Screen News 15.03.2026

In the Grey: Κυκλοφόρησε το εκρηκτικό trailer με τον Henry Cavill και τον Jake Gyllenhaal

Η νέα ταινία δράσης του Guy Ritchie φέρνει στο προσκήνιο μια επικίνδυνη αποστολή πρακτόρων που μετατρέπεται σε πόλεμο στρατηγικής και επιβίωσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το πρώτο επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας δράσης «In the Grey» του Guy Ritchie δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας μια έντονη κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη εκρήξεις, γρήγορο ρυθμό και το χαρακτηριστικό στιλ του Βρετανού σκηνοθέτη. Η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Μαΐου, ακολουθεί μια μυστική ομάδα επίλεκτων πρακτόρων που αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή. Στόχος τους είναι να αντιμετωπίσουν έναν αδίστακτο τύραννο και να ανακτήσουν μια περιουσία δισεκατομμυρίων που εκείνος έχει καταχραστεί.

Διάβασε επίσης: Η νέα σειρά The Testaments με την Chase Infiniti αποκαλύπτεται στο πρώτο trailer

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονται δύο βασικά μέλη της ομάδας. Ο Jake Gyllenhaal υποδύεται τον Bronco, έναν αλαζόνα αλλά εξαιρετικά ικανό Αμερικανό πράκτορα, ενώ ο Henry Cavill ενσαρκώνει τον Sid, έναν ψύχραιμο και αποφασιστικό Βρετανό ειδικό στις επιχειρήσεις μάχης. Οι δύο χαρακτήρες παρουσιάζονται ως ειδικοί στον χειρισμό όπλων και εκρηκτικών, ενώ καθοδηγούνται από την επικεφαλής της αποστολής, την οποία υποδύεται η Eiza González.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης». Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Kristofer Hivju, Emmett J Scanlan, Jason Wong και Michael Vu, καθώς και οι Fisher Stevens, Rosamund Pike και Carlos Bardem. Το «In the Grey» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2023 και τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν αργότερα την ίδια χρονιά, αφού η παραγωγή έλαβε ειδική άδεια που επέτρεψε στους ηθοποιούς να συνεχίσουν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της απεργίας του συνδικάτου SAG AFTRA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αρχικά η ταινία είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2025 μέσω της Lionsgate. Ωστόσο η εταιρεία την αφαίρεσε από το πρόγραμμα κυκλοφοριών της, καθώς η διαδικασία του post production δεν είχε ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια η Black Bear, που είχε αναλάβει την παραγωγή και τη διεθνή διανομή της ταινίας, απέκτησε τα δικαιώματα για τη διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του νέου της τμήματος διανομής. Η Lionsgate θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τη διανομή της ταινίας σε ψηφιακές πλατφόρμες και συνδρομητική τηλεόραση.

Η κυκλοφορία του «In the Grey» έρχεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον Guy Ritchie, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει διαδοχικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ. Μετά τη συνεργασία του με τον Jake Gyllenhaal στην ταινία «The Covenant» το 2023, ο Guy Ritchie παρουσίασε το 2024 την ταινία «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» με πρωταγωνιστή τον Henry Cavill. Ακολούθησε η ταινία «Fountain of Youth» το 2025, ενώ το νέο φιλμ «Wife and Dog» βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στάδιο του post production.

Παράλληλα, ο Guy Ritchie δραστηριοποιείται έντονα και στην τηλεόραση. Μετά τη σειρά «MobLand», η οποία ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν, κυκλοφόρησε πρόσφατα η σειρά «Young Sherlock» στο Prime Video, ενώ η δεύτερη σεζόν της σειράς «The Gentleman» έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία προβολής της από το Netflix.

Διάβασε επίσης: Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer για το BTS The comeback LIVE | ARIRANG

13εντυπωσιακά facts που κάνουν τα φετινά Όσκαρ πιο συναρπαστικά από ποτέ

Η σειρά που ανανέωσε το Netflix για 2η σεζόν πριν καν κάνει πρεμιέρα

Ο Ed Sheeran μιλά για το cameo που συζητήθηκε όσο λίγα στο Game of Thrones

Ο Aaron Pierre ετοιμάζεται για επική συνάντηση με τον Superman στο Man of Tomorrow

Ο Oliver Stone μιλά για τον πόλεμο με αφορμή τα 40 χρόνια του Platoon

Το Netflix δίνει έως 600 εκατ. δολάρια για την AI εταιρεία του Ben Affleck

Ο James Cameron αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το Avatar 4

Σάρωσε η ταινία War of the Worlds στα Χρυσά Βατόμουρα 2026

Οι ταινίες που έγραψαν ιστορία στα Όσκαρ έρχονται στο ERTFLIX

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Διαβάστε στο «Π»: Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π»: Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί