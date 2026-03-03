Μουσικά Νέα 03.03.2026

Ο Harry Styles επιστρέφει στη μουσική σκηνή με συναυλία που θα προβληθεί στο Netflix

Ο pop star επιστρέφει στη σκηνή μετά από σχεδόν 3 χρόνια με μια μεγάλη συναυλία στο Μάντσεστερ που θα μετατραπεί σε concert film στο Netflix
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Harry Styles εγκαινιάζει τη νέα μουσική του εποχή με έναν ξεχωριστό τρόπο, γιορτάζοντας την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Kiss All the Time. Disco, Occasionally μέσα από μια μεγάλη συναυλία που θα μετατραπεί σε concert film για το Netflix.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή στο Co-op Live στο Manchester και θα αποτελέσει την πρώτη του εμφάνιση μπροστά σε κοινό μετά από σχεδόν τρία χρόνια. Το show θα κινηματογραφηθεί και θα είναι διαθέσιμο για streaming μόλις δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Διάβασε επίσης: Θα δούμε τον Harry Styles στο Netflix; Τι ανακάλυψαν οι fans

Το ειδικό πρόγραμμα έχει τίτλο Harry Styles: One Night in Manchester και θα μεταδοθεί στο Netflix στις 7 μ.μ. ώρα Γκρίνουιτς. Η παραγωγή ανήκει στην Fulwell Entertainment, γνωστή για μεγάλα μουσικά τηλεοπτικά projects.

Στο teaser που κυκλοφόρησε μαζί με την ανακοίνωση, ο Harry Styles εμφανίζεται να κάνει πρόβες με το συγκρότημά του, ενώ σε μια χιουμοριστική στιγμή μιμείται τον χαρακτηριστικό ήχο «tudum» του Netflix, χαμογελώντας στην κάμερα. Το απόσπασμα δίνει μια πρώτη γεύση από την ενέργεια της νέας περιοδείας και την αισθητική της νέας μουσικής του περιόδου.

Η παγκόσμια περιοδεία «Together, Together»

Μετά τη συναυλία στο Μάντσεστερ, ο τραγουδιστής θα ξεκινήσει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία με τίτλο Together, Together. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 16 Μαΐου με 10 συναυλίες στο Άμστερνταμ και θα συνεχιστεί με πολυήμερες εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις.

Στο Λονδίνο ο τραγουδιστής θα πραγματοποιήσει 12 συναυλίες στο Wembley Stadium, σπάζοντας μάλιστα 2 ρεκόρ του σταδίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης 4 εμφανίσεις στο Σάο Πάολο, 6 στο Mexico City, τριάντα συναυλίες στο Madison Square Garden στη New York City, 3 στη Μελβούρνη και 2 στο Σίδνεϊ.

Διάβασε επίσης: Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια

