5+1 τραγούδια που έγιναν hits και δεν ήξερες ότι είναι από την Eurovision

Αυτά είναι τα 6 τραγούδια που έγιναν τεράστια hits σε παγκόσμιο επίπεδο και ίσως δεν ήξερες ότι ξεκίνησαν από τη σκηνή της Eurovision

Η Eurovision Song Contest δεν είναι απλώς ένας ετήσιος μουσικός διαγωνισμός, αλλά ένα πολιτιστικό φαινόμενο που εδώ και σχεδόν 7 δεκαετίες ενώνει χώρες, γλώσσες και μουσικά είδη σε μια σκηνή. Για κάποιους είναι ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show με εντυπωσιακά σκηνικά και εκκεντρικές εμφανίσεις. Για άλλους, είναι μια πλατφόρμα που αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες και προσφέρει ευκαιρίες που δύσκολα θα έβρισκαν αλλού.

Αυτό που πολλοί δεν συνειδητοποιούν, όμως, είναι πως η Eurovision έχει χαρίσει στον κόσμο τραγούδια που ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια του διαγωνισμού. Κομμάτια που ακούστηκαν σε ραδιόφωνα σε όλο τον πλανήτη, μπήκαν στα μεγαλύτερα charts, έγιναν viral στα social media ή μετατράπηκαν σε διαχρονικά classics. Και το πιο εντυπωσιακό; Πολλοί άνθρωποι τα τραγουδούν μέχρι σήμερα χωρίς να γνωρίζουν ότι πρωτοπαρουσιάστηκαν στη σκηνή της Eurovision. Από τις δεκαετίες του ’50 και του ’70 μέχρι τη σύγχρονη εποχή του streaming και του TikTok, ο διαγωνισμός έχει λειτουργήσει ως «εργοστάσιο» επιτυχιών. Άλλα τραγούδια θριάμβευσαν τη βραδιά του τελικού και συνέχισαν δυναμικά την πορεία τους, ενώ άλλα βρήκαν την επιτυχία μήνες ή και χρόνια αργότερα, αποδεικνύοντας ότι ένα καλό κομμάτι δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Ακολουθούν 6 τραγούδια που έγιναν τεράστια hits σε παγκόσμιο επίπεδο και ίσως δεν ήξερες ότι ξεκίνησαν από τη σκηνή της Eurovision.

1. Snap – Rosa Linn (Αρμενία 2022)

Το Snap δεν κέρδισε τη Eurovision το 2022, όμως πέτυχε κάτι εξίσου σημαντικό: κατέκτησε τον κόσμο μετά τον διαγωνισμό. Η Rosa Linn εκπροσώπησε την Αρμενία με ένα εναλλακτικό, συναισθηματικό κομμάτι που αρχικά πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Μερικούς μήνες αργότερα, το τραγούδι έγινε viral στο TikTok και εκτοξεύτηκε στα charts πολλών χωρών, μπαίνοντας μέχρι και στο Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ, κάτι σπάνιο για συμμετοχή της Eurovision. Το Snap απέδειξε πως στην εποχή των social media, η επιτυχία δεν κρίνεται απαραίτητα τη βραδιά του τελικού.

2. Deslocado – NAPA (Πορτογαλία 2025)

Η συμμετοχή της Πορτογαλίας το 2025 με το Deslocado από τους NAPA εξελίχθηκε σε μια από τις πιο απρόσμενες επιτυχίες της χρονιάς. Το τραγούδι, με τον σύγχρονο ήχο και τη συναισθηματική του ένταση, ξεχώρισε για τη διαφορετικότητά του. Παρότι δεν κατέκτησε την κορυφή στον διαγωνισμό, γνώρισε μεγάλη απήχηση στις streaming πλατφόρμες και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το νεανικό κοινό. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα πως η Eurovision μπορεί να λειτουργήσει ως launchpad για καλλιτέχνες που έχουν διεθνείς φιλοδοξίες.

3. Waterloo – ABBA (Σουηδία 1974)

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που συμβολίζει την απόλυτη επιτυχία της Eurovision, αυτό είναι το Waterloo. Οι ABBA κέρδισαν τον διαγωνισμό το 1974 και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες καριέρες στην ιστορία της ποπ μουσικής. Το Waterloo έγινε διεθνές smash hit, φτάνοντας στο Νο1 σε πολλές χώρες. Μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών και συχνά ψηφίζεται ως το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία της Eurovision. Πολλοί το γνωρίζουν ως κλασικό pop anthem, χωρίς να θυμούνται την ευρωπαϊκή του καταγωγή.

4. Arcade – Duncan Laurence (Ολλανδία 2019)

Το Arcade του Duncan Laurence κέρδισε τη Eurovision το 2019, όμως η πραγματική του εκτόξευση ήρθε αργότερα. Το τραγούδι έγινε viral στο TikTok το 2020 και μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Μπήκε στα charts των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και πολλών άλλων χωρών, ενώ ξεπέρασε δισεκατομμύρια streams. Το Arcade είναι από τις λίγες σύγχρονες συμμετοχές που κατάφεραν να μετατραπούν σε global hit εκτός του «Eurovision bubble».

5. Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) – Domenico Modugno (Ιταλία 1958)

Ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα τραγουδιού της Eurovision που έγινε παγκόσμιος ύμνος. Το Nel Blu Dipinto Di Blu, γνωστό ως Volare, ερμηνεύτηκε από τον Domenico Modugno το 1958. Παρότι δεν κέρδισε τον διαγωνισμό, κατέκτησε τον κόσμο. Έφτασε στο Νο1 του Billboard στις ΗΠΑ, κάτι ανήκουστο για ιταλόφωνο τραγούδι εκείνη την εποχή, και κέρδισε δύο βραβεία Grammy. Ακόμα και σήμερα, το Volare παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια διεθνώς.

6. Baller – Abor & Tynna (Γερμανία 2025)

Το Baller των Abor & Tynna ήταν μια από τις πιο συζητημένες συμμετοχές του 2025. Με σύγχρονο ήχο και έντονη σκηνική παρουσία, το τραγούδι κέρδισε αμέσως το νεανικό κοινό. Ανεξάρτητα από την τελική του θέση στη Eurovision, το Baller απέδειξε ότι ο διαγωνισμός εξακολουθεί να δημιουργεί hits που μπορούν να σταθούν ισάξια στη διεθνή μουσική σκηνή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

