Το πρώτο κοινό βίντεο Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρίας Ελληνίδου από τις διακοπές τους στην Ταϊλάνδη

Το ζευγάρι παραμένει διακριτικό για τη σχέση του, ενώ καθημερινά μοιράζεται τρυφερές στιγμές με τους διαδικτυακούς του φίλους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσαν για πρώτη φορά μαζί βίντεο στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια γεύση από τη κοινή τους απόδραση. Το ζευγάρι απολαμβάνει αυτές τις μέρες ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, το οποίο αποτέλεσε δώρο του Δημήτρη προς τη Ρία, όπως η ίδια αποκάλυψε στους followers της. Καθημερινά μοιράζονται μικρά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, με το πρώτο κοινό τους βίντεο να ανεβαίνει στο Instagram και να προβάλλεται μάλιστα από την εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1.

Σε πρόσφατο σχόλιο στο TikTok, ένας χρήστης ρώτησε τον Δημήτρη αν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, με τον ίδιο να απαντά παιχνιδιάρικα μόνο με χαμογελαστά emoji, αφήνοντας την απάντηση ανοιχτή σε ερμηνείες.

Διάβασε επίσης: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ποζάρει αγκαλιά με την Κλέλια Ανδριολάτου μετά το πάρτι για τα BAFTA

Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Μάιο, έχοντας μάλιστα περάσει και τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί, χωρίς όμως κανείς από τους δύο να επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους.





Η Ρία Ελληνίδου, μιλώντας παλαιότερα στη Ναταλία Γερμανού, είχε αναφέρει: «Με ενοχλεί η συνεχής ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή. Θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου και όχι για την προσωπική μου ζωή. Αν εκτίθεσαι, είναι δικό σου θέμα αν σχολιάζονται τα πάντα, από τη δουλειά μέχρι και το χρώμα που βάζεις στα μαλλιά σου».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μετά το χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, παραμένει φειδωλός σε δηλώσεις για την προσωπική του ζωή. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου είχε δηλώσει: «Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι ακόμα. Είναι νωρίς. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα είναι διαφορετική».

Διάβασε επίσης: Η Φαίη Σκορδά παντρεύεται με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – Όλες οι λεπτομέρειες

Δες κι αυτό…