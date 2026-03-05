Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer για το BTS The comeback LIVE | ARIRANG

Το πολυαναμενόμενο live concert special θα μεταδοθεί στις 21 Μαρτίου από τη Σεούλ και σηματοδοτεί την πρώτη πλήρη συναυλία των BTS ως συγκρότημα μετά το 2022

Το Netflix παρουσίασε το πρώτο trailer για το πολυαναμενόμενο concert special «BTS The comeback LIVE | ARIRANG», το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Σεούλ της Νότιας Κορέας στις 21 Μαρτίου. Η συναυλία σηματοδοτεί την πρώτη πλήρη εμφάνιση των BTS ως συγκρότημα μετά το 2022 και έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία τα μέλη του συγκροτήματος ακολούθησαν προσωπικά σχέδια και εκπλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία.

Το trailer ξεκινά με μια αναδρομή στη στιγμή που τα μέλη του συγκροτήματος ανακοίνωσαν την παύση των ομαδικών δραστηριοτήτων τους προκειμένου να υπηρετήσουν στον στρατό και να επικεντρωθούν σε προσωπικά μουσικά πρότζεκτ. Στο υλικό ακούγονται οι φωνές των μελών να μιλούν για τη συγκίνηση της επιστροφής. Μεταξύ άλλων ακούγονται οι φράσεις «είναι τόσο συγκινητικό», «μου έλειψαν πραγματικά» και «ας επιστρέψουμε ξανά στη σκηνή», ενώ παράλληλα προβάλλονται εικόνες από χιλιάδες θαυμαστές που κρατούν τα χαρακτηριστικά φωτεινά lightsticks του συγκροτήματος. Σε μια από τις κεντρικές στιγμές του τρέιλερ ο RM απευθύνεται στο κοινό λέγοντας «υποσχεθήκαμε στους θαυμαστές μας ότι θα επιστρέψουμε».

Η συναυλία «BTS The comeback LIVE | ARIRANG» θα μεταδοθεί ζωντανά από την πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ στις 21 Μαρτίου. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη συναυλία του συγκροτήματος μετά από αρκετά χρόνια και πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των BTS με τίτλο «ARIRANG», που αναμένεται στις 20 Μαρτίου. Στη σκηνή θα εμφανιστούν και τα 7 μέλη του συγκροτήματος, οι RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V και Jung Kook, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη νέα μουσική τους αλλά και αγαπημένες επιτυχίες μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές.

Το τρέιλερ συνοδεύεται μουσικά από μια ορχηστρική εκδοχή του τραγουδιού «Mikrokosmos», το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 στο άλμπουμ «Map of the Soul: Persona». Στο βίντεο κάθε μέλος των BTS εμφανίζεται σε ξεχωριστά πλάνα με το όνομά του να προβάλλεται στην οθόνη. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή εμφανίζεται το μήνυμα «γίνετε μάρτυρες της επιστροφής στην πατρίδα». Tη σκηνοθεσία της συναυλίας υπογράφει ο Hamish Hamilton, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων το halftime show του Bad Bunny στο Super Bowl και την τελετή απονομής των βραβείων Grammy του 2026.

Η συναυλία αυτή αποτελεί την επίσημη έναρξη της μεγάλης περιοδείας «BTS WORLD TOUR ARIRANG». Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 9 Απριλίου στο Goyang της Νότιας Κορέας με 3 συναυλίες και θα ολοκληρωθεί το 2027 στη Μανίλα των Φιλιππίνων.

