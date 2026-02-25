Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ποζάρει αγκαλιά με την Κλέλια Ανδριολάτου μετά το πάρτι για τα BAFTA

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου, δύο από τα πιο λαμπρά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου, συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τη διεθνή τους παρουσία. Το καλλιτεχνικό δίδυμο, γνωστό μέσα από τη δραματική σειρά του MEGA «Maestro», βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της προσοχής ταξιδεύοντας στη Μεγάλη Βρετανία για τα περίφημα βραβεία BAFTA. Η παρουσία τους εκεί, όχι μόνο επιβεβαίωσε τη δυναμική της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό, αλλά και τους έφερε δίπλα σε διεθνείς αστέρες, αποδεικνύοντας τη σταθερή τους πορεία στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χάρτη.

Οι δύο ηθοποιοί παρευρέθηκαν στο after party που διοργανώθηκε μετά την 79η τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Λονδίνου, και θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς. Όπως είχαμε αναφέρει, η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους, ζώντας μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, στυλ και διεθνή αέρα.

Διάβασε επίσης: Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία

Τα βραβεία BAFTA αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς. Στο συγκεκριμένο after party, οι Έλληνες καλλιτέχνες ξεχώρισαν, έχοντας την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να φωτογραφηθούν με διεθνείς προσωπικότητες όπως η Teyana Taylor, ο Ethan Hawke, ο Damian Lewis, η Jessie Buckley και ο Oli Higginson, γνωστός από τη σειρά «Bridgerton». Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας το γιορτινό κλίμα και τη χαλαρή διάθεση. Χαρακτηριστικά έγραψε πως το Λονδίνο δεν κοιμήθηκε αλλά συνέχισε να γιορτάζει στο after party, αναδεικνύοντας τη ζωντάνια και την αίγλη της εκδήλωσης.

Η επιτυχία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και της Κλέλιας Ανδριολάτου δεν περιορίζεται μόνο σε κοσμικές εμφανίσεις, αλλά αντικατοπτρίζεται κυρίως στην απήχηση της σειράς «Maestro». Η σειρά, η οποία έχει ήδη κατακτήσει το ελληνικό κοινό, έχει επεκτείνει τη δράση της και εκτός συνόρων, αποκτώντας έναν ολοένα και πιο έντονο διεθνή χαρακτήρα. Πρόσφατα, μέρος της δράσης της τέταρτης σεζόν μεταφέρθηκε στη Βουδαπέστη, με τους δύο πρωταγωνιστές να βρίσκονται στην ουγγρική πρωτεύουσα για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Οι εξελίξεις στη σειρά «Maestro» αναμένονται καταιγιστικές. Όπως είχαμε αναφέρει, ο 4ος κύκλος, που όλα δείχνουν πως θα είναι πιο καθηλωτικός από ποτέ, φέρνει και νέα πρόσωπα στο καστ. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου εισέρχονται δυναμικά στη σειρά, αναλαμβάνοντας κομβικούς ρόλους που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις ζωές των ήδη αγαπημένων ηρώων. Οι χαρακτήρες που θα ενσαρκώσουν θα δημιουργήσουν νέες συγκρούσεις και μη αναμενόμενες ανατροπές, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Διάβασε επίσης: Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο – υπερπαραγωγή που έκανε στη Ρία Ελληνίδου

Δες κι αυτό…