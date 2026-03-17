Διατροφή 17.03.2026

Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο φρούτο που έχεις πάντα στο σπίτι σου

Ένα δημοφιλές φρούτο γίνεται αντικείμενο συζήτησης για την υγεία και τη διατροφή, με διαφορετικές απόψεις να κυκλοφορούν
Μαρία Χατζηγιάννη

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένας πρόσφατος ισχυρισμός του δρ. Daniel Pompa, ειδικού στην κυτταρική υγεία με έδρα τη Γιούτα, ο οποίος χαρακτήρισε τις μπανάνες «ένα από τα πιο επικίνδυνα φρούτα που καταναλώνουμε». Σε βίντεο που ανάρτησε στους σχεδόν 2 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram, ο δρ. Pompa ανέφερε: «Πιστεύω ότι δεν είναι καν υγιεινό, κι όμως οι γονείς το δίνουν στα παιδιά τους. Ακόμη και σε υγιεινά smoothies το βρίσκουμε».

Ο δρ. Pompa εξήγησε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η φυσική περιεκτικότητα σε ζάχαρη των μπανάνας, αλλά και η εμπορική διαδικασία ωρίμασης: «Το ψεκάζουν ασταμάτητα με μυκητοκτόνα και με κάτι που λέγεται αιθυλένιο, το οποίο χρησιμοποιούν για να ξεκινήσει η διαδικασία ωρίμασης, και όλα αυτά καταλήγουν στην μπανάνα και σε εμάς». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρακτική μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου και να επιδεινώσει φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως η αρθρίτιδα, λόγω της ζάχαρης αμυλόζης που περιέχεται στο φρούτο.

Διάβασε επίσης: 5 σημάδια που δείχνουν ότι δεν πίνεις νερό

Ο γιατρός αναφέρθηκε επίσης σε συμβουλές άλλων ειδικών, όπως του δρ. Richie Shoemaker, λέγοντας: «Ο ειδικός στη μούχλα έλεγε στους ανθρώπους “μην τρώτε ποτέ μπανάνες αν έχετε τοξικότητα από μούχλα”, γιατί η αμυλόζη χειροτερεύει την κατάσταση».

Παρά τους ισχυρισμούς του, εκπρόσωποι της βιομηχανίας αντέκρουσαν τα λεγόμενά του. Η Amy Spear, υπεύθυνη επικοινωνίας του Αυστραλιανού Συμβουλίου Καλλιεργητών Μπανάνας, τόνισε ότι οι μπανάνες στην Αυστραλία προέρχονται από αγροκτήματα με αυστηρούς ελέγχους βιοασφάλειας και ότι η χρήση φυτοφαρμάκων είναι ελεγχόμενη και ασφαλής.

Οι διατροφολόγοι υπενθυμίζουν ότι οι μπανάνες παραμένουν μια σημαντική πηγή καλίου, βιταμίνης B6 και φυτικών ινών και ότι η συνολική διατροφή είναι πιο σημαντική από την αποφυγή ενός μόνο φρούτου. Παρόλα αυτά, τα σχόλια του δρ. Pompa έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις διαδικασίες παραγωγής, τα φυτοφάρμακα και τις πραγματικές επιπτώσεις των «υγιεινών smoothies».

Διάβασε επίσης: Οι διατροφολόγοι μίλησαν: Αυτό είναι το καλύτερο ρόφημα πριν τον ύπνο

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Μετακομίσατε μαζί; Τα deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για ένα σπίτι γεμάτο αρμονία

O John Galliano επιστρέφει ξανά στη μόδα και συνεργάζεται με τη Zara

Τα 3 πράγματα που δεν αντέχει ένας Σκορπιός σε μια σχέση

Το tucked bob με Παριζιάνικη φινέτσα που αναδεικνύει κάθε πρόσωπο

Πουλόβερ και τζιν: Πώς να κάνεις τον κλασικό συνδυασμό να αποκτήσει ενδιαφέρον

Gucci Giglio: Η it-bag που ανανεώνει τον ορισμό του luxury

Η φυσική ομορφιά γίνεται το απόλυτο beauty trend στα Όσκαρ 2026 μέσα από nude χείλη και νύχια

Μετά από πολύ δράμα αυτά τα 4 ζώδια μπαίνουν σε lucky mode

Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες όταν αφήνουν το κατοικίδιο μόνο στο σπίτι

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ