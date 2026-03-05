Eurovision – Akylas: Η απάντηση για τα στοιχήματα – «Δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά»

Στη κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και τον δημοσιογράφο, Γρηγόρη Μπάκα, μίλησε ο Akylas όσο βρισκόταν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 μίλησε μεταξύ άλλων για το ταξίδι του στο Σαν Μαρίνο, αλλά και για τη χρονιά που είχε λάβει μέρος στο «The Voice».

«Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστηθήκαμε, πάρα πολύ ωραία μας φιλοξένησαν εκεί πέρα», είπε αρχικά ο Akylas. Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του στο The Voice, όπου είχε ενταχθεί στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και κατάφερε να γυρίσει μόνο δύο καρέκλες.

«Έτσι όπως ήμουν στο Voice, ούτε εγώ θα γύρναγα στον εαυτό μου αν με ρωτάς. Δεν ήξερα καν να τραγουδάω καλά, οπότε… Αφού με πάτησαν και με έσπρωξαν οι άλλοι, μια χαρά», σημείωσε ο Akylas.





Για τη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα στα στοιχήματα, σχολίασε: «Παιδιά θα κατέβουμε, θα ανέβουμε, θα ξανακατέβουμε, θα ξαναανέβουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχουμε παίξει κι εμείς τα τελευταία μας χαρτιά. Οπότε μην αγχωνόμαστε, ας απολαύσουμε όλη τη διαδικασία αυτή. Στέλνουμε ένα κομμάτι το οποίο το ‘χει αγκαλιάσει η Ευρώπη, το οποίο τραγουδάνε παιδιά έξω στα Ελληνικά, χωρίς να ξέρουν καν τι λένε. Τραγουδάνε στα Ελληνικά και αυτό είναι νομίζω από μόνο του πολύ σπουδαίο».

