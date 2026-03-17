Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο φρούτο που έχεις πάντα στο σπίτι σου

Ένα δημοφιλές φρούτο γίνεται αντικείμενο συζήτησης για την υγεία και τη διατροφή, με διαφορετικές απόψεις να κυκλοφορούν

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένας πρόσφατος ισχυρισμός του δρ. Daniel Pompa, ειδικού στην κυτταρική υγεία με έδρα τη Γιούτα, ο οποίος χαρακτήρισε τις μπανάνες «ένα από τα πιο επικίνδυνα φρούτα που καταναλώνουμε». Σε βίντεο που ανάρτησε στους σχεδόν 2 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram, ο δρ. Pompa ανέφερε: «Πιστεύω ότι δεν είναι καν υγιεινό, κι όμως οι γονείς το δίνουν στα παιδιά τους. Ακόμη και σε υγιεινά smoothies το βρίσκουμε».

Ο δρ. Pompa εξήγησε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η φυσική περιεκτικότητα σε ζάχαρη των μπανάνας, αλλά και η εμπορική διαδικασία ωρίμασης: «Το ψεκάζουν ασταμάτητα με μυκητοκτόνα και με κάτι που λέγεται αιθυλένιο, το οποίο χρησιμοποιούν για να ξεκινήσει η διαδικασία ωρίμασης, και όλα αυτά καταλήγουν στην μπανάνα και σε εμάς». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρακτική μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου και να επιδεινώσει φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως η αρθρίτιδα, λόγω της ζάχαρης αμυλόζης που περιέχεται στο φρούτο.

Ο γιατρός αναφέρθηκε επίσης σε συμβουλές άλλων ειδικών, όπως του δρ. Richie Shoemaker, λέγοντας: «Ο ειδικός στη μούχλα έλεγε στους ανθρώπους “μην τρώτε ποτέ μπανάνες αν έχετε τοξικότητα από μούχλα”, γιατί η αμυλόζη χειροτερεύει την κατάσταση».

Παρά τους ισχυρισμούς του, εκπρόσωποι της βιομηχανίας αντέκρουσαν τα λεγόμενά του. Η Amy Spear, υπεύθυνη επικοινωνίας του Αυστραλιανού Συμβουλίου Καλλιεργητών Μπανάνας, τόνισε ότι οι μπανάνες στην Αυστραλία προέρχονται από αγροκτήματα με αυστηρούς ελέγχους βιοασφάλειας και ότι η χρήση φυτοφαρμάκων είναι ελεγχόμενη και ασφαλής.

Οι διατροφολόγοι υπενθυμίζουν ότι οι μπανάνες παραμένουν μια σημαντική πηγή καλίου, βιταμίνης B6 και φυτικών ινών και ότι η συνολική διατροφή είναι πιο σημαντική από την αποφυγή ενός μόνο φρούτου. Παρόλα αυτά, τα σχόλια του δρ. Pompa έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις διαδικασίες παραγωγής, τα φυτοφάρμακα και τις πραγματικές επιπτώσεις των «υγιεινών smoothies».

