Η πιο trendy αλογοουρά για το 2026 έχει την υπογραφή του οίκου Dior

Ο οίκος Dior δείχνει πώς να φορέσουμε την αλογοουρά του 2026 χαλαρή κομψή και effortless με πλαϊνές φράντζες και φυσική κίνηση

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού ήταν το show του οίκου Dior με τον Jonathan Anderson. Στον μαγευτικό χώρο του Jardin des Tuileries, η μόδα συνάντησε την τέχνη της ομορφιάς, δημιουργώντας ένα σκηνικό που έκλεψε τις εντυπώσεις και έδωσε έμπνευση για τα hairstyles της επόμενης σεζόν.

Και αν η μόδα τράβηξε τα φώτα, η ομορφιά έκλεψε τις καρδιές. Ο διάσημος κομμωτής Guido Palau παρουσίασε μια αλογοουρά που συνδυάζει κομψότητα και αβίαστη φινέτσα, αποδεικνύοντας ότι ένα απλό χτένισμα μπορεί να γίνει το απόλυτο statement του 2026. Από τη χωρίστρα και τις πλαϊνές τούφες μέχρι την deliberately ατημέλητη υφή, κάθε λεπτομέρεια ήταν προσεκτικά μελετημένη για να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, γαλλικό look.

Η αλογοουρά ήταν χαμηλά δεμένη, αφήνοντας τα μήκη να πέφτουν φυσικά στην πλάτη των μοντέλων, ενώ η χωρίστρα ήταν εξαιρετικά πλάγια, ξεκινώντας από την εξωτερική γωνία του φρυδιού και δημιουργώντας την ψευδαίσθηση πλαϊνής φράντζας που καλύπτει όλο το μέτωπο. Οι τούφες που πλαισίωναν το πρόσωπο είχαν deliberately χαλαρή υφή, προσομοιώνοντας ένα ελαφρύ καρέ από μπροστά, ενώ οι υπόλοιπες τούφες μπλέχτηκαν, προσθέτοντας μια ατημέλητη αίσθηση που κάνει το look να δείχνει effortless αλλά πολύ στιλάτο.

Το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα «γαλλικό», κομψό, φυσικό και αβίαστα εντυπωσιακό, τονίζοντας παράλληλα το nude μακιγιάζ που επιμελήθηκε ο Peter Philips. Η αλογοουρά της Dior αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο statement στην ομορφιά, ενώ παραμένει απόλυτα σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με τα beauty trends του 2026.

