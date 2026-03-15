Οι διατροφολόγοι μίλησαν: Αυτό είναι το καλύτερο ρόφημα πριν τον ύπνο

Το βραδινό ritual που μειώνει φλεγμονές και χαλαρώνει το σώμα

Ένα απλό, καθημερινό βραδινό «τελετουργικό» μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για την υγεία του εντέρου σου και αυτό είναι ένα ζεστό φλιτζάνι golden milk. Διατροφολόγοι τονίζουν ότι αυτό το ρόφημα υποστηρίζει την πέψη, μειώνει τη φλεγμονή και βοηθά το σώμα να χαλαρώσει πριν τον ύπνο.

Και δεν είναι μόνο η πέψη που ωφελείται: περίπου το 70% του ανοσοποιητικού μας βρίσκεται στο έντερο, το οποίο επηρεάζει επίσης διάθεση, βάρος, λειτουργία του εγκεφάλου και συνολική υγεία.

Τι είναι το golden milk;

Το golden milk ή «χρυσό γάλα» είναι ένα παραδοσιακό ινδικό ρόφημα με βάση τον κουρκουμά, που οφείλει το όνομά του στο χαρακτηριστικό χρυσοκίτρινο χρώμα του. Χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην Αγιουρβεδική παράδοση για τις ευεργετικές του ιδιότητες.

Η κλασική παρασκευή περιλαμβάνει γάλα (ζωικό ή φυτικό) και μπαχαρικά με υψηλή διατροφική αξία, όπως:

Κουρκουμάς

Κανέλα

Τζίντζερ

Μαύρο πιπέρι

Μέλι ή άλλο φυσικό γλυκαντικό

Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, συμβάλλοντας σε:

Υγιή πέψη

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Μείωση εντερικής φλεγμονής

Γιατί οι ειδικοί το προτείνουν πριν τον ύπνο

Η διατροφολόγος Kara Hochreiter εξηγεί ότι ένα ζεστό φλιτζάνι golden milk μπορεί να «ηρεμήσει» το έντερο μετά από μια απαιτητική μέρα. Η ζεστασιά του ροφήματος προσφέρει χαλάρωση και υποστηρίζει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει το σώμα για ποιοτικό ύπνο.

Πώς το golden milk βοηθάει το έντερο

Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη, που μειώνει τη φλεγμονή στο εντερικό τοίχωμα, βοηθώντας σε καταστάσεις όπως το ευερέθιστο έντερο. Το μαύρο πιπέρι ενισχύει την απορρόφηση της κουρκουμίνης, ενώ κανέλα και τζίντζερ προσθέτουν αντιφλεγμονώδη δράση. Βελτιώνει την κινητικότητα του εντέρου: Το τζίντζερ συμβάλλει στη γρηγορότερη γαστρική κένωση, μειώνει φούσκωμα και δυσπεψία και υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου.

Υποστηρίζει ενάντια στη δυσκοιλιότητα: Η ενυδάτωση που προσφέρει το γάλα, σε συνδυασμό με τον κουρκουμά, βοηθά στην ομαλή λειτουργία του εντέρου, ιδιαίτερα σε άτομα με ευαίσθητο πεπτικό.

Πώς να φτιάξεις golden milk στο σπίτι

Ένα φλιτζάνι golden milk μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής σου ρουτίνας πριν τον ύπνο και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σου:

Ζέστανε γάλα (αγελαδινό ή φυτικό)

Πρόσθεσε κουρκουμά, τζίντζερ, κανέλα και μια πρέζα μαύρο πιπέρι

Σιγοβράσε για 10 λεπτά

Γλυκάνε με μέλι αν θέλεις

Απόλαυσέ το σε ήρεμο περιβάλλον, χωρίς κινητό ή οθόνες

Το golden milk δεν είναι απλώς μια τάση υγείας. Είναι ένα παραδοσιακό ρόφημα με πολλαπλά οφέλη για:

Το έντερο και τη χώνεψη

Το ανοσοποιητικό σύστημα

Τον ποιοτικό ύπνο και την νυχτερινή αποκατάσταση

Ένα μικρό, καθημερινό ritual με μεγάλα οφέλη, ειδικά αν γίνει συνήθεια!

