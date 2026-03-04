Blush Stacking: Το μυστικό των διασημοτήτων για έντονο και λαμπερό ρουζ

Το layering ρουζ δημιουργεί έντονο, φωτεινό αποτέλεσμα με βάθος και διάρκεια, αναβαθμίζοντας κάθε μακιγιάζ

Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο ή χρονοβόρο, αλλά το layering περισσότερων από ενός ρουζ μπορεί να αλλάξει εντελώς το αποτέλεσμα του μακιγιάζ σου. Το μυστικό είναι να εμπιστευτείς τη διαδικασία και να εφαρμόσεις σωστά τη μέθοδο, γνωστή και ως blush stacking.

Η ιδέα είναι απλή! Στρώσε διαφορετικά ρουζ με ποικίλες φόρμουλες για να ενισχύσεις το χρώμα και να πετύχεις μεγαλύτερη διάρκεια. Αν έχεις παραπάνω από ένα προϊόν στο συρτάρι σου, κρεμώδες, υγρό ή πουδρένιο, μπορείς να τα συνδυάσεις για ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό, φωτεινό και πολυδιάστατο.

Παρά το ότι φαντάζει νέα τάση, η τεχνική του blush stacking υπάρχει εδώ και χρόνια πίσω από τις πασαρέλες. Με τα τελευταία trends στο ρουζ, όπως το boyfriend blush ή το sunset blush, το layering γίνεται ο πιο εύκολος τρόπος να προσαρμόσεις ένταση και διάρκεια στο μακιγιάζ σου, χωρίς να θυσιάσεις τη φυσικότητα.

Πώς να το εφαρμόσεις

Ξεκίνα με ένα υγρό ή κρεμώδες ρουζ. Τοποθέτησέ το στα μήλα των μάγουλων σου και τέντωσέ το απαλά ψηλότερα κατά μήκος των ζυγωματικών για ένα φωτεινό εφέ.

Στη συνέχεια, επίλεξε μια συμπληρωματική απόχρωση σε διαφορετική φόρμουλα, μπορεί να είναι stain, hybrid ή πουδρένιο προϊόν. Ταμπονάρισέ το απαλά με τα δάχτυλα ή ένα πινέλο για να μην αλλοιώσεις την πρώτη στρώση.

Τέλος, κλείδωσε το αποτέλεσμα με ένα πουδρένιο ή ελαφρώς λαμπερό ρουζ. Ξεκίνησε από το σημείο που θέλεις το πιο έντονο χρώμα και διαχέε το απαλά προς τα έξω με ένα μαλακό πινέλο.

Δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας για τη σειρά εφαρμογής, αλλά η παραπάνω προσέγγιση διασφαλίζει ομοιόμορφο και φωτεινό αποτέλεσμα χωρίς «κενά» ή στίγματα. Κάποιοι Make-Up Artists, όπως ο Patrick Ta, προτείνουν να ξεκινάς με το πουδρένιο και να εφαρμόζεις μετά το κρεμώδες, όμως η τεχνική αυτή είναι πιο απαιτητική και δύσκολη να επιτευχθεί από μη επαγγελματία.

Τι να προσέξεις

Προετοίμασε καλά το δέρμα σου ώστε το layering να μην δείχνει ξηρό ή αφυδατωμένο. Χρησιμοποίησε τα σωστά εργαλεία, όπως σφουγγαράκι για τα υγρά ή κρεμώδη προϊόντα και πινέλο για τις πούδρες. Με λίγη προσοχή, μπορείς να πετύχεις το απόλυτο glow και έντονο χρώμα στα μάγουλα χωρίς πολύ κόπο.

