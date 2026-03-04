Ο Harry Styles μιλάει ανοιχτά για τη φήμη και την έμπνευση πίσω από το νέο του άλμπουμ

Μια από τις πιο απρόσμενες συναντήσεις της ποπ κουλτούρας πραγματοποιήθηκε στις σελίδες του περιοδικού Runner’s World, όπου ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής Harry Styles συνομίλησε με τον θρυλικό Ιάπωνα συγγραφέα Haruki Murakami. Η συνέντευξη αποτελεί το κεντρικό θέμα του περιοδικού και προσφέρει μια διαφορετική ματιά στον καλλιτέχνη, ο οποίος σπάνια μπαίνει σε τόσο βαθιές υπαρξιακές συζητήσεις.

Η σύνδεση των δύο δεν είναι τυχαία. Ο 77χρονος συγγραφέας, γνωστός για έργα όπως το Norwegian Wood και το The Wind-Up Bird Chronicle, είναι επίσης παθιασμένος δρομέας μαραθωνίων και το 2007 κυκλοφόρησε το βιβλίο What I Talk About When I Talk About Running. Ο τραγουδιστής, επηρεασμένος από το έργο του, έτρεξε τον τελευταίο χρόνο τόσο στον Μαραθώνιο του Τόκιο όσο και του Βερολίνου, γεγονός που αποτέλεσε αφορμή για αυτή τη μοναδική συνάντηση.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles επιστρέφει στη μουσική σκηνή με συναυλία που θα προβληθεί στο Netflix

Ωστόσο, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στο τρέξιμο. Οι δύο καλλιτέχνες μίλησαν για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τη διαδικασία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Σε ένα σημείο της συνέντευξης, ο Styles ζητά συμβουλές από τον συγγραφέα για το πώς να ισορροπήσει ανάμεσα στη ζωή, την τέχνη και τη δημόσια εικόνα. Ο Murakami απαντά ότι οι δημιουργοί πρέπει να αγκαλιάζουν τις εσωτερικές τους αντιφάσεις και να τις μετατρέπουν σε τέχνη που μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους.

Η συνέντευξη έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τον Styles, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο νέος δίσκος του, με τίτλο Kiss All the Time. Disco, Occasionally, κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα και σηματοδοτεί ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο.

Ο Styles μιλά ανοιχτά για τις σκέψεις και τις αμφιβολίες που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια περιοδειών: «Κάτι που συχνά με δυσκόλεψε, στη μέση μιας περιοδείας, είναι το να νιώθω ότι δεν είμαι σίγουρος τι δίνω, τι προσφέρω στον κόσμο. Ιδιαίτερα όταν το σύστημα ανταμοιβής και η αποθέωση που μπορείς να δεχτείς ακούγονται τόσο δυνατά. Σαφώς παίρνω τόσα πολλά από αυτό, παίρνω όλη αυτή την ενέργεια. Οι άνθρωποι μου δίνουν τόσα πολλά, και το εκτιμώ βαθιά. Αλλά τι πραγματικά προσφέρω; Κάποιες φορές ένιωθα αρκετά υπαρξιακά.»

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει είναι η δυσκολία να παραμένει παρατηρητής της ζωής όταν η φήμη τον μετατρέπει συνεχώς σε αντικείμενο παρατήρησης: «Για μένα, ένα από τα πιο περίπλοκα πράγματα είναι ότι, ως καλλιτέχνης, είτε είσαι συγγραφέας, μουσικός ή σκηνοθέτης, είσαι παρατηρητής, αλλά όταν γίνεσαι γνωστός, γίνεσαι και ο παρατηρούμενος».

Παράλληλα, ο Harry Styles αποκαλύπτει ότι το νέο του άλμπουμ επηρεάστηκε έντονα από τη μουσική σκηνή του Βερολίνου και την εμπειρία των νυχτερινών κλαμπ, όπου η ανωνυμία της πίστας δημιουργεί αίσθημα συλλογικότητας: «Ήθελα να αναπαράγω αυτό που ένιωθα στο dance floor, να χαθώ στην ενορχήστρωση και τη μουσικότητα. Ήταν τόσο καθηλωτικό, όπως θέλω να νιώθω και στη σκηνή. Δεν ήθελα να νιώθουν ότι κάνω κήρυγμα. Ήθελα να νιώθουμε μαζί τη μουσική. Όπως είμαι μέσα σε αυτό μαζί σας».

Η επαναληπτική και διαλογιστική φύση του τρεξίματος συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που δημιουργεί μουσική: «Έχω βρει ότι η υπνωτιστική, διαλογιστική πλευρά της μουσικής έχει μεγάλη συνέργεια με τη διαλογιστική πλευρά του τρεξίματος. Όταν τρέχω έχω χρόνο να σκέφτομαι πολλά για αυτά που δημιουργώ αλλά και για άλλα πράγματα στη ζωή».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρεται στη στιγμή που ένα έργο γίνεται κοινό και χάνει μέρος της προσωπικής του ιδιοκτησίας: «Νομίζω υπάρχει μια στιγμή όταν φτιάχνεις κάτι και σου φαίνεται τόσο καθαρό και όμορφο, είναι μόνο δικό σου. Μετά υπάρχει σχεδόν μια θλίψη όταν το παραδίδεις. Πρέπει να το αφήσεις να φύγει, όπως όταν στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο, και τότε νιώθεις κάπως αποσυνδεδεμένος από αυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια συνειδητοποίησα πόσο οι αντιδράσεις των ανθρώπων δεν αφορούν απαραίτητα εμένα. Πιστεύω ότι έχω λιγότερη σημασία. Και αυτό μπορεί να είναι τρομακτικό, αλλά μπορεί επίσης να είναι απελευθερωτικό να καταλάβεις ότι η δουλειά μου εδώ είναι απλώς να παραμένω άνθρωπος και να συνεχίζω να ηχογραφώ. Αυτό είναι το έργο μου. Όχι να δίνω απαντήσεις για τη ζωή. Υπάρχει ελευθερία στο να αφήνεις τους ανθρώπους να παρακολουθούν ενώ εσύ κάνεις τις ερωτήσεις. Γιατί οι ερωτήσεις είναι πιο ενδιαφέρουσες από τις απαντήσεις».

Η συνέντευξη προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να δούμε τον Harry Styles να σκέφτεται βαθιά, να συνδέει τη μουσική με την καθημερινή ζωή και το τρέξιμο και να μοιράζεται τη φιλοσοφία του για τη δημιουργία και τη φήμη με τον Haruki Murakami.

Διάβασε επίσης: Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια

Δες κι αυτό…