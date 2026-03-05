Μουσικά Νέα 05.03.2026

Eurovision – Akylas: Η απάντηση για τα στοιχήματα – «Δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά»

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 5η θέση των στοιχήματων αλλά ο ίδιος δεν πτοείται
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και τον δημοσιογράφο, Γρηγόρη Μπάκα, μίλησε ο Akylas όσο βρισκόταν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 μίλησε μεταξύ άλλων για το ταξίδι του στο Σαν Μαρίνο, αλλά και για τη χρονιά που είχε λάβει μέρος στο «The Voice».

«Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστηθήκαμε, πάρα πολύ ωραία μας φιλοξένησαν εκεί πέρα», είπε αρχικά ο Akylas. Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του στο The Voice, όπου είχε ενταχθεί στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και κατάφερε να γυρίσει μόνο δύο καρέκλες.

https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: 5+1 τραγούδια που έγιναν hits και δεν ήξερες ότι είναι από την Eurovision

«Έτσι όπως ήμουν στο Voice, ούτε εγώ θα γύρναγα στον εαυτό μου αν με ρωτάς. Δεν ήξερα καν να τραγουδάω καλά, οπότε… Αφού με πάτησαν και με έσπρωξαν οι άλλοι, μια χαρά», σημείωσε ο Akylas.


Για τη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα στα στοιχήματα, σχολίασε: «Παιδιά θα κατέβουμε, θα ανέβουμε, θα ξανακατέβουμε, θα ξαναανέβουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχουμε παίξει κι εμείς τα τελευταία μας χαρτιά. Οπότε μην αγχωνόμαστε, ας απολαύσουμε όλη τη διαδικασία αυτή. Στέλνουμε ένα κομμάτι το οποίο το ‘χει αγκαλιάσει η Ευρώπη, το οποίο τραγουδάνε παιδιά έξω στα Ελληνικά, χωρίς να ξέρουν καν τι λένε. Τραγουδάνε στα Ελληνικά και αυτό είναι νομίζω από μόνο του πολύ σπουδαίο».

https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026 – Akylas: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από το βίντεο κλιπ του «Ferto»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας ΕΛΛΑΔΑ στοιχήματα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer για το BTS The comeback LIVE | ARIRANG

Dara -«Bangaranga»: Άρωμα Ελλάδας στο τραγούδι της Βουλγαρίας για τη Eurovision

Ο Bad Bunny έσπασε κάθε ρεκόρ με 4 δισ. προβολές στο Super Bowl σε 24 ώρες

Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη

Οι Swifties μπαίνουν επίσημα στο λεξικό και η Taylor Swift γράφει ξανά ιστορία

5+1 τραγούδια που έγιναν hits και δεν ήξερες ότι είναι από την Eurovision

Spice Girls: Συλλεκτικό νόμισμα για τα 30 χρόνια τους από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο

Γιώργος Μαζωνάκης – «Επιπτώσεις»: Κυκλοφορεί το νέο τραγούδι ανήμερα των γενεθλίων του

Release Athens x SNF Nostos: Jean-Michel Jarre

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών