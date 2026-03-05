Beauty 05.03.2026

Η πιο trendy αλογοουρά για το 2026 έχει την υπογραφή του οίκου Dior

Ο οίκος Dior δείχνει πώς να φορέσουμε την αλογοουρά του 2026 χαλαρή κομψή και effortless με πλαϊνές φράντζες και φυσική κίνηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού ήταν το show του οίκου Dior με τον Jonathan Anderson. Στον μαγευτικό χώρο του Jardin des Tuileries, η μόδα συνάντησε την τέχνη της ομορφιάς, δημιουργώντας ένα σκηνικό που έκλεψε τις εντυπώσεις και έδωσε έμπνευση για τα hairstyles της επόμενης σεζόν.

Και αν η μόδα τράβηξε τα φώτα, η ομορφιά έκλεψε τις καρδιές. Ο διάσημος κομμωτής Guido Palau παρουσίασε μια αλογοουρά που συνδυάζει κομψότητα και αβίαστη φινέτσα, αποδεικνύοντας ότι ένα απλό χτένισμα μπορεί να γίνει το απόλυτο statement του 2026. Από τη χωρίστρα και τις πλαϊνές τούφες μέχρι την deliberately ατημέλητη υφή, κάθε λεπτομέρεια ήταν προσεκτικά μελετημένη για να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, γαλλικό look.

https://www.instagram.com/dior/

Διάβασε επίσης: Blush Stacking: Το μυστικό των διασημοτήτων για έντονο και λαμπερό ρουζ

Η αλογοουρά ήταν χαμηλά δεμένη, αφήνοντας τα μήκη να πέφτουν φυσικά στην πλάτη των μοντέλων, ενώ η χωρίστρα ήταν εξαιρετικά πλάγια, ξεκινώντας από την εξωτερική γωνία του φρυδιού και δημιουργώντας την ψευδαίσθηση πλαϊνής φράντζας που καλύπτει όλο το μέτωπο. Οι τούφες που πλαισίωναν το πρόσωπο είχαν deliberately χαλαρή υφή, προσομοιώνοντας ένα ελαφρύ καρέ από μπροστά, ενώ οι υπόλοιπες τούφες μπλέχτηκαν, προσθέτοντας μια ατημέλητη αίσθηση που κάνει το look να δείχνει effortless αλλά πολύ στιλάτο.

https://www.instagram.com/dior/
https://www.instagram.com/dior/

Το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα «γαλλικό», κομψό, φυσικό και αβίαστα εντυπωσιακό, τονίζοντας παράλληλα το nude μακιγιάζ που επιμελήθηκε ο Peter Philips. Η αλογοουρά της Dior αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο statement στην ομορφιά, ενώ παραμένει απόλυτα σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με τα beauty trends του 2026.

Διάβασε επίσης: Οι 5 αποχρώσεις μαλλιών που θα σου εξοικονωμήσουν χρήματα από το κομμωτήριο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Dior Jonathan Anderson Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Stella McCartney F/W 26-27: Tailoring, πλεκτά και παγιέτες σε μια συλλογή με 80’s vibes

Balmain F/W 26: Το ντεμπούτο του Antonin Tron στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού είναι ωδή στον μινιμαλισμό

Θες να ζητήσεις αύξηση; Δες τι πρέπει να φορέσεις εκείνη τη μέρα στο γραφείο

4 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να βάλεις πάνω στο τραπέζι του καθιστικού

Αυτές είναι οι 5 μεγαλύτερες αδυναμίες που έχει ένας Ιχθύς

«Τεστ του καφέ»: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει αν είσαι ιδανικός για τη δουλειά

Η συνταγή για ντοματοκεφτέδες που θα κάνουν πιο γευστική την περίοδο της νηστείας

4+1 fitness μυστικά που δεν σου λένε οι personal trainers

Πώς να βρεις δωρεάν ξεναγήσεις και εκδρομές σε δημοφιλείς πόλεις του εξωτερικού

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών