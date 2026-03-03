Celeb News 03.03.2026

Its official: Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Το ζευγάρι δεν κρύβει πια τον έρωτα του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου φαίνεται πως έχει πλέον περάσει σε ένα πιο ανοιχτό και ώριμο στάδιο. Αν και για περίπου έναν χρόνο επέλεγαν να κινούνται διακριτικά, οι πρόσφατες αναρτήσεις τους στα social media επιβεβαίωσαν αυτό που πολλοί ήδη υποψιάζονταν: είναι μαζί και ιδιαίτερα ερωτευμένοι. Η απόφασή τους να δημοσιοποιήσουν τη σχέση δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως περίμεναν την κατάλληλη στιγμή, όταν πια ένιωσαν σίγουροι για τη σταθερότητα και την πορεία της σχέσης τους.

Το τελευταίο διάστημα, και οι δύο άφηναν μικρά «ίχνη» στα προφίλ τους, παρόμοια στιγμιότυπα από ταξίδια, κοινές λεπτομέρειες σε διαφορετικά βίντεο και εμφανίσεις σε ίδιους χώρους. Το παζλ συμπληρωνόταν σταδιακά, μέχρι που ήρθε η επίσημη επιβεβαίωση. Η αποκάλυψη έγινε στο πιο ρομαντικό φόντο: στο ταξίδι τους στο Πουκέτ, όπου πέρασαν 10 ημέρες. Όπως έγινε γνωστό, η απόδραση ήταν δώρο του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εκεί αποφάσισαν να εμφανιστούν μαζί σε κοινό βίντεο, βάζοντας τέλος στις φήμες και επιβεβαιώνοντας δημόσια τον δεσμό τους.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η σχέση τους φαίνεται να έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να μην υπάρχει λόγος για περαιτέρω «κρυφτό».Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα το όνομα του Δημήτρη Αλεξάνδρου είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, με αιχμές που είχαν διατυπωθεί δημόσια. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα μέσα από τη νέα του σχέση δείχνει έναν άνθρωπο ανανεωμένο και συναισθηματικά ισορροπημένο.


Μάλιστα, η Ρία Ελληνίδου επιβεβαίωσε σε διαδικτυακή ερώτηση θαυμάστριας πως το ταξίδι αποτέλεσε πράγματι δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη ρομαντική διάσταση της κίνησης.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ της Τζώρτζιας Συρίχα στο youweekly.gr, άτομα από το περιβάλλον τους υποστηρίζουν πως το ζευγάρι έχει ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω, καθώς φέρεται να συγκατοικεί και να έχει δημιουργήσει μια κοινή καθημερινότητα. Όσοι τους βλέπουν από κοντά μιλούν για μια ουσιαστική σχέση, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να δείχνει πιο χαρούμενος και γαλήνιος από ποτέ.

