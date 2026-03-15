Διατροφή 15.03.2026

Οι διατροφολόγοι μίλησαν: Αυτό είναι το καλύτερο ρόφημα πριν τον ύπνο

Το βραδινό ritual που μειώνει φλεγμονές και χαλαρώνει το σώμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα απλό, καθημερινό βραδινό «τελετουργικό» μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για την υγεία του εντέρου σου και αυτό είναι ένα ζεστό φλιτζάνι golden milk. Διατροφολόγοι τονίζουν ότι αυτό το ρόφημα υποστηρίζει την πέψη, μειώνει τη φλεγμονή και βοηθά το σώμα να χαλαρώσει πριν τον ύπνο.

Και δεν είναι μόνο η πέψη που ωφελείται: περίπου το 70% του ανοσοποιητικού μας βρίσκεται στο έντερο, το οποίο επηρεάζει επίσης διάθεση, βάρος, λειτουργία του εγκεφάλου και συνολική υγεία.

Golden Milk: Η αρχαία συνταγή που ενισχύει το ανοσοποιητικό σου σε χρόνο dt
Διάβασε επίσης: Οι διατροφικές συνήθειες που θα «γεμίσουν» τις μπαταρίες σου

Τι είναι το golden milk;

Το golden milk ή «χρυσό γάλα» είναι ένα παραδοσιακό ινδικό ρόφημα με βάση τον κουρκουμά, που οφείλει το όνομά του στο χαρακτηριστικό χρυσοκίτρινο χρώμα του. Χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην Αγιουρβεδική παράδοση για τις ευεργετικές του ιδιότητες.

Η κλασική παρασκευή περιλαμβάνει γάλα (ζωικό ή φυτικό) και μπαχαρικά με υψηλή διατροφική αξία, όπως:

  • Κουρκουμάς
  • Κανέλα
  • Τζίντζερ
  • Μαύρο πιπέρι
  • Μέλι ή άλλο φυσικό γλυκαντικό

Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, συμβάλλοντας σε:

  • Υγιή πέψη
  • Ενίσχυση του ανοσοποιητικού
  • Μείωση εντερικής φλεγμονής
Golden Milk: Η αρχαία συνταγή που ενισχύει το ανοσοποιητικό σου σε χρόνο dt
Γιατί οι ειδικοί το προτείνουν πριν τον ύπνο

Η διατροφολόγος Kara Hochreiter εξηγεί ότι ένα ζεστό φλιτζάνι golden milk μπορεί να «ηρεμήσει» το έντερο μετά από μια απαιτητική μέρα. Η ζεστασιά του ροφήματος προσφέρει χαλάρωση και υποστηρίζει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει το σώμα για ποιοτικό ύπνο.

Πώς το golden milk βοηθάει το έντερο

  • Ισχυρή αντιφλεγμονώδης δράση: Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη, που μειώνει τη φλεγμονή στο εντερικό τοίχωμα, βοηθώντας σε καταστάσεις όπως το ευερέθιστο έντερο. Το μαύρο πιπέρι ενισχύει την απορρόφηση της κουρκουμίνης, ενώ κανέλα και τζίντζερ προσθέτουν αντιφλεγμονώδη δράση.
  • Βελτιώνει την κινητικότητα του εντέρου: Το τζίντζερ συμβάλλει στη γρηγορότερη γαστρική κένωση, μειώνει φούσκωμα και δυσπεψία και υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου.
  • Υποστηρίζει ενάντια στη δυσκοιλιότητα: Η ενυδάτωση που προσφέρει το γάλα, σε συνδυασμό με τον κουρκουμά, βοηθά στην ομαλή λειτουργία του εντέρου, ιδιαίτερα σε άτομα με ευαίσθητο πεπτικό.
Golden Milk: Η αρχαία συνταγή που ενισχύει το ανοσοποιητικό σου σε χρόνο dt
Πώς να φτιάξεις golden milk στο σπίτι

Ένα φλιτζάνι golden milk μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής σου ρουτίνας πριν τον ύπνο και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σου:

  • Ζέστανε γάλα (αγελαδινό ή φυτικό)
  • Πρόσθεσε κουρκουμά, τζίντζερ, κανέλα και μια πρέζα μαύρο πιπέρι
  • Σιγοβράσε για 10 λεπτά
  • Γλυκάνε με μέλι αν θέλεις
  • Απόλαυσέ το σε ήρεμο περιβάλλον, χωρίς κινητό ή οθόνες

Το golden milk δεν είναι απλώς μια τάση υγείας. Είναι ένα παραδοσιακό ρόφημα με πολλαπλά οφέλη για:

  • Το έντερο και τη χώνεψη
  • Το ανοσοποιητικό σύστημα
  • Τον ποιοτικό ύπνο και την νυχτερινή αποκατάσταση

Ένα μικρό, καθημερινό ritual με μεγάλα οφέλη, ειδικά αν γίνει συνήθεια!

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Διάβασε επίσης: Οι 2 τρόποι να εκμεταλλευτείς το μεσημεριανό για περισσότερη καύση

Τα πιο trendy έπιπλα που δείχνουν ακριβά, αλλά κοστίζουν λιγότερο από 100€

Το εύκολο makeup trick που κάνει το βλέμμα να δείχνει ξεκούραστο μέσα σε δευτερόλεπτα

Οι 4 φράσεις που δεν πρέπει να πεις αν θες να σε ερωτευτεί ένας Ταύρος

Οι υγιείς άνθρωποι έχουν αυτές τις 5 συνήθειες – Ώρα να τις ακολουθήσεις κι εσύ!

7 red flags στην αρχή μιας σχέσης που πολλοί αγνοούν

Αυτό είναι το λάθος που όλοι κάνουν με το πρωινό καφέ (και δεν το γνωρίζουν καν)

Το φυτό που σου φτιάχνει τη διάθεση και έχει στο σπίτι της η Αθηνά Οικονομάκου

Πώς να χρησιμοποιήσεις το έλαιο καθαρισμού σωστά στη skincare ρουτίνα σου

Ο οδηγός για να φορέσεις με τον πιο chic τρόπο τα ογκώδη βραχιόλια σου όλες τις εποχές του χρόνου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Διαβάστε στο «Π»: Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π»: Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί