In the Grey: Κυκλοφόρησε το εκρηκτικό trailer με τον Henry Cavill και τον Jake Gyllenhaal

Το πρώτο επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας δράσης «In the Grey» του Guy Ritchie δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας μια έντονη κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη εκρήξεις, γρήγορο ρυθμό και το χαρακτηριστικό στιλ του Βρετανού σκηνοθέτη. Η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Μαΐου, ακολουθεί μια μυστική ομάδα επίλεκτων πρακτόρων που αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή. Στόχος τους είναι να αντιμετωπίσουν έναν αδίστακτο τύραννο και να ανακτήσουν μια περιουσία δισεκατομμυρίων που εκείνος έχει καταχραστεί.

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονται δύο βασικά μέλη της ομάδας. Ο Jake Gyllenhaal υποδύεται τον Bronco, έναν αλαζόνα αλλά εξαιρετικά ικανό Αμερικανό πράκτορα, ενώ ο Henry Cavill ενσαρκώνει τον Sid, έναν ψύχραιμο και αποφασιστικό Βρετανό ειδικό στις επιχειρήσεις μάχης. Οι δύο χαρακτήρες παρουσιάζονται ως ειδικοί στον χειρισμό όπλων και εκρηκτικών, ενώ καθοδηγούνται από την επικεφαλής της αποστολής, την οποία υποδύεται η Eiza González.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης». Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Kristofer Hivju, Emmett J Scanlan, Jason Wong και Michael Vu, καθώς και οι Fisher Stevens, Rosamund Pike και Carlos Bardem. Το «In the Grey» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2023 και τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν αργότερα την ίδια χρονιά, αφού η παραγωγή έλαβε ειδική άδεια που επέτρεψε στους ηθοποιούς να συνεχίσουν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της απεργίας του συνδικάτου SAG AFTRA.

Αρχικά η ταινία είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2025 μέσω της Lionsgate. Ωστόσο η εταιρεία την αφαίρεσε από το πρόγραμμα κυκλοφοριών της, καθώς η διαδικασία του post production δεν είχε ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια η Black Bear, που είχε αναλάβει την παραγωγή και τη διεθνή διανομή της ταινίας, απέκτησε τα δικαιώματα για τη διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του νέου της τμήματος διανομής. Η Lionsgate θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τη διανομή της ταινίας σε ψηφιακές πλατφόρμες και συνδρομητική τηλεόραση.

Η κυκλοφορία του «In the Grey» έρχεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον Guy Ritchie, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει διαδοχικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ. Μετά τη συνεργασία του με τον Jake Gyllenhaal στην ταινία «The Covenant» το 2023, ο Guy Ritchie παρουσίασε το 2024 την ταινία «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» με πρωταγωνιστή τον Henry Cavill. Ακολούθησε η ταινία «Fountain of Youth» το 2025, ενώ το νέο φιλμ «Wife and Dog» βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στάδιο του post production.

Παράλληλα, ο Guy Ritchie δραστηριοποιείται έντονα και στην τηλεόραση. Μετά τη σειρά «MobLand», η οποία ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν, κυκλοφόρησε πρόσφατα η σειρά «Young Sherlock» στο Prime Video, ενώ η δεύτερη σεζόν της σειράς «The Gentleman» έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία προβολής της από το Netflix.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

