφικό πρότζεκτ που αφορά τη ζωή της. Η βιογραφική ταινία, η οποία φέρει προσωρινά τον τίτλο «Who’s That Girl», αναμένεται να έχει στον πρωταγωνιστικό ρόλο την Julia Garner. Το σενάριο έχει περάσει από διάφορα στάδια ανάπτυξης, με τη συμμετοχή δημιουργών όπως η Diablo Cody και η Erin Cressida Wilson, ενώ το project είχε αρχικά ανακοινωθεί σε συνεργασία με τη Universal πριν καθυστερήσει.

Με την επιστροφή της στη μυθοπλασία και τη συμμετοχή της σε μια από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες σειρές, η Madonna επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαρκή της παρουσία και επιρροή στον χώρο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Δες κι αυτό…